https://ria.ru/20240905/rossija-1970832468.html

В России собрали более 93 миллионов тонн зерна

В России собрали более 93 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 05.09.2024

В России собрали более 93 миллионов тонн зерна

Аграрии РФ собрали уже более 93 миллионов тонн зерна, прогноз по сбору зерновых на текущий год сохраняется на уровне 132 миллионов тонн, сообщили в аппарате... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

экономика

россия

юг

поволжье

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аграрии РФ собрали уже более 93 миллионов тонн зерна, прогноз по сбору зерновых на текущий год сохраняется на уровне 132 миллионов тонн, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Заявление было сделано в рамках совещания о ситуации в агропромышленном комплексе России, на котором рассмотрели вопросы стабильного функционирования отрасли и ход сезонных полевых работ. "К сбору нового урожая уже приступили все зернопроизводящие регионы. Собрано более девяноста трех миллионов тонн зерновых, включая семьдесят с половиной миллионов тонн пшеницы. Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 миллионов тонн", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении. Также идет уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. Набирает обороты озимый сев. В настоящее время его площадь составляет 3,3 миллиона гектаров. При этом темпы соответствуют прогнозным ожиданиям. Вице-премьер напомнил, что необходимо продолжить переход на семена отечественного производства. В этом направлении уже есть ощутимые результаты. Так, в структуре посевов озимой пшеницы под урожай текущего года доля российских семян превысила 90%. Отмечается, что для обеспечения аграриев необходимой ресурсной базой правительство реализует комплекс мер. Так, на поддержку сельхозпроизводства и, в частности на сезонные полевые работы в 2024 году в регионы направлено более 94 миллиардов рублей. Свыше 70% средств уже доведено до получателей. Кроме того, системные механизмы поддержки предусмотрены на рынке топлива и минеральных удобрений. По итогам совещания вице-премьер ряд поручений. В частности, регионам, Минпромторгу России и ФАС России обеспечить контроль за ценовой ситуацией на продовольственном рынке. Также Минпромторгу и ФАС необходимо проверить товаропроводящие цепочки по тем продуктам и при выявлении фактов необоснованного удорожания принять меры. Минсельхозу России поручено проработать меры таможенно-тарифного регулирования по отдельным категориям товаров для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен.

https://ria.ru/20240831/ataki-1969739389.html

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

россия

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экономика, россия, юг, поволжье, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)