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Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя

Сопроводительное письмо к резюме 2024: как правильно написать, образец, примеры

Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя

При поиске работы важно себя правильно презентовать. Сопроводительное письмо к резюме — не обязательная, но важная часть, которая показывает менеджеру по поиску РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:54

2024-09-05T12:54

2024-09-05T12:54

трудоустройство

работа

россия

вакансии

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. При поиске работы важно себя правильно презентовать. Сопроводительное письмо к резюме — не обязательная, но важная часть, которая показывает менеджеру по поиску персонала заинтересованность соискателя. Работодатель может запрашивать его при отклике на вакансию. Как правильно написать сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать рекрутера и занять желаемую должность, его структура и содержание, что не стоит писать, образец и советы специалистов, — в материале РИА Новости.Сопроводительное письмоПравильное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование. Оно демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.Для чего нужноВ каких случаях писать аннотацию к резюме необходимо:Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.Это шанс объяснить, что человек полностью соответствует требованиям работодателя, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его. Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.Цель составления письмаСопроводительное письмо должно показывать:— Я всегда читаю сопроводительные письма. Это вежливость и хороший тон соискателя. В письме кандидат должен представиться и прокомментировать свое резюме: подчеркнуть свои сильные стороны и релевантный профессиональный опыт. Работать с резюме, если кандидат грамотно составил сопроводительное письмо, сотруднику кадрового агентства намного удобнее и быстрее. Кроме того, это и в интересах самих соискателей. В среднем рекрутер предварительно изучает резюме около тридцати секунд и может пропустить что-то важное. Поэтому в сопроводительном письме необходимо указать все ключевые качества для желаемой должности, — пояснила РИА Новости руководитель кадрового агентства "Great Offer" Юлия Сорокина.Требования к сопроводительному письмуСопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора. В нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека. Конкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Но в идеале надо уложиться в половину страницы — это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.Необходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.Структура и содержаниеУниверсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и организации. Прежде чем его составлять, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.Помимо прочего, такое письмо должно иметь строгую структуру.НачалоСледует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.Основная частьНужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.ЗаключениеВ конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.Типы сопроводительных писемСопроводительные письма бывают двух типов:Также письма отличаются по объему:КраткоеЕсли позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.ПолноеЕсли должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.Без опыта работыДля начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.Образец сопроводительного письмаДобрый день!Меня зовут Мария Петрова, я специалист по маркетингу и рекламе. Прошу Вас рассмотреть мое резюме на вакансию маркетолога.Мой практический опыт в этой сфере составляет пять лет. Я слежу за новостями вашей компании в соцсетях и выступлениями спикеров на конференциях. Хочу стать частью команды, чтобы реализовывать новые проекты. Считаю, что смогу успешно справиться с обязанностями, описанными в вакансии.Имею высшее образование и дипломы курсов углубленного изучения интернет-рекламы, бренд-менеджмента и SEO-продвижения. За свою карьеру я составила пять многолетних маркетинг-стратегий и реализовала более десяти рекламных кампаний. Отлично знаю инструменты веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс директ, Метрика).Отвечу на все интересующие вопросы по телефону: ... или e-mail: ...С уважением, Мария.Как можно улучшить сопроводительное письмоВ письме следует обозначить мотивацию, почему вы хотите работать конкретно в этой компании, на этой должности и указать факты, которые выделяют вас среди других соискателей. А также сделать его визуально привлекательным и удобочитаемым — разделить текст на абзацы, выделить навыки, опыт и достижения маркированным списком, указать ссылку на портфолио.Для юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина в 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.С уважением, Иван Петров.Телефон для связи: +7 123 456 78 90Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.С уважением, Александра Иванова.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.С уважением, Анастасия Григорьева.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.Благодарю, что прочитали мое резюме!С уважением, Михаил Борисов.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"Адаптация письма под конкретную вакансиюСообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности. Нужно изучить информацию о компании и вакансию. Если какие-то из требуемых навыков не отражены в резюме, то стоит рассказать о них в сопроводительном письме.Что не нужно писать в хорошем сопроводительном письмеСопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма. Нельзя переходить границы делового общения. В сопроводительном письме не следует писать ни о чем личном. Работодателю не интересно, каких животных любит кандидат, как ему нравится проводить свободное время или где он отдыхал нынешним летом. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.Проверка и корректировка письмаСледует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии. Опечатки и грамматические ошибки недопустимы. Перед отправкой следует проверить текст на грамотность и согласованность текста с помощью специальных ресурсов.Ошибки при составлении сопроводительного письмаОсновные ошибки, которые допускают соискатели при написании сопроводительного письма:Как правильно отправить письмоНа рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете. Бумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме. Иногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.Если сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения лучше написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.Чем сопроводительное письмо отличается от резюмеВ отличие от резюме, которое кандидат может отправить в несколько компаний одновременно, сопроводительное письмо пишется под конкретного работодателя. Резюме содержит информацию о профессиональном опыте и навыках. А сопроводительное письмо — дополнительные сведения, позволяющие подчеркнуть мотивацию, навыки и сделать отклик более персонализированным.Отличия в написании резюме и сопроводительного письма:Рекомендации специалистов по кадрамСопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично, последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма только дополнять его и не противоречить. Должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.— Надо внимательно изучить деятельность компании и обязанности специалиста, на чью вакансию претендуете. Это увеличивает шансы заинтересовать работодателя. Например, если ищут кандидата только с опытом работы, в сопроводительном письме лучше сразу указать, что требуемый опыт есть. Следует перечислить все задачи, которые заявлены работодателем, и привести факты, доказывающие, что вы соответствуете, — посоветовала Юлия Сорокина.Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:

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трудоустройство, работа, россия, вакансии