Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя
© iStock.com / AmnajKhetsamtipСопроводительное письмо
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Оглавление
- Сопроводительное письмо
- Для чего нужно
- Цель составления письма
- Требования к сопроводительному письму
- Структура и содержание
- Начало
- Основная часть
- Заключение
- Типы сопроводительных писем
- Краткое
- Полное
- Без опыта работы
- Образец сопроводительного письма
- Как можно улучшить сопроводительное письмо
- Адаптация письма под конкретную вакансию
- Что не нужно писать в хорошем сопроводительном письме
- Проверка и корректировка письма
- Ошибки при составлении сопроводительного письма
- Как правильно отправить письмо
- Чем сопроводительное письмо отличается от резюме
- Рекомендации специалистов по кадрам
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. При поиске работы важно себя правильно презентовать. Сопроводительное письмо к резюме — не обязательная, но важная часть, которая показывает менеджеру по поиску персонала заинтересованность соискателя. Работодатель может запрашивать его при отклике на вакансию. Как правильно написать сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать рекрутера и занять желаемую должность, его структура и содержание, что не стоит писать, образец и советы специалистов, — в материале РИА Новости.
Сопроводительное письмо
Правильное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование. Оно демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.
Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.
Для чего нужно
В каких случаях писать аннотацию к резюме необходимо:
- 1.Если работодатель указал, что он ожидает сопроводительного письма.
- 2.Если это вакансия в иностранной компании.
- 3.Если соискатель решил сменить сферу деятельности. Например, человек хочет попробовать себя в новой профессии и не имеет опыта работы. В таком случае в сопроводительном письме следует объяснить, чем его привлекает новая сфера и как кандидат видит себя на этой позиции.
- 4.Если кандидат претендует на высокую должность.
Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.
Это шанс объяснить, что человек полностью соответствует требованиям работодателя, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его. Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.
Цель составления письма
Сопроводительное письмо должно показывать:
- мотивацию;
- релевантный опыт работы;
- образование, навыки и личностные качества кандидата, необходимые для успешной работы;
- конкурентные преимущества.
© iStock.com / Prostock-StudioДевушка работает за ноутбуком
© iStock.com / Prostock-Studio
Девушка работает за ноутбуком
— Я всегда читаю сопроводительные письма. Это вежливость и хороший тон соискателя. В письме кандидат должен представиться и прокомментировать свое резюме: подчеркнуть свои сильные стороны и релевантный профессиональный опыт. Работать с резюме, если кандидат грамотно составил сопроводительное письмо, сотруднику кадрового агентства намного удобнее и быстрее. Кроме того, это и в интересах самих соискателей. В среднем рекрутер предварительно изучает резюме около тридцати секунд и может пропустить что-то важное. Поэтому в сопроводительном письме необходимо указать все ключевые качества для желаемой должности, — пояснила РИА Новости руководитель кадрового агентства "Great Offer" Юлия Сорокина.
Требования к сопроводительному письму
Сопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора. В нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека. Конкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Но в идеале надо уложиться в половину страницы — это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.
Необходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.
Структура и содержание
Универсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и организации. Прежде чем его составлять, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.
Помимо прочего, такое письмо должно иметь строгую структуру.
Начало
Следует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.
Основная часть
Нужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.
Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.
Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.
© iStock.com / FotoK0TДевушка печатает на клавиатуре
© iStock.com / FotoK0T
Девушка печатает на клавиатуре
Заключение
В конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.
Типы сопроводительных писем
Сопроводительные письма бывают двух типов:
- 1.Первые отправляются в ответ на объявленную вакансию.
- 2.Вторые — по собственной инициативе. В этом случае необходимо найти особенно весомые аргументы, чтобы убедить работодателя ознакомиться со своим резюме.
Также письма отличаются по объему:
Краткое
Если позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.
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Полное
Если должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.
Без опыта работы
Для начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.
Образец сопроводительного письма
Добрый день!
Меня зовут Мария Петрова, я специалист по маркетингу и рекламе. Прошу Вас рассмотреть мое резюме на вакансию маркетолога.
Мой практический опыт в этой сфере составляет пять лет. Я слежу за новостями вашей компании в соцсетях и выступлениями спикеров на конференциях. Хочу стать частью команды, чтобы реализовывать новые проекты. Считаю, что смогу успешно справиться с обязанностями, описанными в вакансии.
Имею высшее образование и дипломы курсов углубленного изучения интернет-рекламы, бренд-менеджмента и SEO-продвижения. За свою карьеру я составила пять многолетних маркетинг-стратегий и реализовала более десяти рекламных кампаний. Отлично знаю инструменты веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс директ, Метрика).
Отвечу на все интересующие вопросы по телефону: ... или e-mail: ...
С уважением, Мария.
© iStock.com / pixelfitДевушка работает за ноутбуком
© iStock.com / pixelfit
Девушка работает за ноутбуком
Как можно улучшить сопроводительное письмо
В письме следует обозначить мотивацию, почему вы хотите работать конкретно в этой компании, на этой должности и указать факты, которые выделяют вас среди других соискателей. А также сделать его визуально привлекательным и удобочитаемым — разделить текст на абзацы, выделить навыки, опыт и достижения маркированным списком, указать ссылку на портфолио.
Для юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:
"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.
Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина в 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.
Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.
С уважением, Иван Петров.
Телефон для связи: +7 123 456 78 90
Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"
Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:
"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.
У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".
Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.
С уважением, Александра Иванова.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"
© iStock.com / AntonioGuillemДевушка работает за ноутбуком
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка работает за ноутбуком
Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:
"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.
Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.
С уважением, Анастасия Григорьева.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"
Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:
"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.
В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.
Благодарю, что прочитали мое резюме!
С уважением, Михаил Борисов.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"
© iStock.com / PixelsEffectДевушка готовится к собеседованию
© iStock.com / PixelsEffect
Девушка готовится к собеседованию
Адаптация письма под конкретную вакансию
Сообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности. Нужно изучить информацию о компании и вакансию. Если какие-то из требуемых навыков не отражены в резюме, то стоит рассказать о них в сопроводительном письме.
Что не нужно писать в хорошем сопроводительном письме
Сопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма. Нельзя переходить границы делового общения. В сопроводительном письме не следует писать ни о чем личном. Работодателю не интересно, каких животных любит кандидат, как ему нравится проводить свободное время или где он отдыхал нынешним летом. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.
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Проверка и корректировка письма
Следует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии. Опечатки и грамматические ошибки недопустимы. Перед отправкой следует проверить текст на грамотность и согласованность текста с помощью специальных ресурсов.
Ошибки при составлении сопроводительного письма
Основные ошибки, которые допускают соискатели при написании сопроводительного письма:
- 1.Дублирование резюме. Сопроводительное письмо должно дополнять информацию, изложенную в резюме. Например, при отсутствии релевантного опыта можно рассказать немного больше о своих знаниях и навыках, которые помогут эффективно справляться с задачами на новой работе. Если был длительный перерыв в стаже, можно коротко объяснить причину: переезд в новый город, декретный отпуск, обучение и т.д.
- 2.Объемный и развернутый текст.Длинные сопроводительные письма требуют много времени, которого у рекрутеров, как правило, нет. Если письмо занимает больше одной страницы, его необходимо сократить до трех-пяти информативных абзацев. Лучше разделить на небольшие части, чтобы работодатель смог легко и быстро прочитать. В одном абзаце — только одна тема. Например, в первом можно поздороваться и сообщить об интересующей вакансии. Во втором перечислить конкурентные преимущества для новой работы. В третьем поблагодарить за уделенное время и указать контакты для связи.
- 3.Личная информация. В письме должна быть только информация о том, чем специалист будет полезен компании, а не рассказ об увлечениях и прочих подробностях личной жизни.
© iStock.com / skynesherСобеседование при приеме на работу
© iStock.com / skynesher
Собеседование при приеме на работу
Как правильно отправить письмо
На рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете. Бумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме. Иногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.
Если сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения лучше написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.
Чем сопроводительное письмо отличается от резюме
В отличие от резюме, которое кандидат может отправить в несколько компаний одновременно, сопроводительное письмо пишется под конкретного работодателя. Резюме содержит информацию о профессиональном опыте и навыках. А сопроводительное письмо — дополнительные сведения, позволяющие подчеркнуть мотивацию, навыки и сделать отклик более персонализированным.
Отличия в написании резюме и сопроводительного письма:
Резюме
Сопроводительное письмо
Высшее экономическое образование
Стаж и опыт работы в продажах – 10 лет, в том числе, технически сложных продуктов
Владение языками: английский
Свободно говорю по-английски, могу вести деловую переписку
Готов к собеседованию
Готов в рамках собеседования рассказать о своем опыте работы, компетенциях и реализованных проектах
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Рекомендации специалистов по кадрам
Сопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично, последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма только дополнять его и не противоречить. Должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.
Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.
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— Надо внимательно изучить деятельность компании и обязанности специалиста, на чью вакансию претендуете. Это увеличивает шансы заинтересовать работодателя. Например, если ищут кандидата только с опытом работы, в сопроводительном письме лучше сразу указать, что требуемый опыт есть. Следует перечислить все задачи, которые заявлены работодателем, и привести факты, доказывающие, что вы соответствуете, — посоветовала Юлия Сорокина.
Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:
- абзацы лучше разделять друг от друга пустой строкой;
- избегать двойных пробелов;
- использовать выравнивание текста по левому краю, поля и заголовки
- писать одним шрифтом, цветом и размером.