https://ria.ru/20240905/rada-1970893981.html
Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей
Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей - РИА Новости, 05.09.2024
Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей
Верховная рада Украины назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг украинский депутат... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:08
2024-09-05T18:08
2024-09-05T18:08
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Как сообщил депутат, ранее Сметанин возглавлял украинское государственное оборонное предприятие "Укроборонпром". Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240904/rada-1970492762.html
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в мире, жкх, украина, денис малюська, дмитрий кулеба, ольга стефанишина, верховная рада украины, укроборонпром
В мире, ЖКХ, Украина, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Ольга Стефанишина, Верховная Рада Украины, Укроборонпром
Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей
Депутат Железняк: Рада назначила Сметанина министром по стратегическим отраслям
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк.
"Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Как сообщил депутат, ранее Сметанин возглавлял украинское государственное оборонное предприятие "Укроборонпром".
Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.