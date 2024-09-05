https://ria.ru/20240905/rada-1970893981.html

Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей

Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей - РИА Новости, 05.09.2024

Рада назначила Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей

Верховная рада Украины назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг украинский депутат... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:08

2024-09-05T18:08

2024-09-05T18:08

в мире

жкх

украина

денис малюська

дмитрий кулеба

ольга стефанишина

верховная рада украины

укроборонпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799500739_161:0:2266:1184_1920x0_80_0_0_e00de6488ed9bd66e369958ccb54e65d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Как сообщил депутат, ранее Сметанин возглавлял украинское государственное оборонное предприятие "Укроборонпром". Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240904/rada-1970492762.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, украина, денис малюська, дмитрий кулеба, ольга стефанишина, верховная рада украины, укроборонпром