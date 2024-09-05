Паровой, ручной или робот: как выбрать идеальный пылесос в 2024 году
© iStock.com / Vyacheslav DumchevКак выбрать пылесос
© iStock.com / Vyacheslav Dumchev
Оглавление
- Как выбрать пылесос для квартиры и дома
- По типу пылесоса
- Классический
- Робот-пылесос
- Моющий
- Вертикальный
- Паровой
- Ручной
- Электровеник
- Электрошвабра
- По мощности
- По питанию
- По типу пылесборника
- С мешком
- С контейнером
- С аквафильтром
- По объему пылесборника
- По уровню шума
- По эргономике
- По количеству насадок
- По системе фильтрации
- По размеру
- По конструкции трубы всасывания
- По бренду
- По цене
- По уровню расхода электроэнергии
- По дополнительным функциям
- Как работает пылесос
- Инновации и новые технологии в разработке пылесосов
- Советы экспертов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выбор хорошего пылесоса зависит от нескольких параметров, таких как мощность всасывания пыли, тип пылесборника и других. О том, как правильно выбрать пылесос для дома или квартиры в 2024 году, какие модели лучше очищают поверхности, а также советы специалиста, — в материале РИА Новости.
Как выбрать пылесос для квартиры и дома
Пылесос помогает поддерживать чистоту и порядок в доме, проводить сухую и влажную уборку. При выборе устройства, чтобы оно оправдало ожидания, следует учитывать его тип, мощность, количество насадок, уровень шума и расхода электроэнергии, размеры, систему фильтрации, стоимость и т.д.
По типу пылесоса
© iStock.com / 97Девушка выбирает пылесос в магазине
© iStock.com / 97
Девушка выбирает пылесос в магазине
Сейчас на рынке представлены пылесосы разных типов: беспроводные, вертикальные, с моющей функцией и т.д. Особенно популярны "умные" роботы-пылесосы, которые способны проводить уборку автономно.
Классический
Классический пылесос предназначен для сбора пыли, которая попадает в специальный мешок или контейнер — его нужно по мере загрязнения очищать. У подобных моделей есть несколько режимов с разной мощностью всасывания и иногда присутствует функция мокрой уборки. При выборе такого пылесоса следует учитывать его размер и маневренность, чтобы было максимально комфортно наводить порядок в доме.
"Немаловажную роль играет вид пылесборника: мешок, контейнер или аквафильтр, — рассказал РИА Новости продавец-консультант магазина техники и электроники Анатолий Никонов. — Разница между ними заключается в том, что мешок или контейнер придется очищать вручную, контактируя с пылью, в то время как у пылесоса с аквафильтром нужно только слить загрязненную воду. У пылесборников бывают разные размеры, поэтому следует выбирать прибор под площадь помещений в доме. Также следует обратить внимание на количество насадок".
Робот-пылесос
© iStock.com / South_agencyРобот-пылесос
© iStock.com / South_agency
Робот-пылесос
"Главная особенность робота-пылесоса заключается в том, что он убирает помещение самостоятельно, без участия человека, — объяснил эксперт. — Происходит это за счет встроенных программ, которые позволяют устройству создавать карту помещения и двигаться по ней, либо просто перемещаться, избегая препятствий. У подобной модели не такая высокая мощность, как у других пылесосов, поэтому они больше подходят для ежедневного поддержания чистоты в доме. При выборе робота-пылесоса следует учитывать, как долго держится заряд у аккумулятора — от этого будет зависеть время его автономной работы".
Для управления таким устройством используется специальный пульт или смартфон, расписание уборки можно настроить самостоятельно. Минусом у некоторых моделей является то, что они могут пропускать отдельные участки пола и не убирать загрязнения в углах.
Моющий
Такой вид пылесоса умеет делать и влажную, и сухую уборку, что значительно сокращается время на очищение пола. Причем его можно использовать для удаления грязи с мягкой мебели, мойки окон. Работает он так: на участок пола подается вода с моющим средством, после чего она вместе с пылью и грязью попадает в бак. Минусы такой модели: высокая стоимость, большие габариты, требуется тщательный уход.
Вертикальный
© iStock.com / Galina ZhigalovaБеспроводной пылесос
© iStock.com / Galina Zhigalova
Беспроводной пылесос
Вертикальные пылесосы, все агрегаты которых собраны на одной оси (внешне такое устройство напоминает швабру), в отличие от обычных не так хорошо всасывают пыль, поэтому подходят для легкой уборки не слишком загрязненных помещений. Среди их плюсов — компактность, небольшой вес, а также возможность работы от аккумулятора. При этом их не нужно собирать и разбирать. При покупке такого пылесоса лучше выбирать модель с наибольшей мощностью, потому что это непосредственно влияет на качество уборки. Также следует обратить внимание на то, сколько часов может работать аккумулятор без подзарядки. В некоторых моделях также есть функция влажной уборки.
Паровой
Паровой пылесос обрабатывает поверхность горячим паром, обеспечивая качественную чистку и уничтожение бактерий за счет дезинфицирующего эффекта. Для этого в специальный бак наливается вода, которая нагревается и начинает испаряться, затем пар выпускается через сопло прибора. Такие модели достаточно мощные и могут справиться даже с жировыми загрязнениями. При этом у некоторых моделей короткий сетевой шнур (3 метра) и нет функции регуляции температуры пара, другие же могут отпаривать даже одежду.
Ручной
© iStock.com / FabrikaCrАвтомобильный пылесос
© iStock.com / FabrikaCr
Автомобильный пылесос
Модели ручных пылесосов предназначены для локальной очистки поверхностей. Компактный прибор удобно держать в руке, он позволяет быстро убрать рассыпавшиеся крошки и мусор, почистить мягкую мебель от пыли или шерсти, убраться в салоне автомобиля. В зависимости от модели ручной пылесос может осуществлять сухую и влажную уборку.
Электровеник
Электровеник выглядит как контейнер с длинной ручкой. Приборы этого типа оснащаются аккумулятором для автономной работы, щетками и контейнером, с помощью которых происходит сбор мусора. Он не затягивает пыль как пылесос, а собирает мусор при помощи вращающейся щетки и отправляет его в пылесборник. Новые модернизированные модели электровеников имеют электронную щетку, которая вращается самостоятельно, а не только при перемещении прибора по полу.
Электрошвабра
Главное техническое отличие электрошвабры от моющего пылесоса — отсутствие двигателя и функции всасывания. С помощью электрошвабры очищение поверхности от различных загрязнений осуществляется посредством пара. Ее применение для мытья пола позволит существенно ускорить процесс уборки квартиры или дома и справиться даже со сложными загрязнениями.
По мощности
У пылесосов есть потребляемая мощность и мощность всасывания. Чем выше первый параметр, тем больше будет шуметь пылесос. Намного важнее обращать внимание на то, с какой силой прибор будет втягивать пыль. Модели, у которых мощность меньше 260 Вт, лучше не покупать, они будут плохо справляться с уборкой. Для ламината вполне подойдет пылесос с мощностью всасывания в 300 Вт. При этом нужно учитывать, что по мере заполнения пылесборника она будет несколько снижаться. Мощность всасывания от 350 до 450 Вт позволит чистить ковры и ковролин, справляться с большими залежами пыли.
По питанию
© iStock.com / PhotodjoУборка квартиры
© iStock.com / Photodjo
Уборка квартиры
Модели пылесосов могут работать от сети, их требуется включать в розетку, а также есть автономные устройства на аккумуляторах: Беспроводные работают от аккумулятора, который необходимо периодически заряжать. Как правило, подобные модели могут автономно функционировать до 35 минут. Удобство их заключается в том, что провод не будет мешаться под ногами, а минус — в короткой продолжительности работы без подзарядки.
Пылесосы, которые работают от сети, намного лучше очищают поверхность от пыли за счет более высокой мощности, чем беспроводные. Также их не нужно заряжать.
По типу пылесборника
Немаловажный параметр при выборе пылесоса — тип пылесборника, они бывают в виде мешка, контейнера или аквафильтра.
С мешком
Качественные пылесосы должны иметь многоразовый мешок из высокотехнологичного материала и герметично закрывающийся клапан, чтобы человек меньше контактировал с пылью. Однако со временем мешок все равно изнашивается, поэтому лучше его периодически менять, потому что использовать его становится негигиенично. Модели с одноразовыми мешками гигиеничны, но их придется менять после каждой уборки и докупать, когда они закончатся, что означает дополнительные расходы. Часто в комплекте к одноразовым мешкам идет многоразовый на случай, если приобрести новые не удалось.
С контейнером
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В таких пылесосах пыль и грязь попадают в пластиковый контейнер. Обычно в него помещается больше отходов, чем в мешки, за счет чего не снижается мощность всасывания. Также их можно реже очищать. Несмотря на это, все равно не удастся избежать контакта с пылью, и такие модели более шумные, а пластиковый контейнер может треснуть, если его уронить.
С аквафильтром
В пылесосах с аквафильтром грязь проходит фильтрацию и остается в воде, поэтому контактировать с пылью не придется. Нужно будет только слить загрязненную воду. При этом мощность всасывания почти не снижается даже при сильно заполненном контейнере для воды.
По объему пылесборника
Объём пылесборника у обычных моделей с контейнером составляет 1-1,5 литра. Этого достаточно для уборки небольшой или средней квартиры. Для помещений большой площади следует выбирать модели с объемом пылесборника более двух литров.
По уровню шума
Пылесосы с пылесборником в виде контейнера одни из самых шумных, кроме этого на такой параметр может влиять мощность всасывания. Самые тихие модели будут иметь уровень шума в диапазоне от 52 до 72 дБ. При этом нужно учитывать, с какой мощностью он будет убирать пыль и грязь.
По эргономике
У многих моделей пылесосов есть такие функции, как регулировка мощности, индикация заполнения пылесборника или фильтра, вращение основной насадки на 180 градусов для уборки под мебелью, регулируемая по длине труба, на которую крепится щетка. У моделей, работающих от сети, всегда длинный шнур (кроме некоторых паровых). Есть приборы, у некоторых можно хранить насадки прямо в корпусе — так они не занимают лишнего места и находятся всегда под рукой. Кроме этого, современные пылесосы обычно имеют удобную систему изъятия пылесборника, которая снижает контакт с пылью, и фильтр, который можно мыть.
По количеству насадок
Чем больше насадок, тем выше будет качество уборки. В обычных моделях их три, но есть и те, у которых четыре или пять. Насадка для паркета должна быть с натуральной щетиной и войлоком, для различных щелей — не менее 30 сантиметров в длину. Чтобы убирать пыль из радиаторов отопления, пригодится насадка в форме ершика, также у некоторых моделей есть насадки для уборки высоко расположенных поверхностей и т.д. Кроме этого, бывают турбощетки для уборки шерсти домашних животных и специальные насадки для чистки матрасов.
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По системе фильтрации
"Система фильтрации у пылесосов состоит из нескольких ступеней, и чем их больше, тем лучше, потому что тогда воздух, выходящий из аппарата, будет чище и содержать меньше пылинок, — рассказал Анатолий Никонов. — Также на выходе пылесоса может стоять микрофильтр или HEPA — фильтр для "поимки" самых мелких частиц, здесь нужно учитывать его класс — чем он выше, тем, больше пыли задерживает. Классы 13 и 14 хорошо подходят для аллергиков. Всего их пять — Н10, H11, H12, H13, H14".
По размеру
Классические пылесосы обычно имеют достаточно большие габариты, для них нужно много места в кладовой или в шкафу, хотя некоторые производители делают более компактные модели с мощностью до 400 Вт. При этом они более дорогие. Самые удобные для хранения пылесосы — вертикальные и роботы-пылесосы. Последние вообще самые маленькие из всех существующих видов техники для уборки помещений.
По конструкции трубы всасывания
© iStock.com / Larisa StefanuykДевушка делает уборку
© iStock.com / Larisa Stefanuyk
У пылесосов бывает несколько видов трубы всасывания:
- цельная труба неудобна тем, что ее длину нельзя регулировать, поэтому подобные пылесосы сейчас почти не выпускают;
- составная труба может регулироваться по длине, но не сильно, нередко стык заклинивает из-за деформации труб или окисления металла;
- телескопическая труба — это самый распространенный вариант: ее можно компактно сложить и вытянуть на полную длину.
По бренду
Сейчас практически все известные производители техники для дома выпускают пылесосы. Лучше не покупать прибор, сделанный малознакомой фирмой, потому что он может оказаться некачественным и быстро выйти из строя. Отдавать предпочтение следует моделям проверенных брендов, заранее читая отзывы покупателей. У каждого производителя есть свои преимущества моделей пылесосов и слабые стороны. К тому же устройства относятся к разным ценовым сегментам, поэтому их качество сборки и срок эксплуатации различные.
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По цене
"Цена на пылесосы сильно варьируется: сейчас продаются даже модели, которые стоят не более 2 тысяч рублей, — прокомментировал Анатолий Никонов. — Стоимость пылесоса с аквафильтром начинается примерно от 4500 рублей, хороший вертикальный пылесос может стоить и более 20 тысяч, как и модель с мешком-пылесборником или контейнером. Цена зависит от качества модели, ее мощности, дополнительных функций, бренда. Сейчас можно купить неплохой пылесос, который будет стоить до 10 тысяч рублей".
По уровню расхода электроэнергии
У любого электроприбора есть свой класс энергоэффективности, который показывает, сколько он будет расходовать электроэнергию в доме. Классы бывают такими:
А+++
максимальный класс
A++
сверхвысокая эффективность
A+
высокая энергоэффективность
A
низкий уровень энергопотребления
B
средний уровень энергопотребления
C
низкое энергосбережение
D
высокое энергопотребление
E
еще более энергозатратные
F
сильно энергозатратные
G
самые энергозатратные
Самые высокие классы означают, что пылесос будет затрачивать очень мало электроэнергии, при этом самые низкие — намного больше. Лучше всего выбирать модель с классом А+, А.
По дополнительным функциям
Есть пылесосы, которые предназначены для специальных задач. Например, для уборки в салоне автомобиля, для ухода за матрасами, для борьбы с пылевыми клещами, для химчистки, для обслуживания бассейнов, а также маленькие ручные пылесосы для ухода за компьютерами и бытовой техникой и т.д.
Некоторые модели пылесосов можно использовать для отпаривания одежды или мытья окон, у роботов-пылесосов есть дополнительные функции в виде таймера, расписания уборки, составления маршрута. Также приборы могут делать влажную уборку, дезинфицировать поверхности.
Как работает пылесос
Разные типы пылесосов работают по схожему принципу: устройство всасывает в себя частицы мусора, пыли и грязи, которые проходят через фильтры и оседают в пылесборнике, а наружу выбрасывается чистый воздух. Модели с функцией мойки так же отмывают с поверхности загрязнения.
Инновации и новые технологии в разработке пылесосов
Рынок техники для уборки постоянно расширяется. На рынке появляются все новые модели умных помощников, которые позволяют поддерживать чистоту в доме без лишних усилий. Усовершенствованные устройства отличаются производительностью, улучшенной навигацией, дистанционным управлением, высокоскоростным двигателем, функцией самоочистки.
Благодаря интеллектуальным алгоритмам современные пылесосы способны адаптировать уборку в зависимости от поверхности, идентифицировать тип препятствий и избегать их, самостоятельно определять сильные загрязнения и повторно отмывать их. А модели с собственной станцией самоочистки автоматически очищаются от накопившейся пыли и грязи без участия человека и всегда готовы к следующему заданию.
Советы экспертов
© iStock.com / vitrancДевочка собирает пылесос
© iStock.com / vitranc
Девочка собирает пылесос
При выборе пылесоса для бытовых нужд эксперты рекомендуют учитывать следующие факторы:
площадь жилого помещения. Для небольших квартир, домов и дачных домиков подойдет компактный беспроводной вертикальный пылесос. Его удобно хранить, а заряда аккумулятора хватит на уборку помещения. Для большого дома следует приобретать модели с расширенным функционалом, робот-пылесос или паровой/моющий прибор для уборки;
степень загрязнения. Если в доме есть маленькие дети или животные, то стоит остановить свой выбор на мощных моделях пылесосов с высоким классом фильтрации или с функцией пара. Людям, страдающим аллергией, следует использовать для уборки жилых помещений пылесосы с качественным HEPA-фильтром для защиты от самых распространенных аллергенов — плесени, пыли, перхоти животных, пыльцы растений, пылевых клещей.
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формат подключения. Проводные модели пылесосов не требуют постоянной зарядки и работают неограниченное количество времени, но при этом нуждаются в подключении к розетке. В то время как беспроводные устройства с аккумулятором не привязаны к источнику электричества, держат заряд, которого хватает для уборки квартиры или дома и не перегреваются.
вид напольного покрытия. Для сухой уборки пола и ковров подойдут обычные модели пылесосов или устройства с функцией пара. Современные приборы не только пылесосят, но и моют, очищают и даже дезинфицируют воздух, а также самостоятельно распознают тип напольного покрытия для выбора режима очистки поверхности.
Совсем необязательно покупать дорогой девайс для уборки дома. Чтобы купить действительно подходящий пылесос нужно проанализировать свои потребности и возможности и приобретать товары только проверенных брендов.