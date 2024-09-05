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В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
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13:46 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ
Президент России Владимир Путин, подчёркивая значимость зафиксированных в Стамбуле договорённостей по Украине, отправил Западу послание о допустимости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:46
2024-09-05T13:46
в мире
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подчёркивая значимость зафиксированных в Стамбуле договорённостей по Украине, отправил Западу послание о допустимости возобновления мирных переговоров, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. "По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу", - сказал аналитик. Также, по его словам, в отношениях Турции и России появился позитивный трек. "Намерение Турции подключиться к БРИКС, позитивная динамика, которая сейчас присутствует, может способствовать к тому, чтобы Турция снова взяла на себя посредническую роль по урегулированию украинского конфликта", - подчеркнул аналитик. "Для России Стамбул теперь может стать хорошим вариантом. Серьёзный прогресс был достигнут на первых стамбульских переговорах благодаря посреднической роли Турции. Вторые переговоры могут продолжиться на этой основе (с учётом изменений на фронте). Обе стороны объявили в последние недели о своей готовности к мирным переговорам. Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои "неофициальные" посреднические усилия", - подчеркнул Озер. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
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в мире, россия, стамбул, турция, владимир путин, владимир зеленский, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , украина
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Украина
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ

Аналитик Озер заявил о важном послании Западу в выступлении Путина на ВЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подчёркивая значимость зафиксированных в Стамбуле договорённостей по Украине, отправил Западу послание о допустимости возобновления мирных переговоров, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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"По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу", - сказал аналитик.
Также, по его словам, в отношениях Турции и России появился позитивный трек.
"Намерение Турции подключиться к БРИКС, позитивная динамика, которая сейчас присутствует, может способствовать к тому, чтобы Турция снова взяла на себя посредническую роль по урегулированию украинского конфликта", - подчеркнул аналитик.
«
"Для России Стамбул теперь может стать хорошим вариантом. Серьёзный прогресс был достигнут на первых стамбульских переговорах благодаря посреднической роли Турции. Вторые переговоры могут продолжиться на этой основе (с учётом изменений на фронте). Обе стороны объявили в последние недели о своей готовности к мирным переговорам. Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои "неофициальные" посреднические усилия", - подчеркнул Озер.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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