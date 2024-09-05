https://ria.ru/20240905/putin-1970764441.html

Путин высоко оценил роль саудовского принца в обмене заключенными

Путин высоко оценил роль саудовского принца в обмене заключенными - РИА Новости, 05.09.2024

Путин высоко оценил роль саудовского принца в обмене заключенными

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за помощь при обмене... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:13

2024-09-05T11:13

2024-09-05T12:36

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за помощь при обмене заключенными."Например, что касается журналиста Соединенных Штатов, который работал под "крышей" журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи, на первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на Родину наших граждан", — сказал глава государства.Он добавил, что в этой миссии принимали участие многие страны.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал.По обмену из России выехали несколько осужденных за шпионаж американцев и ряд россиян с двойным гражданством. Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о подробностях обмена заключенными между Россией и странами Запада "Мы всегда равным образом относимся к гражданам России, которые нуждаются в помощи государства" Путин рассказал подробности недавнего обмена заключенными, отметив роль наследного принца Саудовской Аравии и Эрдогана, предоставившего площадку для обмена. 2024-09-05T11:13 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин