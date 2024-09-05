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Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
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11:08 05.09.2024 (обновлено: 12:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970763174.html
Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве
Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:08
2024-09-05T12:40
франция
россия
москва
павел дуров
владимир путин
telegram
дальневосточный федеральный университет
задержание павла дурова во франции
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве. "Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя потенциальную встречу с Дуровым. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Франция, Россия, Москва, Павел Дуров, Владимир Путин, Telegram, Дальневосточный федеральный университет, Задержание Павла Дурова во Франции, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве

Путин: с Дуровым можно было бы встретиться в Москве при его желании

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве.
"Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя потенциальную встречу с Дуровым.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ФранцияРоссияМоскваПавел ДуровВладимир ПутинTelegramДальневосточный федеральный университетЗадержание Павла Дурова во ФранцииВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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