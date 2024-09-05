https://ria.ru/20240905/putin-1970759659.html
У правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову, заявил Путин
У правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
У правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову, заявил Путин
У правительства России тоже могли быть вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:55
2024-09-05T10:55
2024-09-05T12:39
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владимир путин
telegram
дальневосточный федеральный университет
задержание павла дурова во франции
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У правительства России тоже могли быть вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему (Дурову – ред.) вопросы", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, франция, париж, павел дуров, владимир путин, telegram, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Франция, Париж, Павел Дуров, Владимир Путин, Telegram, Дальневосточный федеральный университет, Задержание Павла Дурова во Франции, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
У правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову, заявил Путин
Путин: у российского правительства тоже могли быть вопросы к Дурову