https://ria.ru/20240905/putin-1970759246.html

Путин думал, что Дуров живет в Москве

Путин думал, что Дуров живет в Москве - РИА Новости, 05.09.2024

Путин думал, что Дуров живет в Москве

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:54

2024-09-05T10:54

2024-09-05T11:02

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве."Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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