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Путин думал, что Дуров живет в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
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10:54 05.09.2024 (обновлено: 11:02 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970759246.html
Путин думал, что Дуров живет в Москве
Путин думал, что Дуров живет в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
Путин думал, что Дуров живет в Москве
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:54
2024-09-05T11:02
москва
николай дуров
владимир путин
россия
владивосток
павел дуров
telegram
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве."Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, николай дуров, владимир путин, россия, владивосток, павел дуров, telegram, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , задержание павла дурова во франции
Москва, Николай Дуров, Владимир Путин, Россия, Владивосток, Павел Дуров, Telegram, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Задержание Павла Дурова во Франции
Путин думал, что Дуров живет в Москве

Путин не знал о перемещениях Дурова и исходил из того, что он живет в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве.
"Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым
Вчера, 10:50
 
МоскваНиколай ДуровВладимир ПутинРоссияВладивостокПавел ДуровTelegramДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Задержание Павла Дурова во Франции
 
 
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