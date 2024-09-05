https://ria.ru/20240905/putin-1970759246.html
Путин думал, что Дуров живет в Москве
Путин думал, что Дуров живет в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
Путин думал, что Дуров живет в Москве
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:54
2024-09-05T10:54
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живет в Москве."Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Москва, Николай Дуров, Владимир Путин, Россия, Владивосток, Павел Дуров, Telegram, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Задержание Павла Дурова во Франции
Путин думал, что Дуров живет в Москве
Путин не знал о перемещениях Дурова и исходил из того, что он живет в Москве