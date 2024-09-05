https://ria.ru/20240905/putin-1970758222.html

Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым

Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым несколько лет назад в Кремле. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:50

2024-09-05T10:50

2024-09-05T11:02

москва

павел дуров

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым несколько лет назад в Кремле."Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле, я уже не помню когда это было. С тех пор мы с ним не виделись", - рассказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Он добавил, что не знает, где сейчас живет Дуров.Путин также заявил, что не поддерживал контактов с Дуровым, не знал, что он находится в Баку."Контактов никаких никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю... Я даже не знал, что он там находится, понятия не имел", - сказал Путин.Президент РФ прилетал в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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москва, павел дуров, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , задержание павла дурова во франции