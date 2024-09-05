https://ria.ru/20240905/putin-1970731431.html
Нижне-Зейская ГЭС защитит Приамурье от паводков, заявил Путин
Нижне-Зейская ГЭС защитит Приамурье от паводков, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Нижне-Зейская ГЭС защитит Приамурье от паводков, заявил Путин
Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области поможет защитить населенные пункты от паводков, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:40
2024-09-05T09:40
2024-09-05T12:33
амурская область
россия
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области поможет защитить населенные пункты от паводков, сообщил президент России Владимир Путин. "Предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем востоке, прежде всего за счет ввода в строй новых объектов генерации, например таких как, Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области, которая будет не только снабжать электроэнергией сам регион и Восточный полигон железных дорог, но и поможет защитить территории, населенные пункты от паводков", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970729962.html
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амурская область, россия, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Амурская область, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Нижне-Зейская ГЭС защитит Приамурье от паводков, заявил Путин
Путин: Нижне-Зейская ГЭС поможет защитить Амурскую область от паводков