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Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма
Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма
Внутренний туризм получит развитие со строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:11
2024-09-05T09:11
2024-09-05T09:24
санкт-петербург
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владимир путин
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дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Внутренний туризм получит развитие со строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток, заявил президент РФ Владимир Путин."Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем речь не только об увеличении объемов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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санкт-петербург, владивосток, экономика, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Санкт-Петербург, Владивосток, Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма
Путин: туризм получит развитие с созданием коридора Петербург – Владивосток