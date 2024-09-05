https://ria.ru/20240905/putin-1970719505.html

Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма

Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о значении коридора Петербург – Владивосток для туризма

Внутренний туризм получит развитие со строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:11

2024-09-05T09:11

2024-09-05T09:24

санкт-петербург

владивосток

экономика

владимир путин

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Внутренний туризм получит развитие со строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток, заявил президент РФ Владимир Путин."Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем речь не только об увеличении объемов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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санкт-петербург, владивосток, экономика, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)