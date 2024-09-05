https://ria.ru/20240905/prodazhi-1970693118.html
В АКИТ раскрыли, какие онлайн-продажи в России будут на первом месте
В АКИТ раскрыли, какие онлайн-продажи в России будут на первом месте - РИА Новости, 05.09.2024
В АКИТ раскрыли, какие онлайн-продажи в России будут на первом месте
Онлайн-продажи еды в России еще несколько лет будут обгонять одежду, электронику и другие категории, на ближайшие три года тренд сохранится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:33
2024-09-05T07:33
2024-09-05T07:33
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Онлайн-продажи еды в России еще несколько лет будут обгонять одежду, электронику и другие категории, на ближайшие три года тренд сохранится, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "У этой категории, как я и сказал, очень хорошие перспективы: она всегда входила в топ-5 популярных в интернете категорий, но по итогам первого полугодия впервые оказалась на первой строчке. По сумме покупок она обогнала электронику, бытовую технику, товары для дома, одежду и обувь… Я думаю, что на протяжении следующих лет мы с вами будем наблюдать стабильный рост этой категории, по крайней мере на ближайшие три года этот тренд точно сохранится", - сказал Соколов, комментируя онлайн-продажи еды. По его словам, структура рынка меняется: если раньше эта категория была на первом месте только в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас вышла на первый план в общероссийском рейтинге. Он уверен, что у продуктов питания есть очень серьезный задел для роста: несколько лет назад эта категория не имела значимой доли в интернете, практически не продавалась. Сегодня частота покупок еды выше, чем в "нон-фуде". При этом "средний чек" у продуктов меньше, чем в других категориях, и он продолжает уменьшаться, а объемы продаж растут. А в некоторых сервисах продажа продуктов питания онлайн достигает уже 35%. Соколов объяснил, что в целом весь рынок можно поделить на продовольственные и непродовольственные товары. В непродовольственной рознице уже 25% в общем объеме продаж приходится на онлайн. Тогда как у продовольственных товаров этот показатель составляет 4,9%. "По сути, наш рынок интернет-торговли только развивается, и поэтому пока на нем места хватит точно всем, в том числе совершенно новым игрокам", - подытожил президент АКИТ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rossija-1970143588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В АКИТ раскрыли, какие онлайн-продажи в России будут на первом месте
Президент АКИТ Соколов: онлайн-продажи еды будут обгонять одежду и электронику
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Онлайн-продажи еды в России еще несколько лет будут обгонять одежду, электронику и другие категории, на ближайшие три года тренд сохранится, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"У этой категории, как я и сказал, очень хорошие перспективы: она всегда входила в топ-5 популярных в интернете категорий, но по итогам первого полугодия впервые оказалась на первой строчке. По сумме покупок она обогнала электронику, бытовую технику, товары для дома, одежду и обувь… Я думаю, что на протяжении следующих лет мы с вами будем наблюдать стабильный рост этой категории, по крайней мере на ближайшие три года этот тренд точно сохранится", - сказал Соколов, комментируя онлайн-продажи еды.
По его словам, структура рынка меняется: если раньше эта категория была на первом месте только в Москве
и Санкт-Петербурге
, то сейчас вышла на первый план в общероссийском рейтинге.
Он уверен, что у продуктов питания есть очень серьезный задел для роста: несколько лет назад эта категория не имела значимой доли в интернете, практически не продавалась. Сегодня частота покупок еды выше, чем в "нон-фуде". При этом "средний чек" у продуктов меньше, чем в других категориях, и он продолжает уменьшаться, а объемы продаж растут. А в некоторых сервисах продажа продуктов питания онлайн достигает уже 35%.
Соколов объяснил, что в целом весь рынок можно поделить на продовольственные и непродовольственные товары. В непродовольственной рознице уже 25% в общем объеме продаж приходится на онлайн. Тогда как у продовольственных товаров этот показатель составляет 4,9%. "По сути, наш рынок интернет-торговли только развивается, и поэтому пока на нем места хватит точно всем, в том числе совершенно новым игрокам", - подытожил президент АКИТ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.