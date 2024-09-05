Экс-замглавы офиса Зеленского назначили на пост министра развития общин
Рада назначила экс-замглавы офиса Зеленского на пост министра развития общин
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада назначила Алексея Кулебу, ранее занимавшего пост замглавы офиса Владимира Зеленского, министром развития общин и территорий Украины, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Назначение Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины прошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
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Ранее о планах назначить Алексея Кулебу на пост главы министерства заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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