https://ria.ru/20240905/post-1970864391.html

Экс-замглавы офиса Зеленского назначили на пост министра развития общин

Экс-замглавы офиса Зеленского назначили на пост министра развития общин - РИА Новости, 05.09.2024

Экс-замглавы офиса Зеленского назначили на пост министра развития общин

Верховная рада назначила Алексея Кулебу, ранее занимавшего пост замглавы офиса Владимира Зеленского, министром развития общин и территорий Украины, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:28

2024-09-05T16:28

2024-09-05T16:28

в мире

украина

алексей кулеба

владимир зеленский

давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада назначила Алексея Кулебу, ранее занимавшего пост замглавы офиса Владимира Зеленского, министром развития общин и территорий Украины, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. "Назначение Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины прошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Ранее о планах назначить Алексея Кулебу на пост главы министерства заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html

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в мире, украина, алексей кулеба, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины