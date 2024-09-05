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В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа

В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 05.09.2024

В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа

Охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы по статье о теракте после поджога релейного шкафа с Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:02

2024-09-05T16:02

2024-09-05T16:02

происшествия

санкт-петербург

россия

северо-западная транспортная прокуратура

октябрьская железная дорога

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы по статье о теракте после поджога релейного шкафа с Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Уроженец Тверской области был признан виновным по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ). Первый Западный окружной военный суд установил, что ранее судимый мужчина под чужим именем несколько месяцев проживал в Санкт-Петербурге и работал охранником в ресторане. Отмечается, что в июле прошлого года через интернет он получил инструкции для совершения террористического акта на Октябрьской железной дороге, после чего подготовил зажигательную смесь и поджог релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Обухово - Славянка в Санкт-Петербурге. "С учетом мнения заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Павла Массонова суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, россия, северо-западная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога