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В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа
В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 05.09.2024
В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа
Охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы по статье о теракте после поджога релейного шкафа с Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:02
2024-09-05T16:02
2024-09-05T16:02
происшествия
санкт-петербург
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северо-западная транспортная прокуратура
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы по статье о теракте после поджога релейного шкафа с Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Уроженец Тверской области был признан виновным по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ). Первый Западный окружной военный суд установил, что ранее судимый мужчина под чужим именем несколько месяцев проживал в Санкт-Петербурге и работал охранником в ресторане. Отмечается, что в июле прошлого года через интернет он получил инструкции для совершения террористического акта на Октябрьской железной дороге, после чего подготовил зажигательную смесь и поджог релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Обухово - Славянка в Санкт-Петербурге. "С учетом мнения заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Павла Массонова суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, северо-западная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Октябрьская железная дорога
В Петербурге охранника осудили на 15 лет за поджог релейного шкафа
Охранник ресторана в Петербурге получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа