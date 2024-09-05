https://ria.ru/20240905/peregovory-1970688477.html

Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024

Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС

У президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости китайский посол в РФ Чжан... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:53

2024-09-05T06:53

2024-09-05T06:53

казань

владивосток

чжан ханьхуэй

владимир путин

си цзиньпин

брикс

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Запланирована, конечно", - сказал посол. На уточняющий вопрос о том, что станет главной темой для обсуждения, дипломат ответил, что не знает: "Поживем - увидим!". Ранее Чжан Ханьхуэй сообщил РИА Новости, что китайский лидер приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970687940.html

казань

владивосток

китай

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казань, владивосток, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, в мире