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Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС
У президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости китайский посол в РФ Чжан... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:53
2024-09-05T06:53
2024-09-05T06:53
казань
владивосток
чжан ханьхуэй
владимир путин
си цзиньпин
брикс
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Запланирована, конечно", - сказал посол. На уточняющий вопрос о том, что станет главной темой для обсуждения, дипломат ответил, что не знает: "Поживем - увидим!". Ранее Чжан Ханьхуэй сообщил РИА Новости, что китайский лидер приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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казань, владивосток, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, в мире
Казань, Владивосток, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Китай, В мире
Посол Китая рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Посол КНР: Путин и Си Цзиньпин планируют переговоры на саммите БРИКС в Казани