https://ria.ru/20240905/nato-1970877001.html

В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, заявил Столтенберг

В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.09.2024

В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, заявил Столтенберг

В НАТО идет дискуссия по поводу возможного применения Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь России, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:22

2024-09-05T17:22

2024-09-05T20:14

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В НАТО идет дискуссия по поводу возможного применения Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь России, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление генсека Йенса Столтенберга во время выступления в Осло."Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему. <...> Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России", — утверждает глава альянса.Говоря о вторжении ВСУ на территорию Курской области, Столтенберг признал, что спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно.В середине июля Пентагон отметил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться". При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, заявил, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с киевскими партнерами.Кроме того, во вторник Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM и могут объявить об их включении в новый пакет помощи уже осенью.Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что некоторые страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально передавали ВСУ оружие "без всяких ограничений".Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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