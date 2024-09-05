В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, заявил Столтенберг
Столтенберг: в НАТО обсуждают применение ВСУ дальнобойных ракет для атак на РФ
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В НАТО идет дискуссия по поводу возможного применения Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь России, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление генсека Йенса Столтенберга во время выступления в Осло.
"Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему. <...> Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России", — утверждает глава альянса.
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Говоря о вторжении ВСУ на территорию Курской области, Столтенберг признал, что спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.
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В середине июля Пентагон отметил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но "это может измениться".
При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ применять это дальнобойное оружие для атак на российские военные объекты, заявил, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с киевскими партнерами.
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Кроме того, во вторник Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM и могут объявить об их включении в новый пакет помощи уже осенью.
Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что некоторые страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально передавали ВСУ оружие "без всяких ограничений".
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, армия противника уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.