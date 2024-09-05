https://ria.ru/20240905/nalog-1779466757.html

Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать

Налог на дивиденды 2024 размер ставок, порядок расчета, как платить

Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать

Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:46

2024-09-05T13:46

2024-09-05T13:46

налоги

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций иностранных компаний, отличается ли сумма налога для физических лиц и организаций, кто может не платить налог на полученные дивиденды, - в материале РИА Новости.Налог на дивидендыСогласно п. 1 ст. 43 НК дивиденды – это любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям или пропорционально долям участников в уставном капитале.К дивидендам также приравнивают разницу между доходом, который получен при выходе из организации или при ее ликвидации, и:Согласно п.2 ст. 43 НК к дивидендам не относятся выплаты:"Дивиденды начисляют пропорционально вкладам участников ООО в уставном капитале, но только когда уставом не предусмотрено другое (ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли организации, то есть оставшейся после налогообложения (п. 2 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Все дивидендные выплаты попадают под принципы налогообложения. НДФЛ составляет 13% по стандартной ставке и 15% по прогрессивной с 2021 года. Такие выплаты от российских компаний и организаций не требуют самостоятельной подачи декларации и уплаты налога. Налоговый агент сам удержит сумму налога и начислит вам дивиденды уже с его вычетом", - объясняет Инна Грекова, директор ООО “Голден”, бухгалтер, эксперт по налоговому планированию.Дивиденды, полученные от акций иностранных компаний, всегда облагаются налогом. Трудности в этом случае еще вызывает двойное налогообложение, даты уплаты и подача декларации в налоговый орган."Дивиденды по итогам года выплачивают после подготовки и отправки в налоговую бухгалтерской отчетности. По ней видно чистую прибыль, которую можно полностью или частично распределить между участниками. Собрание участников ООО проходит с 1 марта по 31 апреля (ст. 34 закона об ООО). Всем отправляют копию принятого решения и выплачивают деньги в течение 60 дней", - говорит Михаил Носков, эксперт по налогам сервиса “Контур.Эльба”.Кто платитДоход от дивидендов обязательно должен быть задекларирован независимо от того, кем является его получатель: физическим, юридическим лицом, резидентом или нерезидентом. Различие только в ставке НДФЛ, по которой будет рассчитываться налог.Физические лицаНалоги с дивидендов для физических лиц зависят от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ."Платить самостоятельно НДФЛ с дивидендов физическому лицу не надо, так как сама компания, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом и обязана удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. Физическому лицу приходят выплаты по дивидендам уже за минусом налога", - объясняет Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS."При этом, если дивиденды передаются не в денежной форме (основные средства, товары, другое имущество), то ООО обязано сообщить в инспекцию о невозможности удержать НДФЛ и обязанность по уплате возлагается на лицо, получившее дивиденды. В этом случае необходимо по итогам года сдать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить причитающийся налог", - уточняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала в компании Accent Capital.Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, генеральный директор ООО "АудитКонсалт" указывает на дополнительные сложности при выплате учредителю дохода не в денежной форме, которые связаны с тем, что ФНС и Минфин долгое время признавали такую передачу имущества реализацией, потому что при этом происходит смена собственника (например, письмо Минфина от 07.02.18 № 03-05-05-01/7294). При реализации имущества его стоимость должна облагаться налогом. Судебная практика по этому вопросу сложилась противоречивой, однако в одном из последних определений (от 29.07.21 № 302-ЭС21-11699) Верховный суд признал, что реализации в этом случае нет, поэтому взимать дополнительный налог с ООО нельзя. Тем не менее, риск налоговых споров все равно существует.Юридические лицаСтавка налога на прибыль от дивидендов юридического лица также зависит от того, является ли компания-плательщик резидентом РФ. При этом, даже если компания работает в режиме УСН (упрощенной системы налогообложения) или ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога), что не предполагает налога на прибыль, на дивиденды это не распространяется. Налог уплачивается в общем порядке."Участником общества с ограниченной ответственностью может быть не только физическое, но и юридическое лицо (российская или иностранная фирма). Налогообложение выплаченных дивидендов юридических лиц в 2024 году производится по нормам, установленным ст. 284 НК РФ. Причем для фирм на УСН действуют положения .2 ст. 346.11 НК РФ, для фирм на ЕСХН - нормы пункта 3 статьи 346.1 НК РФ. Специальный налоговый режим не распространяется на прибыль, полученную от участия в других предприятиях”, - отмечает Марина Шершнева.РезидентыНалоговый резидент – это лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Если человек менее полугода пребывал за границей для лечения или обучения, то он также признается налоговым резидентом РФ.“В 2020 году в правительстве РФ уточнили, что признать резидентом РФ можно и в том случае, если человек пробыл на территории РФ всего 90 дней. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в налоговую службу", - уточняет Юлия Савина, финансовый советник фирмы “СОЛИД Брокер”."Причем, гражданство на статус резидента РФ не влияет, поэтому им может быть и иностранный учредитель, если большую часть последних 12 месяцев он фактически находился в России", - добавляет Марина Шершнева.НерезидентыНерезиденты – это лица, которые проживают за границей, но имеют постоянную регистрацию в РФ. Этот статус влияет на размер и порядок уплаты налогов.Минфин России в Письме от 29 апреля 2015 г. № 03-08-05/24901 разъяснил, что в случае нахождения физлица в России менее 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, такое лицо не признается налоговым резидентом РФ.Ранее такие доходы нерезидентов облагались повышенной ставкой налога. Однако с 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения и доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15%, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена другая ставка."В нашей консалтинговой практике мы часто сталкиваемся с вопросом правильного подсчета дней, проведенных в России. Расчет 183 календарных дней ведется от дня, предшествующего дате получения дохода. Таким образом, можно сначала провести в России необходимый срок, а потом начислять себе дивиденды с прибыли компании: эти выплаты не привязаны к конкретным обязательным датам", - рассказывает Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE.Когда платить - сроки оплаты"Дивиденды должны быть выплачены компанией в установленные сроки: для ООО это 60 дней с момента решения о распределении прибыли между участниками, согласно ст. 28 №14 ФЗ, для АО – 25 рабочих дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (ст. 42 закона № 208-ФЗ) В ст. 15.20 КоАП РФ закреплен штраф за нарушение сроков для акционерных обществ – 20 тыс. рублей для должностных лиц, 700 тыс. для юридических лиц. Санкций для ООО закон не предусматривает, но претензии могут поступать от участников", - уточняет Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры"."Если вопрос касается юридических лиц, то с 1 января 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ в следующие сроки:"В случае если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дивидендов, о чем сообщал в налоговый орган, срок уплаты налога для физических лиц рассчитывается на основании уведомления от налогового органа и продляется до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом", - добавляет Инна Грекова.СтавкиСтавка налога на дивиденды в 2024 году составляет:Как рассчитать налогПорядок расчета суммы НДФЛ для физических лиц зависит от двух факторов:Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая вычету, исчисляется в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК РФ.Формула расчетаФормулы расчета предоставлены Антоном Минаевым, директором по правовой работе, юридической компании "Пакт-Контракт":Если физическое лицо не является налоговым резидентом, НДФЛ рассчитывается следующим образом (п. 4 ст. 210, п. 3 ст. 214, п. 3 ст. 224 НК РФ):НДФЛ = Д x Сн,где Д - сумма выплачиваемых дивидендов;Сн - налоговая ставка, в данном случае 15% (если иная ставка не предусмотрена международным договором РФ).Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, не получает дивиденды от других компаний, сумму НДФЛ с дивидендов применительно к каждой их выплате исчисляют по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):НДФЛ = Д x Сн,где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 5 млн руб).Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, получает их от других компаний, НДФЛ будет рассчитан по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):НДФЛ = Д x Сн - Знп,где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 5 млн руб.);Знп - налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией пропорционально доле участия в ней физического лица.Для юридических лиц: Знп = Бз x 0,13,где Бз - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету, равняется наименьшему значению из следующих величин:где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя доли доходов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей;Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, порядок определения которой установлен п. 5 ст. 275 НК РФ.Как оплатитьОбязанность удержать и перечислить налог на прибыль закреплена за компанией, выплачивающей дивиденды. В том случае, если инвестор уплачивает налог самостоятельно, он может подать декларацию и документы в налоговую инспекцию лично или через представителя, через МФЦ, почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).ОтчетностьФизическое лицо, самостоятельно уплачивающее налог на доход, должно подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ."Организации выплату дивидендов отражают в декларации по налогу на прибыль и 6-НДФЛ. Обратите внимание, что с отчета за I квартал 2024 года утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения", - отмечает Анастасия Хрусталева.Налоговая декларацияЕсли дивиденды получены от компаний, зарегистрированных за рубежом, то необходимо подать декларацию о доходах (3-НДФЛ) за 2023 год в срок до 2 мая 2024 года."В декларации нужно указать дивидендный доход, по которому еще не был уплачен налог или был уплачен не полностью в другой стране. Указывать доход, налог по которому уплатил брокер, не нужно", - объясняет Инна Грекова.Налоговый вычетС 2021 года в Налоговом кодексе указано девять баз для начисления НДФЛ, но дивиденды не входят в основную базу. Таким образом, к этим выплатам налоговый вычет не применяется.Новый расчет НДФЛ по дивидендамС 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз, самостоятельно объединяя зарплату и дивиденды и применяя соответствующую ставку", - подчеркивает Анастасия Хрусталева.Налог на дивиденды с иностранных акцийНалог на дивиденды в этом случае уплачивает сам инвестор."Двойное налогообложение - это уплата налога в странах, где зарегистрирована компания, и где проживает инвестор. Избежать его можно только в одном случае: если между этими двумя странами есть соответствующее соглашение, позволяющее уплачивать налог сразу в двух странах в рамках одной ставки", - объясняет Инна Грекова.Таким образом, там, где зарегистрирована компания, уплачивается стандартная ставка налога, а где инвестор, есть два варианта:"Владея акциями иностранных компаний, он может уменьшить налог, чтобы избежать двойного налогообложения. Например, в США налог на дивиденды составляет 30%. Но если подписать у брокера форму W-8BEN, что вы не являетесь налоговым резидентом США, то он составит уже 13-15%, в США удержат 10%, а ещё 3% или 5% инвестор оплачивает в России самостоятельно. Тут имеются исключения. С американских дивидендов фондов недвижимости REIT удерживается налог 30% в любом случае. Также организации, основанные на Limited partnership, уплачивают 37%, даже если подписана W-8BEN. ГДР и АДР других иностранных эмитентов – ставка зависит от страны регистрации эмитента", - говорит Владимир Сагалаев.С 2024 года российские налоговые агенты – брокеры и банки будут обязаны самостоятельно исполнять обязанности по удержанию и перечислению налога с дивидендов в бюджет. Теперь, если держатель акций иностранных компаний работает через российского брокера, ему не нужно будет беспокоиться о самостоятельной подготовке и подаче декларации с указанием доходов в виде иностранных дивидендов.Эти изменения коснутся дивидендов, полученных с 2024 года. То есть за 2023 год подать декларацию с дивидендами все еще необходимо самостоятельно.ЛьготыО возможных льготах в уплате налога рассказывает Юлия Савина:Ответственность за неуплату налогаОрганизации, выплатившей дивиденды, грозит ответственность, если она не удержит налог или не перечислит в бюджет налог или не отчитается о выплаченных доходах. Предпринимателя оштрафуют, если он не уплатит НДФЛ с дивидендов от иностранной организации или не отчитается по форме 3-НДФЛ."Если не удержали или не перечислили в бюджет налог с выплаченных дивидендов, то будет штраф в размере 20 процентов от их суммы (ст. 123 НК). Также могут заблокировать счет (ст. 76 НК). В случае если не сдали вовремя декларацию по налогу на прибыль, оштрафуют на 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Также могут заблокировать счет (пункт 3.2 статьи 76 НК). Если не сдали вовремя отчет 3-НДФЛ, штраф составит 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Тем, кто не представит отчет 6-НДФЛ, грозит штраф в размере 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки или блокировка счета (пункт 1.2 статьи 126 НК, пункт 3.2 статьи 76 НК)", - предупреждает Вероника Григорьева.Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения. Доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15%, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена иная ставка.Утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения. Кроме того, по словам Анастасии Хрусталёвой, с 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз, самостоятельно объединяя зарплату и дивиденды и применяя соответствующую ставку.

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Артем Смирнов

налоги, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)