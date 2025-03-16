Налог на дивиденды 2025: ставки, порядок расчёта и сроки уплаты.

Оглавление
- Налог на дивиденды
- Кто платит
- Физические лица
- Юридические лица
- Резиденты
- Нерезиденты
- Когда платить - сроки оплаты
- Ставки
- Как рассчитать налог
- Формула расчета
- Как оплатить
- Отчетность
- Налоговая декларация
- Налоговый вычет
- Новый расчет НДФЛ по дивидендам
- Налог на дивиденды с иностранных акций
- Льготы
- Ответственность за неуплату налога
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций иностранных компаний, отличается ли сумма налога для физических лиц и организаций, кто может не платить налог на полученные дивиденды, - в материале РИА Новости.
Налог на дивиденды
Согласно п. 1 ст. 43 НК дивиденды – это любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям или пропорционально долям участников в уставном капитале.
К дивидендам также приравнивают разницу между доходом, который получен при выходе из организации или при ее ликвидации, и:
- фактически оплаченной стоимостью долей или паев с учетом денежных вкладов в имущество (для налога на прибыль);
- расходами на приобретение долей, паев (для НДФЛ).
Согласно п.2 ст. 43 НК к дивидендам не относятся выплаты:
- участникам организации при ликвидации в пределах их взносов в уставный капитал;
- акционерам или участникам компании при передаче акций этой же организации в собственность;
- единственному участнику некоммерческой организации на осуществление ее основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательством.
"Дивиденды начисляют пропорционально вкладам участников ООО в уставном капитале, но только когда уставом не предусмотрено другое (ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли организации, то есть оставшейся после налогообложения (п. 2 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Все дивидендные выплаты попадают под принципы налогообложения. НДФЛ составляет 13% по стандартной ставке и 15% по прогрессивной с 2021 года. Такие выплаты от российских компаний и организаций не требуют самостоятельной подачи декларации и уплаты налога. Налоговый агент сам удержит сумму налога и начислит вам дивиденды уже с его вычетом", - объясняет Инна Грекова, директор ООО “Голден”, бухгалтер, эксперт по налоговому планированию.
Графики на планшете трейдера
Дивиденды, полученные от акций иностранных компаний, всегда облагаются налогом. Трудности в этом случае еще вызывает двойное налогообложение, даты уплаты и подача декларации в налоговый орган.
«
"Дивиденды по итогам года выплачивают после подготовки и отправки в налоговую бухгалтерской отчетности. По ней видно чистую прибыль, которую можно полностью или частично распределить между участниками. Всем отправляют копию принятого решения и выплачивают деньги в течение 60 дней", - говорит Михаил Носков, эксперт по налогам сервиса “Контур.Эльба”.
Кто платит
Доход от дивидендов обязательно должен быть задекларирован независимо от того, кем является его получатель: физическим, юридическим лицом, резидентом или нерезидентом. Различие только в ставке НДФЛ, по которой будет рассчитываться налог.
Физические лица
Налоги с дивидендов для физических лиц зависят от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ.
«
"Платить самостоятельно НДФЛ с дивидендов физическому лицу не надо, так как сама компания, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом и обязана удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. Физическому лицу приходят выплаты по дивидендам уже за минусом налога", - объясняет Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.
"При этом, если дивиденды передаются не в денежной форме (основные средства, товары, другое имущество), то ООО обязано сообщить в инспекцию о невозможности удержать НДФЛ и обязанность по уплате возлагается на лицо, получившее дивиденды. В этом случае необходимо по итогам года сдать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить причитающийся налог", - уточняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала в компании Accent Capital.
Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, генеральный директор ООО "АудитКонсалт" указывает на дополнительные сложности при выплате учредителю дохода не в денежной форме, которые связаны с тем, что ФНС и Минфин долгое время признавали такую передачу имущества реализацией, потому что при этом происходит смена собственника (например, письмо Минфина от 07.02.18 № 03-05-05-01/7294). При реализации имущества его стоимость должна облагаться налогом. Судебная практика по этому вопросу сложилась противоречивой, однако в одном из последних определений (от 29.07.21 № 302-ЭС21-11699) Верховный суд признал, что реализации в этом случае нет, поэтому взимать дополнительный налог с ООО нельзя. Тем не менее, риск налоговых споров все равно существует.
Юридические лица
Ставка налога на прибыль от дивидендов юридического лица также зависит от того, является ли компания-плательщик резидентом РФ. При этом, даже если компания работает в режиме УСН (упрощенной системы налогообложения) или ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога), что не предполагает налога на прибыль, на дивиденды это не распространяется. Налог уплачивается в общем порядке.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
"Участником общества с ограниченной ответственностью может быть не только физическое, но и юридическое лицо (российская или иностранная фирма). Налогообложение выплаченных дивидендов юридических лиц в 2024 году производится по нормам, установленным ст. 284 НК РФ. Причем для фирм на УСН действуют положения .2 ст. 346.11 НК РФ, для фирм на ЕСХН - нормы пункта 3 статьи 346.1 НК РФ. Специальный налоговый режим не распространяется на прибыль, полученную от участия в других предприятиях”, - отмечает Марина Шершнева.
Резиденты
Налоговый резидент – это лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Если человек менее полугода пребывал за границей для лечения или обучения, то он также признается налоговым резидентом РФ.
“В 2020 году в правительстве РФ уточнили, что признать резидентом РФ можно и в том случае, если человек пробыл на территории РФ всего 90 дней. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в налоговую службу", - уточняет Юлия Савина, финансовый советник фирмы “СОЛИД Брокер”.
"Причем, гражданство на статус резидента РФ не влияет, поэтому им может быть и иностранный учредитель, если большую часть последних 12 месяцев он фактически находился в России", - добавляет Марина Шершнева.
Нерезиденты
Нерезиденты – это лица, которые проживают за границей, но имеют постоянную регистрацию в РФ. Этот статус влияет на размер и порядок уплаты налогов.
Ранее такие доходы нерезидентов облагались повышенной ставкой налога. Однако с 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения и доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15%, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена другая ставка.
"В нашей консалтинговой практике мы часто сталкиваемся с вопросом правильного подсчета дней, проведенных в России. Расчет 183 календарных дней ведется от дня, предшествующего дате получения дохода. Таким образом, можно сначала провести в России необходимый срок, а потом начислять себе дивиденды с прибыли компании: эти выплаты не привязаны к конкретным обязательным датам", - рассказывает Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Когда платить - сроки оплаты
"Дивиденды должны быть выплачены компанией в установленные сроки: для ООО это 60 дней с момента решения о распределении прибыли между участниками, согласно ст. 28 №14 ФЗ, для АО – 25 рабочих дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (ст. 42 закона № 208-ФЗ) В ст. 15.20 КоАП РФ закреплен штраф за нарушение сроков для акционерных обществ – от 20 тыс. рублей для должностных лиц, до 700 тыс. для юридических лиц. Санкций для ООО закон не предусматривает, но претензии могут поступать от участников", - уточняет Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры".
"Если вопрос касается юридических лиц, то с 1 января 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ в следующие сроки:
- за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца;
- за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца - не позднее 5-го числа следующего месяца;
- за период с 23 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня текущего года", - уточняет старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва
«
"В случае если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дивидендов, о чем сообщал в налоговый орган, срок уплаты налога для физических лиц рассчитывается на основании уведомления от налогового органа и продляется до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом", - добавляет Инна Грекова.
Ставки
Ставка налога на дивиденды в 2025 году составляет:
- 13% для физических лиц-резидентов (при доходе до 2,4 млн рублей в год).
- 15% для физических лиц-нерезидентов, а также для резидентов с дохода свыше 2,4 млн рублей в год.
- 13% для юридических лиц (российская организация). "Однако если на выплату дивидендов компания использует прибыль, в которой есть дивиденды, полученные этой компанией от других, то ставка будет ниже", - уточняет Юлия Савина.
- 15% для иностранных юридических лиц (или другая ставка, если она предусмотрена международным соглашением об избежании двойного налогообложения).
- 0% для российских компаний, если до принятия решения о выплате дивидендов они не менее 365 календарных дней владели хотя бы 50% уставного капитала в организации, выплачивающей эти дивиденды, и в некоторых других случаях.
С 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения. Доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15% для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена иная ставка.
Утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения. Кроме того, по словам Анастасии Хрусталёвой, с 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз.
“С 2025 года заработная плата будет относиться к налоговым базам, облагаемым по основной прогрессивной ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ (пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ в ред. с 01.01.2025 г.), - говорит юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. - Дивиденды входят в состав налоговых баз, к которым применяется специальная прогрессивная ставка (13 и 15 %) в соответствии с п. 1.1 ст. 224 НК РФ в ред. с 01.01.2025 г.). При расчете НДФЛ заработная плата не суммируется с остальными базами, так как для них установлены различные ставки. Налоговая база по дивидендам также не суммируется с остальными базами (п.п. 2, 3 ст. 214, п.п. 1, 1.1 ст. 225 НК РФ в ред. с 01.01.2025)”
Как рассчитать налог
Порядок расчета суммы НДФЛ для физических лиц зависит от двух факторов:
- является ли физическое лицо налоговым резидентом РФ;
- получает ли дивиденды от других компаний сама российская организация, выплачивающая дивиденды физлицу.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая вычету, исчисляется в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК РФ.
Формула расчета
Формулы расчета предоставлены Антоном Минаевым, директором по правовой работе, юридической компании "Пакт-Контракт":
НДФЛ = Д x Сн,
где Д - сумма выплачиваемых дивидендов;
Сн - налоговая ставка, в данном случае 15% (если иная ставка не предусмотрена международным договором РФ).
Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, не получает дивиденды от других компаний, сумму НДФЛ с дивидендов применительно к каждой их выплате исчисляют по формуле (п.6 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн,
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 2,4 млн руб).
Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, получает их от других компаний, НДФЛ будет рассчитан по формуле (п.6 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн - Знп,
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 2,4 млн руб.);
Знп - налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией пропорционально доле участия в ней физического лица.
Для юридических лиц: Знп = Бз x 0,13,
где Бз - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету, равняется наименьшему значению из следующих величин:
- сумма доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога;
- произведение показателей К и Д2,
где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя доли доходов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, порядок определения которой установлен п. 5 ст. 275 НК РФ.
Как оплатить
Обязанность удержать и перечислить налог на прибыль закреплена за компанией, выплачивающей дивиденды. В том случае, если инвестор уплачивает налог самостоятельно, он может подать декларацию и документы в налоговую инспекцию лично или через представителя, через МФЦ, почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).
Отчетность
Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее налог на доход, должно подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФорма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
"Организации выплату дивидендов отражают в декларации по налогу на прибыль и 6-НДФЛ. Обратите внимание, что с отчета за I квартал 2024 года утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения", - отмечает Анастасия Хрусталева.
Налоговая декларация
Если дивиденды получены от компаний, зарегистрированных за рубежом, то необходимо подать декларацию о доходах (3-НДФЛ) за 2024 год в срок до 2 мая 2025 года.
"В декларации нужно указать дивидендный доход, по которому еще не был уплачен налог или был уплачен не полностью в другой стране. Указывать доход, налог по которому уплатил брокер, не нужно", - объясняет Инна Грекова.
Конверт с налоговой декларацией
Налоговый вычет
“Дивиденды не входят в основную налоговую базу, к которой могут применяться налоговые вычеты (пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ)”, - говорит Денис Гришин. Таким образом, к этим выплатам налоговый вычет не применяется.
Новый расчет НДФЛ по дивидендам
С 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз, самостоятельно объединяя зарплату и дивиденды и применяя соответствующую ставку", - подчеркивает Анастасия Хрусталева.
Налог на дивиденды с иностранных акций
Налог на дивиденды в этом случае уплачивает сам инвестор.
«
"Двойное налогообложение - это уплата налога в странах, где зарегистрирована компания, и где проживает инвестор. Избежать его можно только в одном случае: если между этими двумя странами есть соответствующее соглашение, позволяющее уплачивать налог сразу в двух странах в рамках одной ставки", - объясняет Инна Грекова.
Таким образом, там, где зарегистрирована компания, уплачивается стандартная ставка налога, а где инвестор, есть два варианта:
- Если уплаченный в другой стране налог превышает 13%, то инвестор в своей стране не платит ничего.
- Если уплаченный в другой стране налог менее 13%, то придется доплатить тот процент, которого не хватает.
"Владея акциями иностранных компаний, он может уменьшить налог, чтобы избежать двойного налогообложения. Например, в США налог на дивиденды составляет 30%. Но если подписать у брокера форму W-8BEN, что вы не являетесь налоговым резидентом США, то он составит уже 13-15%, в США удержат 10%, а ещё 3% или 5% инвестор оплачивает в России самостоятельно. Тут имеются исключения. С американских дивидендов фондов недвижимости REIT удерживается налог 30% в любом случае. Также организации, основанные на Limited partnership, уплачивают 37%, даже если подписана W-8BEN. ГДР и АДР других иностранных эмитентов – ставка зависит от страны регистрации эмитента", - говорит Владимир Сагалаев.
С 2024 года российские налоговые агенты – брокеры и банки обязаны самостоятельно исполнять обязанности по удержанию и перечислению налога с дивидендов в бюджет. Теперь, если держатель акций иностранных компаний работает через российского брокера, ему не нужно будет беспокоиться о самостоятельной подготовке и подаче декларации с указанием доходов в виде иностранных дивидендов.
Льготы
О возможных льготах в уплате налога рассказывает Юлия Савина:
- Использование ИИС. Тип А дает возможность каждый год получать налоговый вычет в размере 13%, но не более 52 000 рублей. Тип Б освобождает от уплаты налога от дохода по ценным бумагам. Однако дивиденды даже на индивидуальный инвестиционный счет приходят уже за вычетом налога. “После 1 января 2024 года можно открывать ИИС сочетающий в себе оба типа вычетов (ст. 219.2 НК РФ)”, - дополняет Денис Гришин.
- Если инвестор владеет бумагами более трех лет, то освобождается от уплаты налога на полученный доход. Эта льгота действует и на ПИФы. Если инвестор владел паями более трех лет, а доход не превышает 9 млн рублей, то налог платить не нужно.
- Если инвестор предпочитает необращающиеся ценные бумаги, то при владении ими более пяти лет он освобождается от уплаты налогов.
- Есть специфическая налоговая льгота, а именно реестр Мосбиржи, который содержит перечень бумаг высокотехнологичного сектора, имеющих льготы по налогообложению. Если эти бумаги находились во владении больше года и проданы до 01.01.2023 или находятся в собственности более пяти лет и проданы после 01.01.2023, то платить налог не нужно.
Ответственность за неуплату налога
Организации, выплатившей дивиденды, грозит ответственность, если она не удержит налог или не перечислит в бюджет налог или не отчитается о выплаченных доходах. Предпринимателя оштрафуют, если он не уплатит НДФЛ с дивидендов от иностранной организации или не отчитается по форме 3-НДФЛ.
"Если не удержали или не перечислили в бюджет налог с выплаченных дивидендов, то будет штраф в размере 20 процентов от их суммы (ст. 123 НК). Также могут заблокировать счет (ст. 76 НК). В случае если не сдали вовремя декларацию по налогу на прибыль, оштрафуют на 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Также могут заблокировать счет (пункт 3.2 статьи 76 НК). Если не сдали вовремя отчет 3-НДФЛ, штраф составит 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Тем, кто не представит отчет 6-НДФЛ, грозит штраф в размере 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки или блокировка счета (пункт 1.2 статьи 126 НК, пункт 3.2 статьи 76 НК)", - предупреждает Вероника Григорьева.