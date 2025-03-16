Рейтинг@Mail.ru
Налог на дивиденды 2025 : кто платит, ставки, сроки и как рассчитать
19:51 16.03.2025 (обновлено: 13:36 22.12.2025)
Налог на дивиденды 2025: ставки, порядок расчёта и сроки уплаты.
Налог на дивиденды 2025 : кто платит, ставки, сроки и как рассчитать
Налог на дивиденды 2025: ставки, порядок расчёта и сроки уплаты.
Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций... РИА Новости, 22.12.2025
2025-03-16T19:51:00+03:00
2025-12-22T13:36:00+03:00
налоги
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
налоги, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Налоги, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Налог на дивиденды 2025: ставки, порядок расчёта и сроки уплаты.

© Depositphotos.com / HayDmitriyМужчина изучает документы
Мужчина изучает документы - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Мужчина изучает документы
Оглавление
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций иностранных компаний, отличается ли сумма налога для физических лиц и организаций, кто может не платить налог на полученные дивиденды, - в материале РИА Новости.

Налог на дивиденды

Согласно п. 1 ст. 43 НК дивиденды – это любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям или пропорционально долям участников в уставном капитале.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция
13 января, 18:15
К дивидендам также приравнивают разницу между доходом, который получен при выходе из организации или при ее ликвидации, и:
  • фактически оплаченной стоимостью долей или паев с учетом денежных вкладов в имущество (для налога на прибыль);
  • расходами на приобретение долей, паев (для НДФЛ).
Согласно п.2 ст. 43 НК к дивидендам не относятся выплаты:
  • участникам организации при ликвидации в пределах их взносов в уставный капитал;
  • акционерам или участникам компании при передаче акций этой же организации в собственность;
  • единственному участнику некоммерческой организации на осуществление ее основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательством.
"Дивиденды начисляют пропорционально вкладам участников ООО в уставном капитале, но только когда уставом не предусмотрено другое (ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли организации, то есть оставшейся после налогообложения (п. 2 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Все дивидендные выплаты попадают под принципы налогообложения. НДФЛ составляет 13% по стандартной ставке и 15% по прогрессивной с 2021 года. Такие выплаты от российских компаний и организаций не требуют самостоятельной подачи декларации и уплаты налога. Налоговый агент сам удержит сумму налога и начислит вам дивиденды уже с его вычетом", - объясняет Инна Грекова, директор ООО “Голден”, бухгалтер, эксперт по налоговому планированию.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Графики на планшете трейдера
Дивиденды, полученные от акций иностранных компаний, всегда облагаются налогом. Трудности в этом случае еще вызывает двойное налогообложение, даты уплаты и подача декларации в налоговый орган.
«

"Дивиденды по итогам года выплачивают после подготовки и отправки в налоговую бухгалтерской отчетности. По ней видно чистую прибыль, которую можно полностью или частично распределить между участниками. Всем отправляют копию принятого решения и выплачивают деньги в течение 60 дней", - говорит Михаил Носков, эксперт по налогам сервиса “Контур.Эльба”.

Кто платит

Доход от дивидендов обязательно должен быть задекларирован независимо от того, кем является его получатель: физическим, юридическим лицом, резидентом или нерезидентом. Различие только в ставке НДФЛ, по которой будет рассчитываться налог.
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Кто заплатит больше: изменения в налоговом законодательстве в 2025 году
9 января, 17:44

Физические лица

Налоги с дивидендов для физических лиц зависят от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ.
«
"Платить самостоятельно НДФЛ с дивидендов физическому лицу не надо, так как сама компания, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом и обязана удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. Физическому лицу приходят выплаты по дивидендам уже за минусом налога", - объясняет Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.
"При этом, если дивиденды передаются не в денежной форме (основные средства, товары, другое имущество), то ООО обязано сообщить в инспекцию о невозможности удержать НДФЛ и обязанность по уплате возлагается на лицо, получившее дивиденды. В этом случае необходимо по итогам года сдать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить причитающийся налог", - уточняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала в компании Accent Capital.
Налоговый вычет по вкладам - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Стандартный налоговый вычет: как получить, изменения в 2025 году
9 января, 14:59
Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, генеральный директор ООО "АудитКонсалт" указывает на дополнительные сложности при выплате учредителю дохода не в денежной форме, которые связаны с тем, что ФНС и Минфин долгое время признавали такую передачу имущества реализацией, потому что при этом происходит смена собственника (например, письмо Минфина от 07.02.18 № 03-05-05-01/7294). При реализации имущества его стоимость должна облагаться налогом. Судебная практика по этому вопросу сложилась противоречивой, однако в одном из последних определений (от 29.07.21 № 302-ЭС21-11699) Верховный суд признал, что реализации в этом случае нет, поэтому взимать дополнительный налог с ООО нельзя. Тем не менее, риск налоговых споров все равно существует.

Юридические лица

Ставка налога на прибыль от дивидендов юридического лица также зависит от того, является ли компания-плательщик резидентом РФ. При этом, даже если компания работает в режиме УСН (упрощенной системы налогообложения) или ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога), что не предполагает налога на прибыль, на дивиденды это не распространяется. Налог уплачивается в общем порядке.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
"Участником общества с ограниченной ответственностью может быть не только физическое, но и юридическое лицо (российская или иностранная фирма). Налогообложение выплаченных дивидендов юридических лиц в 2024 году производится по нормам, установленным ст. 284 НК РФ. Причем для фирм на УСН действуют положения .2 ст. 346.11 НК РФ, для фирм на ЕСХН - нормы пункта 3 статьи 346.1 НК РФ. Специальный налоговый режим не распространяется на прибыль, полученную от участия в других предприятиях”, - отмечает Марина Шершнева.

Резиденты

Налоговый резидент – это лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Если человек менее полугода пребывал за границей для лечения или обучения, то он также признается налоговым резидентом РФ.
“В 2020 году в правительстве РФ уточнили, что признать резидентом РФ можно и в том случае, если человек пробыл на территории РФ всего 90 дней. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в налоговую службу", - уточняет Юлия Савина, финансовый советник фирмы “СОЛИД Брокер”.
Как начать инвестировать - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Инвестиции для начинающих: пошаговый план для стабильного дохода
5 декабря, 16:08
"Причем, гражданство на статус резидента РФ не влияет, поэтому им может быть и иностранный учредитель, если большую часть последних 12 месяцев он фактически находился в России", - добавляет Марина Шершнева.

Нерезиденты

Нерезиденты – это лица, которые проживают за границей, но имеют постоянную регистрацию в РФ. Этот статус влияет на размер и порядок уплаты налогов.
Минфин России в Письме от 29 апреля 2015 г. № 03-08-05/24901 разъяснил, что в случае нахождения физлица в России менее 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, такое лицо не признается налоговым резидентом РФ.
Ранее такие доходы нерезидентов облагались повышенной ставкой налога. Однако с 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения и доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15%, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена другая ставка.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Льгота по налогу на имущество стала доступна еще 20 спортобъектам Москвы
13 марта, 09:00
"В нашей консалтинговой практике мы часто сталкиваемся с вопросом правильного подсчета дней, проведенных в России. Расчет 183 календарных дней ведется от дня, предшествующего дате получения дохода. Таким образом, можно сначала провести в России необходимый срок, а потом начислять себе дивиденды с прибыли компании: эти выплаты не привязаны к конкретным обязательным датам", - рассказывает Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ

Когда платить - сроки оплаты

"Дивиденды должны быть выплачены компанией в установленные сроки: для ООО это 60 дней с момента решения о распределении прибыли между участниками, согласно ст. 28 №14 ФЗ, для АО – 25 рабочих дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (ст. 42 закона № 208-ФЗ) В ст. 15.20 КоАП РФ закреплен штраф за нарушение сроков для акционерных обществ – от 20 тыс. рублей для должностных лиц, до 700 тыс. для юридических лиц. Санкций для ООО закон не предусматривает, но претензии могут поступать от участников", - уточняет Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры".
Косвенные налоги - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты
12 марта, 15:56
"Если вопрос касается юридических лиц, то с 1 января 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ в следующие сроки:
  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца;
  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца - не позднее 5-го числа следующего месяца;
  • за период с 23 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня текущего года", - уточняет старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва
«

"В случае если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дивидендов, о чем сообщал в налоговый орган, срок уплаты налога для физических лиц рассчитывается на основании уведомления от налогового органа и продляется до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом", - добавляет Инна Грекова.

Ставки

Ставка налога на дивиденды в 2025 году составляет:
  • 13% для физических лиц-резидентов (при доходе до 2,4 млн рублей в год).
  • 15% для физических лиц-нерезидентов, а также для резидентов с дохода свыше 2,4 млн рублей в год.
  • 13% для юридических лиц (российская организация). "Однако если на выплату дивидендов компания использует прибыль, в которой есть дивиденды, полученные этой компанией от других, то ставка будет ниже", - уточняет Юлия Савина.
  • 15% для иностранных юридических лиц (или другая ставка, если она предусмотрена международным соглашением об избежании двойного налогообложения).
  • 0% для российских компаний, если до принятия решения о выплате дивидендов они не менее 365 календарных дней владели хотя бы 50% уставного капитала в организации, выплачивающей эти дивиденды, и в некоторых других случаях.
С 1 января 2024 года в статью 224 НК РФ внесены изменения. Доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, облагаются по ставке не 30%, а 15% для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, если международными договорами об избежании двойного налогообложения не установлена иная ставка.
Утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения. Кроме того, по словам Анастасии Хрусталёвой, с 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз.
“С 2025 года заработная плата будет относиться к налоговым базам, облагаемым по основной прогрессивной ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ (пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ в ред. с 01.01.2025 г.), - говорит юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. - Дивиденды входят в состав налоговых баз, к которым применяется специальная прогрессивная ставка (13 и 15 %) в соответствии с п. 1.1 ст. 224 НК РФ в ред. с 01.01.2025 г.). При расчете НДФЛ заработная плата не суммируется с остальными базами, так как для них установлены различные ставки. Налоговая база по дивидендам также не суммируется с остальными базами (п.п. 2, 3 ст. 214, п.п. 1, 1.1 ст. 225 НК РФ в ред. с 01.01.2025)”
Женщина перебирает бумаги - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Налоги для ИП в 2025 году: какую систему налогообложения выбрать
11 марта, 19:00

Как рассчитать налог

Порядок расчета суммы НДФЛ для физических лиц зависит от двух факторов:
  • является ли физическое лицо налоговым резидентом РФ;
  • получает ли дивиденды от других компаний сама российская организация, выплачивающая дивиденды физлицу.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая вычету, исчисляется в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК РФ.

Формула расчета

Формулы расчета предоставлены Антоном Минаевым, директором по правовой работе, юридической компании "Пакт-Контракт":
Если физическое лицо не является налоговым резидентом, НДФЛ рассчитывается следующим образом (п. 4 ст. 210, п. 3 ст. 214, п. 3 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн,
где Д - сумма выплачиваемых дивидендов;
Сн - налоговая ставка, в данном случае 15% (если иная ставка не предусмотрена международным договором РФ).
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
11 марта, 11:16
Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, не получает дивиденды от других компаний, сумму НДФЛ с дивидендов применительно к каждой их выплате исчисляют по формуле (п.6 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн,
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 2,4 млн руб).
Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, получает их от других компаний, НДФЛ будет рассчитан по формуле (п.6 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн - Знп,
Девушка выбирает участок земли - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2025 году
10 марта, 19:23
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 2,4 млн руб.);
Знп - налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией пропорционально доле участия в ней физического лица.
Для юридических лиц: Знп = Бз x 0,13,
где Бз - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету, равняется наименьшему значению из следующих величин:
  • сумма доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога;
  • произведение показателей К и Д2,
где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя доли доходов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей;
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ЕНП: как уплатить налоги в 2025 году — новые реквизиты
6 марта, 19:14
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, порядок определения которой установлен п. 5 ст. 275 НК РФ.

Как оплатить

Обязанность удержать и перечислить налог на прибыль закреплена за компанией, выплачивающей дивиденды. В том случае, если инвестор уплачивает налог самостоятельно, он может подать декларацию и документы в налоговую инспекцию лично или через представителя, через МФЦ, почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Отчетность

Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее налог на доход, должно подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФорма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
"Организации выплату дивидендов отражают в декларации по налогу на прибыль и 6-НДФЛ. Обратите внимание, что с отчета за I квартал 2024 года утверждены к применению новая форма 6-НДФЛ, формат и порядок ее заполнения", - отмечает Анастасия Хрусталева.

Налоговая декларация

Если дивиденды получены от компаний, зарегистрированных за рубежом, то необходимо подать декларацию о доходах (3-НДФЛ) за 2024 год в срок до 2 мая 2025 года.
"В декларации нужно указать дивидендный доход, по которому еще не был уплачен налог или был уплачен не полностью в другой стране. Указывать доход, налог по которому уплатил брокер, не нужно", - объясняет Инна Грекова.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Конверт с налоговой декларацией

Налоговый вычет

“Дивиденды не входят в основную налоговую базу, к которой могут применяться налоговые вычеты (пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ)”, - говорит Денис Гришин. Таким образом, к этим выплатам налоговый вычет не применяется.

Новый расчет НДФЛ по дивидендам

С 2024 года налоговый агент рассчитывает НДФЛ по совокупности налоговых баз, самостоятельно объединяя зарплату и дивиденды и применяя соответствующую ставку", - подчеркивает Анастасия Хрусталева.

Налог на дивиденды с иностранных акций

Налог на дивиденды в этом случае уплачивает сам инвестор.
«
"Двойное налогообложение - это уплата налога в странах, где зарегистрирована компания, и где проживает инвестор. Избежать его можно только в одном случае: если между этими двумя странами есть соответствующее соглашение, позволяющее уплачивать налог сразу в двух странах в рамках одной ставки", - объясняет Инна Грекова.
Налоговый вычет за земельный участок - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Налоговый вычет при покупке участка земли: условия получения в 2025 году
6 марта, 17:23
Таким образом, там, где зарегистрирована компания, уплачивается стандартная ставка налога, а где инвестор, есть два варианта:
  • Если уплаченный в другой стране налог превышает 13%, то инвестор в своей стране не платит ничего.
  • Если уплаченный в другой стране налог менее 13%, то придется доплатить тот процент, которого не хватает.
"Владея акциями иностранных компаний, он может уменьшить налог, чтобы избежать двойного налогообложения. Например, в США налог на дивиденды составляет 30%. Но если подписать у брокера форму W-8BEN, что вы не являетесь налоговым резидентом США, то он составит уже 13-15%, в США удержат 10%, а ещё 3% или 5% инвестор оплачивает в России самостоятельно. Тут имеются исключения. С американских дивидендов фондов недвижимости REIT удерживается налог 30% в любом случае. Также организации, основанные на Limited partnership, уплачивают 37%, даже если подписана W-8BEN. ГДР и АДР других иностранных эмитентов – ставка зависит от страны регистрации эмитента", - говорит Владимир Сагалаев.
С 2024 года российские налоговые агенты – брокеры и банки обязаны самостоятельно исполнять обязанности по удержанию и перечислению налога с дивидендов в бюджет. Теперь, если держатель акций иностранных компаний работает через российского брокера, ему не нужно будет беспокоиться о самостоятельной подготовке и подаче декларации с указанием доходов в виде иностранных дивидендов.
Налог с продажи квартиры - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Налог на продажу квартиры-2025: как рассчитать, когда можно уменьшить
5 марта, 17:39

Льготы

О возможных льготах в уплате налога рассказывает Юлия Савина:
  1. Использование ИИС. Тип А дает возможность каждый год получать налоговый вычет в размере 13%, но не более 52 000 рублей. Тип Б освобождает от уплаты налога от дохода по ценным бумагам. Однако дивиденды даже на индивидуальный инвестиционный счет приходят уже за вычетом налога. “После 1 января 2024 года можно открывать ИИС сочетающий в себе оба типа вычетов (ст. 219.2 НК РФ)”, - дополняет Денис Гришин.
  2. Если инвестор владеет бумагами более трех лет, то освобождается от уплаты налога на полученный доход. Эта льгота действует и на ПИФы. Если инвестор владел паями более трех лет, а доход не превышает 9 млн рублей, то налог платить не нужно.
  3. Если инвестор предпочитает необращающиеся ценные бумаги, то при владении ими более пяти лет он освобождается от уплаты налогов.
  4. Есть специфическая налоговая льгота, а именно реестр Мосбиржи, который содержит перечень бумаг высокотехнологичного сектора, имеющих льготы по налогообложению. Если эти бумаги находились во владении больше года и проданы до 01.01.2023 или находятся в собственности более пяти лет и проданы после 01.01.2023, то платить налог не нужно.

Ответственность за неуплату налога

Организации, выплатившей дивиденды, грозит ответственность, если она не удержит налог или не перечислит в бюджет налог или не отчитается о выплаченных доходах. Предпринимателя оштрафуют, если он не уплатит НДФЛ с дивидендов от иностранной организации или не отчитается по форме 3-НДФЛ.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян
5 марта, 02:22
"Если не удержали или не перечислили в бюджет налог с выплаченных дивидендов, то будет штраф в размере 20 процентов от их суммы (ст. 123 НК). Также могут заблокировать счет (ст. 76 НК). В случае если не сдали вовремя декларацию по налогу на прибыль, оштрафуют на 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Также могут заблокировать счет (пункт 3.2 статьи 76 НК). Если не сдали вовремя отчет 3-НДФЛ, штраф составит 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Тем, кто не представит отчет 6-НДФЛ, грозит штраф в размере 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки или блокировка счета (пункт 1.2 статьи 126 НК, пункт 3.2 статьи 76 НК)", - предупреждает Вероника Григорьева.
Налог на имущество организаций - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Налог на имущество организаций: ставки, сроки уплаты, кто имеет льготы
3 марта, 18:48
 
ФинансыНалогиРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
