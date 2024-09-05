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Земельный налог для физических и юридических лиц 2024 ставки, расчет, сроки
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13:23 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/nalog-1774840772.html
Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2024 году
Земельный налог для физических и юридических лиц 2024 ставки, расчет, сроки
Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2024 году
В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:23
2024-09-05T13:23
россия
налоги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
земельные участки
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2024 году – в материале РИА Новости.Земельный налогСтавки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.Объекты налогообложенияВладислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласно п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности:Субъекты налогообложенияОбязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:Сроки уплатыПорядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в ст.397 НК РФ.Для физических лиц и ИПДо 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года. Для юридических лицОрганизации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2023 год необходимо сделать это не позднее 1 марта 2024 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2024 году сроки следующие:Декларация по земельному налогуПоследний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.Ставки по налогуВ ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:Расчет кадастровой стоимости участкаСамостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней. Но если кадастровая стоимость земли на 1 января 2024 года больше, чем на 1 января 2023 года, применяются данные за 2023 год. Исключение: если изменились характеристики земельного участка, будет применяться новая кадастровая стоимость — даже когда она выше прошлогодней.Расчет налогаДля расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать на сайте ФНС.Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.Налог рассчитывается отдельно:Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.Порядок уплатыФизические лица могут оплатить налог разными способами:Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.ЛьготыВ соответствии с п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.Освобождение от уплаты налогаКатегории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в ст.395 НК РФ.Физическим лицам платить налог не нужно, если:К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальном сайте ФНС.Ответственность за неуплату налогаВ случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.Изменения по земельному налогуВ 2022 году появились изменения в законодательстве по земельному налогу, о которых рассказал Владислав Ким. Он отмечает, что в связи с созданием федеральной территории "Сириус" (поселок городского типа в Краснодарском крае, который образовывает самостоятельный городской округ) владельцы соответствующих земельных участков обязаны с 1 сентября 2022 года сообщить о них по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. Такие сведения необходимо передавать налоговым органам в период с сентября по декабрь.Кроме того, с 2022 года введен новый порядок налогообложения некоторых земельных участков. Так, согласно Федеральному закону от 29.11.2021 № 382-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", уполномоченные органы земельного контроля (надзора) должны ежегодно предоставлять в налоговые органы субъектов РФ сведения о выданных предписаниях об устранении нарушений физическими лицами и организациями. Нарушения, сведения о которых налоговые органы будут получать, следующие:В отношении таких земельных участков прекращается применение льготной ставки, не превышающей 0,3 %. Исчисление налога в таком случае будет производиться по ставке категории "для прочих земель" - не более 1,5%. Такой расчет будет применяться со дня нарушения обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений либо со дня обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором уполномоченный орган установит факт их устранения. Также для обозначенных земельных участков не будут применяться ограничения ежегодного десятипроцентного роста земельного налога, установленные п. 17 ст. 396 НК РФ для налогоплательщиков-физических лиц, вплоть до устранения выявленных нарушений.Как поясняет ФНС, это в первую очередь направлено на создание добросовестной культуры землепользования соответствующими субъектами.Также с 1 января 2024 года в силу вступили изменения, касающиеся исчисления земельного налога. Если часть земельного участка, занятого жилищным фондом, приходится на объект недвижимости, который не относится к жилищному фонду или объектам ЖКХ, то к этой части земли применяется ставка, не превышающая 1,5%. Кроме того, с начала года применяется новый порядок применения повышающего коэффициента 2 в отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства. Исчисление суммы налога производится с таким коэффициентом в течение трехлетнего срока, который начинает течь с даты госрегистрации права на участок. При этом если объект недвижимость был построен и зарегистрирован до истечения трехлетнего срока, то налог, исчисленный за период применения коэффициента 2, будет перерасчитан с применением коэффициента 1.
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россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии), земельные участки
Россия, Налоги, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Земельные участки

Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДевушка выбирает участок земли
Девушка выбирает участок земли - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2024 году – в материале РИА Новости.

Земельный налог

Ставки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.
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Объекты налогообложения

Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласно п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности:
  • изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;
  • входящие в состав земель лесного фонда;
  • ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, занятые находящимися в госсобственности водными объектами в составе водного фонда.
© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
Предприниматель визирует документы - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Предприниматель визирует документы

Субъекты налогообложения

Обязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:
  • собственности;
  • постоянного (бессрочного) пользования;
  • пожизненного наследуемого владения.

Сроки уплаты

Порядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в ст.397 НК РФ.
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Для физических лиц и ИП

До 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года.

Для юридических лиц

Организации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2023 год необходимо сделать это не позднее 1 марта 2024 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2024 году сроки следующие:
  • первый квартал – до 2 мая;
  • второй квартал – до 29 июля;
  • третий квартал – до 28 октября.
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Декларация по земельному налогу

Последний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкНалоговая инспекция
Налоговая инспекция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Налоговая инспекция

Ставки по налогу

В ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:
  • 0,3 % – для земель сельскохозяйственного назначения и использования; приобретенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
  • 1,5 % – для прочих участков.
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Расчет кадастровой стоимости участка

Самостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:
  1. 1.
    С помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра. Для этого необходим адрес и/или кадастровый номер. Сервис запросит ключ доступа, поэтому требуется регистрация. Полная инструкция также есть на сайте Росреестра.
  2. 2.
    С помощью публичной кадастровой карты на сайте Росреестра (по адресу или кадастровому номеру).
  3. 3.
    Через личное обращение в МФЦ или кадастровую палату.
  4. 4.
    Путем получения выписки из ЕГРН в МФЦ или онлайн.
Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней. Но если кадастровая стоимость земли на 1 января 2024 года больше, чем на 1 января 2023 года, применяются данные за 2023 год. Исключение: если изменились характеристики земельного участка, будет применяться новая кадастровая стоимость — даже когда она выше прошлогодней.
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Расчет налога

Для расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать на сайте ФНС.
Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.
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Налог рассчитывается отдельно:
  • по каждому имеющемуся земельному участку;
  • по каждой отдельной доле в праве общей собственности, в том числе по которым действуют разные ставки.
Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.
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Порядок уплаты

Физические лица могут оплатить налог разными способами:
  1. 1.
    Через личный кабинет на сайте ФНС.
  2. 2.
    Через сервис на сайте ФНС.
  3. 3.
    В отделении банка или "Почты России". Для этого необходимо иметь налоговое уведомление.
  4. 4.
    Через банкомат или платежный терминал.
Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.
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Льготы

В соответствии с п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:
  • герои РФ и СССР;
  • инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;
  • ветераны ВОВ и боевых действий, а также граждане, получившие инвалидность в этих событиях;
  • пенсионеры;
  • граждане, пострадавшие от катастроф на ЧАЭС и ПО "Маяк" и попавшие под действие программ социальной защиты;
  • граждане, осуществляющие деятельность, связанную с риском, в том числе испытания атомного оружия, устранения последствий ядерных аварий на военных объектах.
Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности

Освобождение от уплаты налога

Категории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в ст.395 НК РФ.
Физическим лицам платить налог не нужно, если:
  • они относятся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;
  • владеют участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;
  • владеют участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.
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К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:
  • учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС);
  • организации, обслуживающие государственные автомобильные дороги общего пользования;
  • религиозные организации;
  • организации народных художественных промыслов, действующих в местах традиционного художественного бытования;
  • управляющие компании, являющиеся резидентами ИЦ "Сколково";
  • общероссийские общественные организации инвалидов (есть ограничения, которые подробно изложены в ст.395 НК РФ).
В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальном сайте ФНС.
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Ответственность за неуплату налога

В случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.
Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.
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Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.

Изменения по земельному налогу

В 2022 году появились изменения в законодательстве по земельному налогу, о которых рассказал Владислав Ким. Он отмечает, что в связи с созданием федеральной территории "Сириус" (поселок городского типа в Краснодарском крае, который образовывает самостоятельный городской округ) владельцы соответствующих земельных участков обязаны с 1 сентября 2022 года сообщить о них по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. Такие сведения необходимо передавать налоговым органам в период с сентября по декабрь.
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Кроме того, с 2022 года введен новый порядок налогообложения некоторых земельных участков. Так, согласно Федеральному закону от 29.11.2021 № 382-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", уполномоченные органы земельного контроля (надзора) должны ежегодно предоставлять в налоговые органы субъектов РФ сведения о выданных предписаниях об устранении нарушений физическими лицами и организациями. Нарушения, сведения о которых налоговые органы будут получать, следующие:
  • неиспользование для сельхозпроизводства земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или в зонах сельхозиспользования;
  • нарушения в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользованием по целевому назначению) земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта использования этих участков в предпринимательской деятельности.
В отношении таких земельных участков прекращается применение льготной ставки, не превышающей 0,3 %. Исчисление налога в таком случае будет производиться по ставке категории "для прочих земель" - не более 1,5%. Такой расчет будет применяться со дня нарушения обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений либо со дня обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором уполномоченный орган установит факт их устранения. Также для обозначенных земельных участков не будут применяться ограничения ежегодного десятипроцентного роста земельного налога, установленные п. 17 ст. 396 НК РФ для налогоплательщиков-физических лиц, вплоть до устранения выявленных нарушений.
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Вчера, 12:15
Как поясняет ФНС, это в первую очередь направлено на создание добросовестной культуры землепользования соответствующими субъектами.
Также с 1 января 2024 года в силу вступили изменения, касающиеся исчисления земельного налога. Если часть земельного участка, занятого жилищным фондом, приходится на объект недвижимости, который не относится к жилищному фонду или объектам ЖКХ, то к этой части земли применяется ставка, не превышающая 1,5%. Кроме того, с начала года применяется новый порядок применения повышающего коэффициента 2 в отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства. Исчисление суммы налога производится с таким коэффициентом в течение трехлетнего срока, который начинает течь с даты госрегистрации права на участок. При этом если объект недвижимость был построен и зарегистрирован до истечения трехлетнего срока, то налог, исчисленный за период применения коэффициента 2, будет перерасчитан с применением коэффициента 1.
 
РоссияНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС России)Земельные участки
 
 
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