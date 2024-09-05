Земельный налог: как рассчитать и кто освобожден от уплаты в 2024 году
Оглавление
- Земельный налог
- Объекты налогообложения
- Субъекты налогообложения
- Сроки уплаты
- Для физических лиц и ИП
- Для юридических лиц
- Декларация по земельному налогу
- Ставки по налогу
- Расчет кадастровой стоимости участка
- Расчет налога
- Порядок уплаты
- Льготы
- Освобождение от уплаты налога
- Ответственность за неуплату налога
- Изменения по земельному налогу
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России всего три имущественных налога, один из них - земельный. Его должны платить как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками. О налоговых ставках, объектах налогообложения, сроках уплаты земельного налога и изменениях законодательства в 2024 году – в материале РИА Новости.
Земельный налог
Ставки и льготы по нему устанавливаются в каждом регионе согласно местным нормативным правовым актам. Платить его обязаны как физические, так и юридические лица, владеющие земельными участками.
Объекты налогообложения
Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан, поясняет, что объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований, где введен земельный налог. Однако согласно п.2 ст.389 НК РФ некоторые участки налогом не облагаются, в частности:
- изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;
- входящие в состав земель лесного фонда;
- ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, занятые находящимися в госсобственности водными объектами в составе водного фонда.
© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Предприниматель визирует документы
Субъекты налогообложения
Обязанность по уплате земельного налога как физическими лицами, так и организациями возникает, если земельный участок принадлежит им на праве:
- собственности;
- постоянного (бессрочного) пользования;
- пожизненного наследуемого владения.
Сроки уплаты
Порядок и сроки уплаты земельного налога закреплены в ст.397 НК РФ.
Для физических лиц и ИП
До 1 ноября налоговая должна направить уведомление о необходимости уплаты имущественного налога (в том числе и земельного) за предыдущий год. А заплатить его нужно до 1 декабря текущего года.
Для юридических лиц
Организации должны уплатить земельный налог до 1 марта следующего года. То есть за 2023 год необходимо сделать это не позднее 1 марта 2024 года. Если в регионе установлены авансовые платежи, то они вносятся трижды в год – раз в квартал. В 2024 году сроки следующие:
- первый квартал – до 2 мая;
- второй квартал – до 29 июля;
- третий квартал – до 28 октября.
Декларация по земельному налогу
Последний раз организации подавали декларацию по земельному налогу в 2020 году за 2019 год. Теперь этого делать не надо. Тем не менее, ФНС все еще принимает корректирующие и уточненные декларации за 2019 год и ранее.
Налоговая инспекция
Ставки по налогу
В ст. 394 НК РФ закреплены максимальные ставки по земельному налогу. Местные власти могут самостоятельно их снижать, закрепляя изменения соответствующими нормативными актами. Процентная ставка рассчитывается от кадастровой стоимости и составляет:
- 0,3 % – для земель сельскохозяйственного назначения и использования; приобретенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 % – для прочих участков.
Расчет кадастровой стоимости участка
Самостоятельно рассчитать кадастровую стоимость участка сложно, для этого используются специальные формулы, поэтому эксперты рекомендуют оставить эту работу профессионалам. Тем не менее, узнать стоимость можно несколькими способами:
- 1.С помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра. Для этого необходим адрес и/или кадастровый номер. Сервис запросит ключ доступа, поэтому требуется регистрация. Полная инструкция также есть на сайте Росреестра.
- 2.С помощью публичной кадастровой карты на сайте Росреестра (по адресу или кадастровому номеру).
- 3.Через личное обращение в МФЦ или кадастровую палату.
- 4.Путем получения выписки из ЕГРН в МФЦ или онлайн.
Если кадастровая стоимость земельного участка не определена или о ней нет информации в ЕГРН, платить земельный налог не нужно. В Крыму и Севастополе другие правила. Если кадастровую стоимость земельных участков не утвердили, налог платят по нормативной оценке земли. Как только утвердят кадастровую стоимость, с 1 января нужно считать налог по ней. Но если кадастровая стоимость земли на 1 января 2024 года больше, чем на 1 января 2023 года, применяются данные за 2023 год. Исключение: если изменились характеристики земельного участка, будет применяться новая кадастровая стоимость — даже когда она выше прошлогодней.
Расчет налога
Для расчета земельного налога есть общая формула: кадастровую стоимость нужно умножить на ставку налога, установленную в регионе. Затем умножить на коэффициент владения земельным участком — его применяют только если человек владел участком не весь год. Кадастровая стоимость должна быть актуальной на 1 января того года, за который рассчитывается налог, а региональную ставку можно узнать на сайте ФНС.
Физическим лицам самостоятельно ничего рассчитывать не нужно, все это делают налоговые органы. Организации считают все самостоятельно и им необходимо учесть авансовые платежи: если компания платила их за каждый квартал, то из подсчитанного налога за год надо вычесть все авансы.
Налог рассчитывается отдельно:
- по каждому имеющемуся земельному участку;
- по каждой отдельной доле в праве общей собственности, в том числе по которым действуют разные ставки.
Если участок расположен на территориях нескольких муниципальных образований, то рассчитывать и уплачивать налог необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию.
Порядок уплаты
Физические лица могут оплатить налог разными способами:
- 1.Через личный кабинет на сайте ФНС.
- 2.Через сервис на сайте ФНС.
- 3.В отделении банка или "Почты России". Для этого необходимо иметь налоговое уведомление.
- 4.Через банкомат или платежный терминал.
Юридические лица уплачивают авансовые платежи и налоги в бюджет по месту нахождения налогооблагаемых земельных участков.
Льготы
В соответствии с п.5 ст.391 НК РФ некоторые категории граждан могут получить налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади земельного участка. К ним относятся:
- герои РФ и СССР;
- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;
- ветераны ВОВ и боевых действий, а также граждане, получившие инвалидность в этих событиях;
- пенсионеры;
- граждане, пострадавшие от катастроф на ЧАЭС и ПО "Маяк" и попавшие под действие программ социальной защиты;
- граждане, осуществляющие деятельность, связанную с риском, в том числе испытания атомного оружия, устранения последствий ядерных аварий на военных объектах.
Налоговый вычет можно применить только к одному земельному участку. Следовательно, если физическое лицо владеет несколькими, ему придется выбрать, по какому из них будет начисляться льгота. Об этом решении необходимо уведомить налоговые органы до 1 ноября.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетительнице со сдачей налоговой отчетности
Освобождение от уплаты налога
Категории физических лиц и организаций, полностью освобожденных от уплаты земельного налога, закреплены в ст.395 НК РФ.
Физическим лицам платить налог не нужно, если:
- они относятся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- владеют участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;
- владеют участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.
К юридическим лицам, освобожденным от земельного налога, в том числе относятся:
- учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС);
- организации, обслуживающие государственные автомобильные дороги общего пользования;
- религиозные организации;
- организации народных художественных промыслов, действующих в местах традиционного художественного бытования;
- управляющие компании, являющиеся резидентами ИЦ "Сколково";
- общероссийские общественные организации инвалидов (есть ограничения, которые подробно изложены в ст.395 НК РФ).
В каждом регионе могут существовать местные льготы. Так, в Москве полностью освобождены от уплаты Герои СССР, Герои России, Герои социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". Уточнить список льготников по конкретному региону можно на официальном сайте ФНС.
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Ответственность за неуплату налога
В случае если налог и/или авансовые платежи были перечислены с опозданием, то налоговая начисляет пени за каждый день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ за первые 30 дней и 1/150 за последующие.
Если в ходе проверки была выявлена неуплата земельного налога, необходимо заплатить штраф: 20 % от суммы неуплаченного налога или 40 %, если ФНС докажет, что деяние было совершено умышленно. Налоговая также может одновременно и начислить пени, и наложить штраф.
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Такая ответственность актуальна как для физических, так и для юридических лиц. Но ИП и организации также могут привлечь к уголовной ответственности за деяния в особо крупном размере и/или мошенничество с операциями по налогам.
Изменения по земельному налогу
В 2022 году появились изменения в законодательстве по земельному налогу, о которых рассказал Владислав Ким. Он отмечает, что в связи с созданием федеральной территории "Сириус" (поселок городского типа в Краснодарском крае, который образовывает самостоятельный городской округ) владельцы соответствующих земельных участков обязаны с 1 сентября 2022 года сообщить о них по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. Такие сведения необходимо передавать налоговым органам в период с сентября по декабрь.
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Кроме того, с 2022 года введен новый порядок налогообложения некоторых земельных участков. Так, согласно Федеральному закону от 29.11.2021 № 382-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", уполномоченные органы земельного контроля (надзора) должны ежегодно предоставлять в налоговые органы субъектов РФ сведения о выданных предписаниях об устранении нарушений физическими лицами и организациями. Нарушения, сведения о которых налоговые органы будут получать, следующие:
- неиспользование для сельхозпроизводства земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или в зонах сельхозиспользования;
- нарушения в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользованием по целевому назначению) земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта использования этих участков в предпринимательской деятельности.
В отношении таких земельных участков прекращается применение льготной ставки, не превышающей 0,3 %. Исчисление налога в таком случае будет производиться по ставке категории "для прочих земель" - не более 1,5%. Такой расчет будет применяться со дня нарушения обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений либо со дня обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором уполномоченный орган установит факт их устранения. Также для обозначенных земельных участков не будут применяться ограничения ежегодного десятипроцентного роста земельного налога, установленные п. 17 ст. 396 НК РФ для налогоплательщиков-физических лиц, вплоть до устранения выявленных нарушений.
Как поясняет ФНС, это в первую очередь направлено на создание добросовестной культуры землепользования соответствующими субъектами.
Также с 1 января 2024 года в силу вступили изменения, касающиеся исчисления земельного налога. Если часть земельного участка, занятого жилищным фондом, приходится на объект недвижимости, который не относится к жилищному фонду или объектам ЖКХ, то к этой части земли применяется ставка, не превышающая 1,5%. Кроме того, с начала года применяется новый порядок применения повышающего коэффициента 2 в отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства. Исчисление суммы налога производится с таким коэффициентом в течение трехлетнего срока, который начинает течь с даты госрегистрации права на участок. При этом если объект недвижимость был построен и зарегистрирован до истечения трехлетнего срока, то налог, исчисленный за период применения коэффициента 2, будет перерасчитан с применением коэффициента 1.