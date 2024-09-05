https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970891962.html

В НЦИП заявили о возвращении румынских практик колонизации Молдавии

В НЦИП заявили о возвращении румынских практик колонизации Молдавии - РИА Новости, 05.09.2024

В НЦИП заявили о возвращении румынских практик колонизации Молдавии

Российская империя в свое время предоставила молдавскому народу возможность развиваться, в то время как Румыния в XX веке действовала на его уничтожение и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:58

2024-09-05T17:58

2024-09-05T17:59

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская империя в свое время предоставила молдавскому народу возможность развиваться, в то время как Румыния в XX веке действовала на его уничтожение и стирание молдавской национальной идентичности, сейчас румынские колонизаторские практики возвращаются, заявили эксперты Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП). Центр в четверг провел методический семинар, посвященный 80-летию освобождения Молдавской ССР от нацистов в 1944 году. Серия таких семинаров, проводимых НЦИП, посвящена ключевым точкам исторической памяти. На мероприятии эксперты НЦИП представили документальные и статистические материалы об освобождении Молдавской ССР. Грабежи по-румынски "Начиная с 1812 года, Бессарабия в составе Российской империи развивалась как полиэтнический регион, в котором молдаване составляли менее половины населения", - подчеркнул директор фонда "Историческая память" и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. По его словам, даже после революции 1917 года в условиях хаоса и дезинтеграции Российской империи в Бессарабии не думали об отделении от России, максимум требований был в предоставлении автономии. "Румынская аннексия Бессарабии в 1918 году сопровождалась прямым насилием. Период нахождения Бессарабии в составе Румынии являлся фактической оккупацией. В 1918 - 1924 годах в Бессарабии румынскими оккупантами было расстреляно более 40 тысяч человек", - отметил Дюков. В межвоенный период на территории Бессарабии осуществлялась колонизация, агрессивная румынизация, подавление национальных меньшинств: русских, украинцев, болгар, евреев, гагаузов, добавил эксперт. "В городах висели таблички "Говорить только по-румынски". Отступая в 1940 году из Бессарабии, румынские войска грабили местные предприятия и местное население. Данные о нанесенном Бессарабии экономическом ущербе сохранились в архивах и, надеюсь, будут опубликованы", - сказал Дюков. По его словам, эти материалы ясно свидетельствуют, что и к молдаванам, и к русским, и другим этносам Бессарабии румынские военные относились как к чужакам, которых можно было безнаказанно грабить. "Возвращение Бессарабии в 1940 году в состав СССР, а фактически — исторической России, приветствовалось всем местным населением", - напомнил Дюков. Истязания до смерти В оккупированной с июля 1941 года Молдавской ССР полновластным хозяином была фашистская Румыния. Ее оккупационный режим отличался жестоким характером, на что население ответило участием и поддержкой партизанского движения. "В период румынской оккупации Молдавской ССР в годы Великой Отечественной войны людские потери республики составили по меньшей мере 550 тысяч человек — более 20% довоенной численности населения. В структуре этих потерь не только погибшие в ходе Холокоста евреи и цыгане. Значительная часть погибших от рук румынских захватчиков стали жертвами голода, эпидемий, жестокого обращения", - сказал на семинаре доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат исторических наук Игорь Шорников. Были узаконены телесные наказания, и за годы оккупации пыткам и истязаниям подверглись 207 тысяч жителей Молдавии, причем, по официальным данным, более 22 тысяч из них умерли, добавил он. "Однако, эта цифра представляется заниженной — только в Кишиневе вследствие "квалифицированных" избиений румынскими жандармами умерли больше 75% граждан в течение следующих дву-трех месяцев", - отметил Шорников. По его словам, в значительных масштабах убивала жителей Молдавской ССР экономическая и социальная политика румынских оккупантов. "Система здравоохранения и санитарной безопасности была разрушена. Имущество больниц разграбили немецкие и румынские войска. Большинство врачей либо бежали на восток, либо погибли. По Днестру плыли трупы расстрелянных. Вода была заражена и в реках, и в колодцах. Мылом население целенаправленно не снабжали", - сказал Шорников. Вследствие антисанитарии уже в октябре 1941 года в Приднестровье началась эпидемия сыпного тифа, она уносила десятки жизней ежедневно, добавил эксперт. Массовую смертность населения провоцировал установленный оккупантами режим голода, отметил Шорников. "С декабря 1941 года норма снабжения хлебом была ограничена 200 граммами муки на душу в день. При этом население обременяли многочисленными налогами, штрафами. И мужчин, и женщин мобилизовывали на каторжные тяжелые принудительные работы: разбор завалов, ремонт дорог, добычу гравия", - сказал он. Осенью 1943 года, когда Красная армия освободила Киев, румынские оккупанты попытались вообще лишить население возможности обеспечивать свое существование, в частности, в селах отнимали у крестьян скот и зерновые, отправляли все это в Румынию, отметил эксперт. "Следствием стали жестокий голод и катастрофическая смертность населения, особенно младенческая и детская", - сказал Шорников. Возвращение румынской колонизации "История Молдавии в XX веке показывает неуклонную политику стирания молдавской национальной идентичности, которая проводилась румынскими колонизаторами в 1918-1940 годах и 1941-1944 годах. Как в XIX веке, так и в XX веке сохранить этот самобытный и яркий полиэтничный, мультикультурный край удавалось только под властью России (Советского Союза)", - отметил главный специалист НЦИП, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. "К сожалению, после 1991 года мы наблюдаем возвращение тех же румынизаторских практик в отношении Молдавии, которые грозят утратой молдавской национальной идентичности. В этих условиях приходится говорить о расколе и противостоянии в Молдавии, где румынизаторским усилиям властей противостоит народная память, сохраняющая объективную оценку прошлого, и влияние, которое оказывали на регион Бухарест и Москва", - подчеркнул Суржик.

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https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html

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в мире, россия, румыния, молдавия, александр дюков, российская академия наук