https://ria.ru/20240905/medpomosch-1970851392.html

Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье

Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024

Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье

Более тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье с момента начала его работы, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:40

2024-09-05T15:40

2024-09-05T15:40

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье с момента начала его работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более тысячи маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани", - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба. Детский клинический центр – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В Центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

https://ria.ru/20240904/zdravookhranenie-1970632883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), москва, татьяна шаповаленко, дети