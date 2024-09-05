https://ria.ru/20240905/medpomosch-1970851392.html
Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024
Более тысячи детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье с момента начала его работы, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:40
2024-09-05T15:40
2024-09-05T15:40
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье с момента начала его работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более тысячи маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани", - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба. Детский клинический центр – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В Центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва, татьяна шаповаленко, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Шаповаленко, Дети
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Подмосковье с момента начала его работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более тысячи маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани", - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба.
Детский клинический центр – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона.
В Центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.