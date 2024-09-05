Льготы почетным донорам: какие положены и как их получить в 2024 году
Оглавление
- Льготы и выплаты почетным донорам в 2024 году
- Кто может стать донором крови
- Какие виды донорства крови бывают
- Как и где можно сдать кровь
- Карантин для крови
- Как стать почетным донором России
- Какие выплаты положены почетным донорам
- Единовременные выплаты
- Ежегодные выплаты
- Размер выплат
- Как оформить выплаты
- Региональные выплаты
- Какие льготы положены почетным донорам
- Предоставление отпуска
- Льготное медобслуживание
- Бесплатное санаторно-курортное лечение
- Скидки на услуги ЖКХ
- Бесплатное питание
- Другие льготы
- Региональные льготы
- Как оформить льготы
- Кто является почетным донором Москвы
- Отличия статуса
- Пропаганда донорства
- Изменения в 2024 году
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почетный донор – это гражданин, регулярно сдающий кровь и ее компоненты и награжденный за это государственным знаком отличия. Какие льготы и выплаты – единовременные, ежемесячные и ежегодные - полагаются его обладателям в 2024 году – в материале РИА Новости.
Льготы и выплаты почетным донорам в 2024 году
Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются люди, сдавшие кровь и ее компоненты установленное законом количество раз, за вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства в России. После получения соответствующего звания граждане имеют право получать определенные преференции в виде льгот и денежных выплат.
Кто может стать донором крови
Донором крови в России, согласно законодательству, может стать только дееспособный гражданин РФ старше 18 лет, прошедший медицинское обследование. Кроме того, чтобы сдать кровь в своем регионе, нужно иметь временную или постоянную регистрацию не меньше полугода.
Существует ряд противопоказаний для сдачи крови.
Абсолютные:
- вес менее 50 килограмм;
- болезнь, вызванная вирусами гепатита В и С;
- болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь сердца II–III степени, ишемическая болезнь, тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца и некоторые другие);
- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или представляющие опасность для больного и окружающих, а также такие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема);
- обострение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки: временный отвод 1 год с момента купирования острого периода;
- болезни кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, фурункулез и ряд других);
- трансплантация органов и тканей, повлекшая стойкую утрату трудоспособности;
- повторные неспецифические реакции на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С и возбудителя сифилиса и в ряде других случаев;
- стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).
- Также существуют временные противопоказания:
- курение за два часа до сдачи;
- прием алкоголя за 72 часа;
- прием лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа;
- трансфузия крови или ее компонентов за 120 дней;
- оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности за 120 дней;
- лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное) за 120 дней;
- контакт с носителями и больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, ВИЧ-инфекцией за 120 дней;
- перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не являющиеся постоянными противопоказаниями - 120 дней после выздоровления;
- прививка инактивированными вакцинами (в том числе против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами — 10 дней после вакцинации;
- прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе против вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции) — 30 дней;
- введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита — 120 дней;
- введение иммуноглобулина против гепатита В — 120 дней;
- вакцинация против бешенства — 1 год;
- прием лекарственных препаратов: анальгетиков, антикоагулянтов, антиагрегантов (в том числе салицилатов) - 3 дня после окончания приема;
- - отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови — до достижения допустимых значений, но не ранее 30 дней;
- болезни почек, не относящиеся к постоянным противопоказаниям — 1 год с момента купирования острого периода;
- первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов - не ранее чем через 180 дней после первичного выявления.
Какие виды донорства крови бывают
В донорских пунктах принимают:
- кровь целиком (за один раз медицинские работники отбирают 450 миллилитров крови из вены; мужчины могут сдавать кровь не чаще 1 раза в два месяца, женщины — раз в три месяца);
- компоненты крови - тромбоциты или плазму (можно сдавать раз в 2 недели; через каждые 4-6 донаций делают перерыв на месяц).
Сдача таких компонентов крови, как эритроциты, тромбоциты и гранулоциты, приравнивается к сдаче цельной крови. Женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины — до пяти. При этом между сдачами должно проходить минимум два месяца. Тромбоциты разрешается сдавать до десяти раз в год, плазму — не более 20 раз с интервалом две недели. Отдельные компоненты сдают только доноры со стажем.
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Как и где можно сдать кровь
Сдать кровь можно по месту своего жительства. Адреса учреждений Службы крови опубликованы на сайте yadonor.ru. В некоторых донорских пунктах граждан принимают только по предварительной записи, поэтому стоит позвонить и уточнить этот момент и узнать график работы организации.
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В пункте переливания медики обязаны взять кровь на анализ из пальца (для определения уровня гемоглобина, а в первый раз - для установления группы крови). Также врач проводит осмотр донора, взвешивает, расспрашивает о самочувствии, измеряет давление и температуру. Если показатели выше нормы, то полагается отвод от донорства на месяц. Если все в порядке, человека приглашают в процедурную.
В наклонном кресле медики накладывают донору давящую манжетку на плечо, место прокола вены обрабатывают обеззараживающим раствором. Все инструменты одноразовые и стерильные, их распаковывают прямо при доноре. В вену вводится игла, из которой по трубке кровь поступает в специальный контейнер.
Цельную кровь сдают примерно за 15—20 минут. На забор компонентов, в зависимости от загруженности трансфузиологов, требуется от 40 до 90 минут.
Перед донацией необходимо:
- выспаться;
- легко позавтракать (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде).
Накануне из рациона нужно исключить жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а включить фрукты, овощи, продукты из муки грубого помола (сушки, сухари), макаронные изделия и каши на воде без масла. Не рекомендуются к употреблению бананы и орехи. Из питья разрешаются соки, компоты, морсы, минеральная вода.
Чем раньше в течение дня гражданин сдаст кровь, тем легче его организм перенесет донацию. Лучше всего делать это до 12 часов дня.
Для сдачи нужно иметь с собой паспорт гражданина РФ.
После кровосдачи не стоит сразу уходить. Лучше расслабленно посидеть 10-15 минут. При ощущении слабости или головокружения важно обратиться к медперсоналу.
Не стоит курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и алкоголя.
Карантин для крови
Кровь разделяют на эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Первые два компонента переливают вскоре после кровосдачи, иначе они пропадут: тромбоциты — в течение нескольких дней, эритроциты — нескольких недель. А вот плазма может храниться дольше, поэтому ее замораживают и отправляют в карантин на полгода.
Благодаря этому удается избежать переливания крови от человека, у которого есть вирусы, если они себя пока никак не проявили. Если через 6 месяцев донор сдал кровь на анализ и вирусов в ней не нашли, значит, плазма безопасна. Тогда первую порцию его плазмы отправляют в больницы на переливание, а новую отправляют на карантин. Если не сделать повторный анализ, плазму утилизируют.
Пакеты с донорской кровью
На повторную сдачу, спустя полгода, обычно приглашают сотрудники станции переливания по телефону. Если этого не случилось, можно прийти в пункт службы крови самостоятельно.
Как стать почетным донором России
Согласно законодательству, чтобы стать почетным донором России, необходимо сдать:
- цельную кровь 40 и более раз;
- плазму 60 и более раз;
- цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;
- цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60 раз.
Затем нужно заполнить заявление на станции переливания и через несколько месяцев получить главные документы: удостоверение и значок почетного донора.
Донор может сдать кровь и за деньги. Такая возможность встречается как в частных, так и в государственных клиниках. Однако платные доноры нужны не везде, и обычно требуются редкие группы крови. Узнать, где можно сдать кровь за деньги, можно по телефону горячей линии 8 800 333-33-30 или же на конкретной станции или в донорском пункте.
Донации за плату не учитывается в нормативах на получение звания почетного донора России.
Донор во время сдачи крови
Какие выплаты положены почетным донорам
Донорам крови положены ежегодные выплаты, а также некоторые льготы.
Единовременные выплаты
Единовременных выплат почетным донорам России при сдаче крови не полагается, однако они могут получить компенсацию за обед, который предоставляет станция переливания.
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- Размер денежной компенсации вместо бесплатного питания донору составляет 5% от действующей на дату сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, на территории которого совершена донация, - рассказала РИА Новости юрист Анжелика Арутюнова.
С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура.
В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются беззаявительно.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДоноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Ежегодные выплаты
Федеральные выплаты почетным донорам России начисляются ежегодно в соответствии со статьей 23 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.
Размер выплат
Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" имеют право на получение ежегодной денежной выплаты, размер которой в 2024 году составляет 17 324 рубля.
Как оформить выплаты
Чтобы оформить ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. Кроме того, государственную услугу можно оформить в отделениях МФЦ и на портале Госуслуг.
Документы, которые необходимо предоставить:
- заявление с указанием реквизитов для почтового перечисления, реквизитов счета, открытого лицом в кредитной организации;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- копию удостоверения о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР";
Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, то есть дня приема уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами.
Начисление средств осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля.
Сотрудница станции переливания крови
Региональные выплаты
Регионы имеют право самостоятельно вводить меры поддержки почетным донорам России, в том числе и дополнительные выплаты.
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- Ежемесячные выплаты федеральными властями не предусмотрены, однако они существуют в субъектах. Так, в Санкт-Петербурге житель, являющийся почетным донором, имеет право претендовать на звание "Ветеран труда". А ежемесячная выплата данной категории в 2024 году - 1168 рублей. О дополнительных субсидиях и дотациях для почетных доноров в регионе проживания можно узнать в местных органах соцзащиты, - пояснила юрист.
Какие льготы положены почетным донорам
Перечень льгот, предоставляемых обладателям звания "Почетный донор России", указан в статье 23 федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.
Предоставление отпуска
Работодатель обязан обеспечить почетным донорам России предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, в соответствии с трудовым законодательством, вне зависимости от общего графика отдыха сотрудников. Если руководство предприятия игнорирует закон, следует подавать жалобу трудинспекцию и прокуратуру.
Льготное медобслуживание
- То есть почетных доноров без очереди обслуживают в государственных больницах. Кроме того, нередко в регионах им дают 50-процентную скидку на лекарства по рецепту, - рассказала эксперт.
Бесплатное санаторно-курортное лечение
Почетные доноры России имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
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- Нигде в законе не сказано, что почетному донору обязаны предоставить путевку бесплатно. Однако такое возможно в регионах, если власти установят соответствующую меру поддержки, - отметила юрист.
Скидки на услуги ЖКХ
Федеральными властями скидки на услуги ЖКХ для почетных доноров России не предусмотрены, но право вводить такую меру поддержки имеют субъекты РФ.
- Например, москвичи, являющиеся почетными донорами, получают скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Информацию о предоставлении такой льготы в регионе проживания можно узнать в местных органах соцзащиты, - отметила эксперт.
Бесплатное питание
Бесплатное питание полагается каждому донору, в том числе и почетному, в день сдачи биоматериала. Однако чаще всего пункты переливания не оборудованы столовыми, потому они предоставляют вместо еды денежную компенсацию.
- С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура. В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются без заявления, - пояснила юрист.
Другие льготы
Согласно законодательству, после кровосдачи донору полагается два дополнительных выходных: выходной с сохранением средней зарплаты в день донации, а также дополнительный день отдыха. Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на любую другую дату в течение года или присоединить к отпуску. Если в день кровосдачи человек выходит на работу, у него остается два выходных дня.
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- Выход на работу необходимо согласовать с работодателем, иначе второй день отдыха не дадут. Это справедливо и в том случае, если вы сдали кровь до начала рабочего дня или после его окончания. Если сдавать кровь или компоненты несколько раз в год, вы можете получить до 20 дополнительных выходных и продлить отпуск. Компенсировать выходные деньгами нельзя, - сообщила специалист.
Для получения дней отдыха нужно отдать в бухгалтерию документы из донорского учреждения: справки 401/у (о медосмотре) и 402/у (о донации) или заверенную справку в произвольной форме. Два дня отдыха обязаны оплатить, даже если человек сдавал кровь в выходной.
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Региональные льготы
Власти субъектов на свое усмотрение, с учетом финансовых возможностей региона, могут самостоятельно дополнять перечень преференций. Получить полную и достоверную информацию о том, что полагается донорам в 2024 году, можно в службе социальной защиты по месту жительства.
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- Например, в Нижегородской области почетным донорам, сдававшим кровь в годы Великой Отечественной войны, ко Дню Победы ежегодно выплачивают по 300 рублей, а ко Дню пожилого человека еще по 500 рублей. Также для этой категории граждан в столице Приволжского ФО предоставляется возможность приобрести единый социальный проездной билет. В Санкт-Петербурге введены льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, без дополнительных денежных компенсаций, - отметила юрист.
Как оформить льготы
Чтобы оформить привилегии в связи со статусом "Почетный донор России", нужно обратиться в органы социальной защиты населения или министерство здравоохранения региона. Их сотрудники пояснят, какие действия необходимо совершить для оформления льгот и какие документы нужно предоставить. Также информацию о льготах донорам можно узнать на сайте регионального правительства.
Кто является почетным донором Москвы
Нормативы для получения московского звания:
- донации цельной крови 20 и более раз (до 40);
- донации плазмы 30 и более раз (до 60);
- донации цельной крови 13 и более раз и плазмы крови в общем количестве 20 и более раз (до 40);
- донации цельной крови менее 13 раз и плазмы крови в общем количестве 30 и более раз (до 60).
Кроме того, донации должны быть произведены в пунктах, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы. Они находятся при городских клинических больницах, а также НИИ и станциях переливания крови.
Если донор совершал донации в разных учреждениях, относящихся к системе департамента здравоохранения города Москвы, ему необходимо:
- -получить справки о безвозмездных донациях (форма 448-05/у) из каждого учреждения, в котором были совершены донации;
- предоставить эти справки в регистратуру учреждения, где гражданин продолжает "донорскую карьеру".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВ Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
В Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
Отличия статуса
Гражданам РФ, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Москвы", имеющим постоянную регистрацию на территории столицы, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) в Москве;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы:
- 50-процентная скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
- 50-процентная скидка на обеспечение лекарственными средствами.
После получения звания нужно в течение года сдавать кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз. После получения звания почетного донора России все льготы почетного донора Москвы сохраняются.
Пропаганда донорства
Сейчас развитие донорства признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" госорганы занимаются пропагандой массового донорства крови и ее компонентов.
В стране каждый год отмечается Национальный день донора крови – 20 апреля. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в государственной думе. А во всем мире ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, впервые проведенный 14 июня 2004 года. Их цель - привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и ее продуктах.
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- Доноры спасают других людей, отдавая им свою кровь. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – гражданам, которые добровольно сдают биоматериал, не получая за это какого-либо существенного материального вознаграждения. Донорская кровь жизненно необходима пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, при тяжелых родах, больным гемофилией или анемией - для поддержания жизни, для онкологических больных при химиотерапии, для производства ряда лекарственных препаратов, - пояснила Анжелика Арутюнова.
На сайтах станций переливания в регионах опубликован специальный "донорский светофор". Группы крови, выделенные зеленым цветом, - это тот тип биоматериала, который имеется у медиков в достаточном количестве, а значит, донорам такой группы с визитом в Службу крови можно повременить.
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Желтое выделение означает, что крови данной группы и резус-принадлежности на станции переливания недостаточно, то есть нужно прийти и сдать кровь.
Красный цвет означает, что сложилась повышенная потребность в крови выделенной группы и резус-принадлежности, в связи с чем станция переливания просит соответствующих доноров прийти и сдать биоматериал.
Круглосуточная и бесплатная горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30.
Изменения в 2024 году
В 2024 году размер ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России” или “Почетный донор СССР” проиндексирован на 4,5% и составляет 17 324 рубля.