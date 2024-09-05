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Детские лагеря 2024: выбор, условия, стоимость путевки для летнего отдыха ребенка
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15:01 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/lager-1797025805.html
Отдых в детском лагере-2024: куда поехать и как подготовиться
Детские лагеря 2024: выбор, условия, стоимость путевки для летнего отдыха ребенка
Отдых в детском лагере-2024: куда поехать и как подготовиться
Детский лагерь – это возможность провести летние каникулы активно и с пользой. Куда поехать детям школьного возраста в Подмосковье и других областях, как... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:01
2024-09-05T15:01
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Детский лагерь – это возможность провести летние каникулы активно и с пользой. Куда поехать детям школьного возраста в Подмосковье и других областях, как подготовиться к загородному отдыху, а также стоимость путевки в оздоровительные и другие лагеря в 2024 году – в материале РИА Новости.Детский лагерь"Летний лагерь для ребенка – прежде всего смена обстановки и свобода от привычного родительского контроля. Можно назвать это самым безопасным способом самостоятельной социализации", – говорит Ирина Шувалова, педагог-психолог, руководитель отделения "Виртуальный класс" и преподаватель в Школе программистов МШП.Выбор лагеряСовременные летние программы предоставляют массу возможностей. Игорь Пугачев, соучредитель и генеральный директор языкового лагеря SportZania, поясняет, что на данный момент стало труднее отправить ребенка за границу, однако существует множество тематических лагерей, готовых предложить интересные смены, эффективное обучение и творческую программу в пределах страны. "Важно выбрать именно то, что подойдет вашим детям. Никто не знает ребенка лучше, чем родитель. Поэтому в вопросе выбора лагеря решение должны принимать взрослые", – уточняет эксперт.Популярные детские лагеря в РоссииВ России лагеря предлагают смены для разных возрастов: детские (7–12 лет) и подростковые (13–17 лет) и разнообразный подход к отдыху. Некоторые базируются на активном досуге – это может быть полностью спортивная направленность или походная тематика, некоторые предоставляют высокий сервис и широкий список услуг, но делают упор на повышение определенного навыка (например, программирования) и т.д.Популярные детские лагеря на мореБольшая часть детских лагерей у моря сосредоточена в Краснодарском крае. Как правило, они имеют оздоровительную направленность. Развлечения достаточно базовые – дискотеки, внутренние мероприятия, спортивные события. Но нередко предлагаются дополнительные экскурсии в соседние города, походы в аквапарки и т.д. Даже если территория лагеря удалена от моря, несколько раз в неделю детей возят на оборудованные пляжи.Популярные детские лагеря в ПодмосковьеВ Москве и Подмосковье большой упор сделан на развлекательную составляющую. Практически все детские лагеря предлагают тематические смены – хореографические, театральные, вокальные, IT-направленности, для профориентации, по мотивам знаменитых книг, фильмов, сериалов и т.д. Продолжительность путевок варьируется – от 10 дней до 3-х недель. Есть лагеря с повышенным комфортом – в современных корпусах, бассейнами и тренажерными залами, множеством обустроенных площадок для мероприятий, а есть в форме кемпинга – в палатках или летних домиках с минимальным набором удобств.Покупка путевкиЗаниматься выбором и покупкой путевки стоит заранее – за несколько месяцев. Тем не менее иногда можно найти свободные места и на ближайшие даты.СтоимостьПутевки в лагерь значительно отличаются в цене. На нее влияет продолжительность смены, расположение места отдыха, предоставляемые услуги и предлагаемые программы. Например, в летний сезон 2024 года путевка в 10–14 дней в обычный детский лагерь, без четкой направленности, обойдется в среднем в сумму от 22 000 рублей, в оздоровительный – от 25 000 рублей. Самыми дорогими являются тематические смены (театральные, танцевальные, языковые и т.д.), стоимость такого отдыха начинается от 40 000 рублей. Подробные цены и условия всегда указаны на сайтах детских лагерей.Как приобрестиКак правило, достаточно забронировать путевку в доступную смену (сделать это можно как через сайт выбранного лагеря, так и по контактному телефону), предоставить необходимые документы (по запросу), внести деньги и получить договор, оплаченный счет и дальнейшие инструкции на электронную почту. В некоторых случаях просто так приобрести путевку не получится. К примеру, в знаменитом лагере "Артек" сначала необходимо зарегистрировать ребенка в системе, указать все необходимые данные и отправить запрос на получение путевки. Только в случае одобрения ее можно будет оплатить.С какого возраста отправлятьЭтот вопрос необходимо решать в каждой семье индивидуально. Важно учитывать несколько факторов:Обычно можно договориться о разовом посещении лагеря или о покупке нескольких дней, чтобы посмотреть, насколько ребенку понравится такой формат летнего отдыха.По приезде в лагерь первые три-семь дней большинство детей переживают адаптацию. Чем старше ребенок, тем проще она проходит, хотя многое зависит от психологического возраста. "По опыту, семилетние дети часто первые дни грустят, скучают по дому, а 9–10-летние сразу вливаются в жизнь лагеря", – отмечает Елена Жукова, генеральный директор Международной языковой школы ILS.Подготовка ребенка к лагерю"Поговорите о предстоящей поездке. Пусть ребенок расскажет о своих ожиданиях и страхах", – советует Елена Жукова. Нужно постараться как можно подробнее описать, что ожидает ребенка в лагере: дети будут спать по несколько человек в комнате, нужно вставать утром, ходить на занятия и в столовую всем вместе. "Обязательно акцентируйте внимание, что необходимо соблюдать правила. Чем лучше ребенок это усвоит, тем проще ему будет привыкнуть к жизни в лагере", – говорит специалист."Проведите “курс чистоты”, если ребенок едет в лагерь впервые, – советует Ирина Шувалова. – Пусть несколько дней (неделю) он сам выбирает, в чем ходить, сам принимает решение о том, грязная одежда или нет, сам стирает за собой носки и нижнее белье. Не переживайте, если поведение ребенка не будет соответствовать вашим ожиданиям. Просто дайте ему понять, что если сегодня за собой не постирать белье, то завтра придется надеть грязное".Также в лагере дети попадают в определенную социальную среду с правилами и иерархией, в которой им нужно какое-то время находиться. Ребенок лучше прочувствует, что допустимо в общении со сверстниками, а что – со взрослыми. Безусловно, это очень полезный опыт.Необходимо провести беседу о том, что у ребенка будут соседи по комнате. Это прекрасная возможность построить крепкие дружеские отношения. Также в лагере будут и другие сверстники с похожими интересами. Следует обратить внимание на необходимость уважительного общения со старшими. Нужно рассказать ребенку, что взрослые в лагере для того, чтобы помочь, если возникнет какая-то проблема.Список вещей для лагеряСобирая ребенка в лагерь, стоит изучить условия пребывания и программу. Это поможет родителям сориентироваться, что нужно взять с собой ребенку. Чтобы не пришлось слишком часто стирать, потребуется запас чистой одежды и белья. Необходимо предусмотреть разные погодные условия – от прохлады и дождя до жары.В лагере часто забывают/теряют вещи. Для удобства сборов Игорь Пугачев советует начинать упаковку чемодана с составления списка личных вещей ребенка. Его необходимо положить в сумку, чтобы ребенок мог ориентироваться на него, собираясь домой.Базовый список вещей:Банные принадлежности: мыло или гель для душа, мочалка, шампунь, зубная щетка, паста, расческа, дезодорант (сухой), не стоит давать любые аэрозоли.Для бассейна:"Если у вашего ребенка есть хронические заболевания, особенности здоровья (слабый желудок и т.д.), необходимо указать эту информацию в анкете при подписании договора. Необходимо собрать препараты, без которых ваш ребенок не может обходиться, врач из медпункта проследит за их своевременным приемом", — объясняет Игорь Пугачев.Как подготовиться родителямПоездка в летний лагерь – событие не только для ребенка, но и для родителей. Поэтому важно сделать все для собственного спокойствия и комфорта, особенно, если ребенок маленький. Многое зависит от позиции родителя. "Как вы сами смотрите на грядущее расставание? Если думаете, что обязательно что-то случится, ваше волнение передастся ребенку, в то время как нужно наоборот успокоить его. Если вас преследуют тревожные мысли, постарайтесь переключиться на тезис о том, что расставание с вами – важный момент для становления самостоятельности вашего чада. После поездки в лагерь вы можете обнаружить, что ребенок внезапно повзрослел", – комментирует Елена Жукова.Польза детских лагерей для детей"Лагерь – уникальное место, где ребенок может прокачать свои soft skills (навыки, которые в будущем помогут справляться с жизненными трудностями) и показать их на практике", – отмечает Игорь Пугачев.Среди них:По словам экспертов, в лагерях есть огромный выбор тематических программ: от углубленного изучения иностранных языков или практики выживания в турпоходе, до оздоровления и развлекательно-квестовых туров по мотивам популярных книг или фильмов. Они разрабатываются комплексно: активности сменяются периодами отдыха, все мероприятия направлены как на развитие командных качеств, так и на создание ситуаций индивидуального успеха, чтобы каждый участник мог проявить себя, научиться новому.Если не понравится в лагереВ первые дни такое случается часто, особенно если это первая поездка. Как правило, проблема решается по истечении периода адаптации. В основном родителям жалуются дети, которым трудно влиться в коллектив и привыкнуть к жизни по расписанию. "Не нужно сразу воображать ужасы и бросаться забирать из лагеря. Выслушайте, дайте советы, как уладить ситуацию и сообщите вожатым или руководителю смены, что ребенок не совсем справляется. Чаще всего через несколько дней он и не вспомнит, что хотел уехать домой", – говорит Елена Жукова.Советы психологовДолжно быть личное желание поехать в лагерь. Игорь Пугачев поясняет, что если ребенок категорически отказывается отдохнуть и интересно провести время несмотря на рассказы взрослых – значит, он еще не готов расстаться с родителями и испытывает определенные страхи. Тогда поездка не доставит ему удовольствия. Такие решения нужно принимать совместно с ребенком, ему важно чувствовать вовлеченность в процесс.Лагерь может помочь ему раскрыть себя с неожиданной стороны, перестать следовать стереотипам, которые сложились в школе ("троечник" или "отличник", "плохой" или "хороший" ученик). "Помогите ребенку подготовиться и отпустите с легким сердцем", – советует Елена Жукова.Яна Петрова, эксперт в области детской психологии и педагогики "Актион Образование" рекомендует перед тем, как отправить ребенка в детский лагерь, обсудить с ним круг ситуаций, о которых ему обязательно нужно сообщить родителям."Выберите только те, в которых есть прямая угроза здоровью или психологическому благополучию. Договоритесь, чтобы ребенок рассказал вам, если он заболел, к нему применили физическую силу, если кто-то из взрослых или других детей ведет себя странно, – говорит специалист. – Проиграйте с ребенком кейсы по принципу “А что, если?” на тему возможных ситуаций в лагере. В зависимости от его возраста спросите: “А что ты будешь делать, если еда не понравится?”, “А что, если в первые дни ни с кем не подружишься?” или даже “А что, если кто-то тебе предложит курить?”. Так вы поможете ребенку не растеряться в неприятной или тревожной для него ситуации".Изменения в 2024 годуПокупать путевки следует заблаговременно, потому что весной во многих популярных местах отдыха, например, в Краснодарском крае, путевки уже распроданы. Кроме того, сведения о наличии свободных мест и список необходимых документов есть на портале госуслуг. На сайте можно подать заявку на путевку в детский лагерь или санаторий.Также родители могут получить компенсацию за путевки, купленные самостоятельно. Условия компенсаций могут отличаться в зависимости от региона России. К примеру, в Нижнем Новгороде размер компенсации за отдых в санаторных лагерях составляет 60% независимо от места работы родителя.
https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html
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россия, общество, дети, отдых, детский отдых, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование
Россия, Общество, Дети, Отдых, Детский отдых, Социальный навигатор, Детские вопросы, СН_Образование

Отдых в детском лагере-2024: куда поехать и как подготовиться

© iStock.com / AnchiyДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Anchiy
Детский лагерь
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Оглавление
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Детский лагерь – это возможность провести летние каникулы активно и с пользой. Куда поехать детям школьного возраста в Подмосковье и других областях, как подготовиться к загородному отдыху, а также стоимость путевки в оздоровительные и другие лагеря в 2024 году – в материале РИА Новости.

Детский лагерь

"Летний лагерь для ребенка – прежде всего смена обстановки и свобода от привычного родительского контроля. Можно назвать это самым безопасным способом самостоятельной социализации", – говорит Ирина Шувалова, педагог-психолог, руководитель отделения "Виртуальный класс" и преподаватель в Школе программистов МШП.
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Выбор лагеря

Современные летние программы предоставляют массу возможностей. Игорь Пугачев, соучредитель и генеральный директор языкового лагеря SportZania, поясняет, что на данный момент стало труднее отправить ребенка за границу, однако существует множество тематических лагерей, готовых предложить интересные смены, эффективное обучение и творческую программу в пределах страны. "Важно выбрать именно то, что подойдет вашим детям. Никто не знает ребенка лучше, чем родитель. Поэтому в вопросе выбора лагеря решение должны принимать взрослые", – уточняет эксперт.

Популярные детские лагеря в России

В России лагеря предлагают смены для разных возрастов: детские (7–12 лет) и подростковые (13–17 лет) и разнообразный подход к отдыху. Некоторые базируются на активном досуге – это может быть полностью спортивная направленность или походная тематика, некоторые предоставляют высокий сервис и широкий список услуг, но делают упор на повышение определенного навыка (например, программирования) и т.д.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВожатая во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Вожатая во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вожатая во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края

Популярные детские лагеря на море

Большая часть детских лагерей у моря сосредоточена в Краснодарском крае. Как правило, они имеют оздоровительную направленность. Развлечения достаточно базовые – дискотеки, внутренние мероприятия, спортивные события. Но нередко предлагаются дополнительные экскурсии в соседние города, походы в аквапарки и т.д. Даже если территория лагеря удалена от моря, несколько раз в неделю детей возят на оборудованные пляжи.

Популярные детские лагеря в Подмосковье

В Москве и Подмосковье большой упор сделан на развлекательную составляющую. Практически все детские лагеря предлагают тематические смены – хореографические, театральные, вокальные, IT-направленности, для профориентации, по мотивам знаменитых книг, фильмов, сериалов и т.д. Продолжительность путевок варьируется – от 10 дней до 3-х недель. Есть лагеря с повышенным комфортом – в современных корпусах, бассейнами и тренажерными залами, множеством обустроенных площадок для мероприятий, а есть в форме кемпинга – в палатках или летних домиках с минимальным набором удобств.
© iStock.com / VesnaandjicДети играют в перетягивание каната
Дети играют в перетягивание каната - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© iStock.com / Vesnaandjic
Дети играют в перетягивание каната

Покупка путевки

Заниматься выбором и покупкой путевки стоит заранее – за несколько месяцев. Тем не менее иногда можно найти свободные места и на ближайшие даты.

Стоимость

Путевки в лагерь значительно отличаются в цене. На нее влияет продолжительность смены, расположение места отдыха, предоставляемые услуги и предлагаемые программы. Например, в летний сезон 2024 года путевка в 10–14 дней в обычный детский лагерь, без четкой направленности, обойдется в среднем в сумму от 22 000 рублей, в оздоровительный – от 25 000 рублей. Самыми дорогими являются тематические смены (театральные, танцевальные, языковые и т.д.), стоимость такого отдыха начинается от 40 000 рублей. Подробные цены и условия всегда указаны на сайтах детских лагерей.
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Как приобрести

Как правило, достаточно забронировать путевку в доступную смену (сделать это можно как через сайт выбранного лагеря, так и по контактному телефону), предоставить необходимые документы (по запросу), внести деньги и получить договор, оплаченный счет и дальнейшие инструкции на электронную почту. В некоторых случаях просто так приобрести путевку не получится. К примеру, в знаменитом лагере "Артек" сначала необходимо зарегистрировать ребенка в системе, указать все необходимые данные и отправить запрос на получение путевки. Только в случае одобрения ее можно будет оплатить.

С какого возраста отправлять

Этот вопрос необходимо решать в каждой семье индивидуально. Важно учитывать несколько факторов:
  • насколько ребенок готов быть без родных;
  • легко ли он общается с другими детьми;
  • готов ли он менять привычную среду.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина
Обычно можно договориться о разовом посещении лагеря или о покупке нескольких дней, чтобы посмотреть, насколько ребенку понравится такой формат летнего отдыха.
По приезде в лагерь первые три-семь дней большинство детей переживают адаптацию. Чем старше ребенок, тем проще она проходит, хотя многое зависит от психологического возраста.
«
"По опыту, семилетние дети часто первые дни грустят, скучают по дому, а 9–10-летние сразу вливаются в жизнь лагеря", – отмечает Елена Жукова, генеральный директор Международной языковой школы ILS.

Подготовка ребенка к лагерю

"Поговорите о предстоящей поездке. Пусть ребенок расскажет о своих ожиданиях и страхах", – советует Елена Жукова. Нужно постараться как можно подробнее описать, что ожидает ребенка в лагере: дети будут спать по несколько человек в комнате, нужно вставать утром, ходить на занятия и в столовую всем вместе. "Обязательно акцентируйте внимание, что необходимо соблюдать правила. Чем лучше ребенок это усвоит, тем проще ему будет привыкнуть к жизни в лагере", – говорит специалист.
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"Проведите “курс чистоты”, если ребенок едет в лагерь впервые, – советует Ирина Шувалова. – Пусть несколько дней (неделю) он сам выбирает, в чем ходить, сам принимает решение о том, грязная одежда или нет, сам стирает за собой носки и нижнее белье. Не переживайте, если поведение ребенка не будет соответствовать вашим ожиданиям. Просто дайте ему понять, что если сегодня за собой не постирать белье, то завтра придется надеть грязное".
Также в лагере дети попадают в определенную социальную среду с правилами и иерархией, в которой им нужно какое-то время находиться. Ребенок лучше прочувствует, что допустимо в общении со сверстниками, а что – со взрослыми. Безусловно, это очень полезный опыт.
Необходимо провести беседу о том, что у ребенка будут соседи по комнате. Это прекрасная возможность построить крепкие дружеские отношения. Также в лагере будут и другие сверстники с похожими интересами. Следует обратить внимание на необходимость уважительного общения со старшими. Нужно рассказать ребенку, что взрослые в лагере для того, чтобы помочь, если возникнет какая-то проблема.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края

Список вещей для лагеря

Собирая ребенка в лагерь, стоит изучить условия пребывания и программу. Это поможет родителям сориентироваться, что нужно взять с собой ребенку. Чтобы не пришлось слишком часто стирать, потребуется запас чистой одежды и белья. Необходимо предусмотреть разные погодные условия – от прохлады и дождя до жары.
В лагере часто забывают/теряют вещи. Для удобства сборов Игорь Пугачев советует начинать упаковку чемодана с составления списка личных вещей ребенка. Его необходимо положить в сумку, чтобы ребенок мог ориентироваться на него, собираясь домой.
Базовый список вещей:
  • спортивная одежда (костюм и брюки, кеды/кроссовки, футболка);
  • брюки или джинсы - две пары;
  • шорты, юбки, платья, футболки;
  • нарядная одежда для дискотек и творческих мероприятий – два комплекта;
  • смена белья на шесть комплектов (трусы, носки, футболка, майка);
  • пижама (если ребенок привык спать в ней);
  • обувь для пребывания в корпусе и для дискотеки.
Банные принадлежности: мыло или гель для душа, мочалка, шампунь, зубная щетка, паста, расческа, дезодорант (сухой), не стоит давать любые аэрозоли.
© iStock.com / fotostormМама с дочерью собирает чемодан
Мама с дочерью собирает чемодан - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© iStock.com / fotostorm
Мама с дочерью собирает чемодан
Для бассейна:
  • купальник или плавки;
  • шапочка для купания;
  • очки для плавания (если ребенок ими пользуется);
  • шлепанцы (вьетнамки).
"Если у вашего ребенка есть хронические заболевания, особенности здоровья (слабый желудок и т.д.), необходимо указать эту информацию в анкете при подписании договора. Необходимо собрать препараты, без которых ваш ребенок не может обходиться, врач из медпункта проследит за их своевременным приемом", — объясняет Игорь Пугачев.

Как подготовиться родителям

Поездка в летний лагерь – событие не только для ребенка, но и для родителей. Поэтому важно сделать все для собственного спокойствия и комфорта, особенно, если ребенок маленький. Многое зависит от позиции родителя. "Как вы сами смотрите на грядущее расставание? Если думаете, что обязательно что-то случится, ваше волнение передастся ребенку, в то время как нужно наоборот успокоить его. Если вас преследуют тревожные мысли, постарайтесь переключиться на тезис о том, что расставание с вами – важный момент для становления самостоятельности вашего чада. После поездки в лагерь вы можете обнаружить, что ребенок внезапно повзрослел", – комментирует Елена Жукова.
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Польза детских лагерей для детей

"Лагерь – уникальное место, где ребенок может прокачать свои soft skills (навыки, которые в будущем помогут справляться с жизненными трудностями) и показать их на практике", – отмечает Игорь Пугачев.
Среди них:
  • повышение самооценки;
  • креативность и творческий потенциал;
  • навыки бытовой самостоятельности;
  • уверенность в способности справляться с задачами;
  • развитие инициативности, решительности, смелости, чувства юмора;
  • коммуникативные навыки.
По словам экспертов, в лагерях есть огромный выбор тематических программ: от углубленного изучения иностранных языков или практики выживания в турпоходе, до оздоровления и развлекательно-квестовых туров по мотивам популярных книг или фильмов. Они разрабатываются комплексно: активности сменяются периодами отдыха, все мероприятия направлены как на развитие командных качеств, так и на создание ситуаций индивидуального успеха, чтобы каждый участник мог проявить себя, научиться новому.

Если не понравится в лагере

В первые дни такое случается часто, особенно если это первая поездка. Как правило, проблема решается по истечении периода адаптации. В основном родителям жалуются дети, которым трудно влиться в коллектив и привыкнуть к жизни по расписанию. "Не нужно сразу воображать ужасы и бросаться забирать из лагеря. Выслушайте, дайте советы, как уладить ситуацию и сообщите вожатым или руководителю смены, что ребенок не совсем справляется. Чаще всего через несколько дней он и не вспомнит, что хотел уехать домой", – говорит Елена Жукова.
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Советы психологов

Должно быть личное желание поехать в лагерь. Игорь Пугачев поясняет, что если ребенок категорически отказывается отдохнуть и интересно провести время несмотря на рассказы взрослых – значит, он еще не готов расстаться с родителями и испытывает определенные страхи. Тогда поездка не доставит ему удовольствия. Такие решения нужно принимать совместно с ребенком, ему важно чувствовать вовлеченность в процесс.
Лагерь может помочь ему раскрыть себя с неожиданной стороны, перестать следовать стереотипам, которые сложились в школе ("троечник" или "отличник", "плохой" или "хороший" ученик). "Помогите ребенку подготовиться и отпустите с легким сердцем", – советует Елена Жукова.
Яна Петрова, эксперт в области детской психологии и педагогики "Актион Образование" рекомендует перед тем, как отправить ребенка в детский лагерь, обсудить с ним круг ситуаций, о которых ему обязательно нужно сообщить родителям.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
"Выберите только те, в которых есть прямая угроза здоровью или психологическому благополучию. Договоритесь, чтобы ребенок рассказал вам, если он заболел, к нему применили физическую силу, если кто-то из взрослых или других детей ведет себя странно, – говорит специалист. – Проиграйте с ребенком кейсы по принципу “А что, если?” на тему возможных ситуаций в лагере. В зависимости от его возраста спросите: “А что ты будешь делать, если еда не понравится?”, “А что, если в первые дни ни с кем не подружишься?” или даже “А что, если кто-то тебе предложит курить?”. Так вы поможете ребенку не растеряться в неприятной или тревожной для него ситуации".

Изменения в 2024 году

Покупать путевки следует заблаговременно, потому что весной во многих популярных местах отдыха, например, в Краснодарском крае, путевки уже распроданы. Кроме того, сведения о наличии свободных мест и список необходимых документов есть на портале госуслуг. На сайте можно подать заявку на путевку в детский лагерь или санаторий.
Также родители могут получить компенсацию за путевки, купленные самостоятельно. Условия компенсаций могут отличаться в зависимости от региона России. К примеру, в Нижнем Новгороде размер компенсации за отдых в санаторных лагерях составляет 60% независимо от места работы родителя.
 
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