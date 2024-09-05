https://ria.ru/20240905/kvartiry-1780947846.html

Жилье для детей-сирот в 2024 году: как получить и что для этого нужно

Квартиры детям-сиротам - 2024 какие дают, как получить и условия

Жилье для детей-сирот в 2024 году: как получить и что для этого нужно

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в определенных случаях имеют право на получение жилья. Как встать в очередь на квартиру в 2024 году,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:24

2024-09-05T13:24

2024-09-05T13:24

сироты

жилье

общество

дети

льготы

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в определенных случаях имеют право на получение жилья. Как встать в очередь на квартиру в 2024 году, какие документы для этого необходимы, куда можно подать жалобу в случае отказа, может ли несовершеннолетний ребенок самостоятельно подать заявление, - в материале РИА Новости.Квартиры для детей сиротПомощь сиротам после выпуска из спецучреждения называется постинтернатным сопровождением. Практически все российские субъекты приняли региональные акты, регламентирующие поддержку бывших детдомовцев. Сирота и воспитатель-наставник заключают договор и составляют индивидуальный план на период с 18 до 23 лет.Стандартный набор постинтернатного сопровождения - юридическая, педагогическая и психологическая помощь, в некоммерческих организациях могут выдавать одежду и продукты.Один из самых сложных вопросов для детей-сирот – получение собственного жилья. Чтобы выпускнику интерната встать в очередь на получение квартиры, необходимо не только собрать пакет документов, но и ознакомиться с алгоритмом действий и собственными правами. Специалисты в рамках постинтернатного сопровождения также помогают детям-сиротам с постановкой на учет для получения жилплощади.Законное регулирование"Порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регулируется федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 № 159-ФЗ, федеральным законом от 4.08.2023 N 461-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".К детям-сиротам относятся дети до восемнадцати лет, у которых умерли оба или единственный родитель.Детьми, оставшимися без попечения, считаются дети до восемнадцати лет, чьи родители были лишены прав или признаны недееспособными", - пояснила Виктория Каракетова, юрист.УсловияУсловия предоставления жилья для этой категории граждан следующие:"Обязанность по своевременному включению и формированию списков нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложена на органы опеки и попечительства. Также в случае признания дееспособности в установленном законом порядке (например, вступление в брак) жильё будет предоставлено раньше достижения восемнадцати лет", - отметила Виктория Каракетова.Как получить квартиру сиротеСогласно федеральному закону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" детей-сирот и лишенных родительской заботы обеспечивают жилплощадью муниципалитеты.Чтобы получить квартиру, сироте нужно собрать пакет документов для включения в список, также необходимо соответствовать определенным критериям.Основные критерииОсновные критерии для льготников, которым необходимо соответствовать, чтобы получить квартиру в 2024 году:Каждый из критериев очень важен. Если не соблюсти один из них, государство на законных основаниях может снять с себя ответственность за то, где будет жить сирота или ребёнок, оставшийся без родительской опеки.Нуждающийся будет стоять в очереди на квартиру до полной реализации его права на государственную поддержку. Даже после исполнения им 23-х лет. Исключить воспитанника интерната из очереди могут только в случаях:Также выделяют дополнительные критерии для льготников:Попасть в список"Нужно подать заявление в территориальные органы МФЦ или органы местного самоуправления. Это может сделать законный представитель или ребёнок самостоятельно.Заявление необходимо подать с пакетом документов, подтверждающих, что ребёнок относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- прокомментировала юрист Виктория Каракетова.Список документов:В некоторых регионах могут потребоваться дополнительные бумаги в зависимости от установленных правил. Законодательством не закреплена единая форма заявления, но утвержден определенный список данных, которые должны быть в нем отражены. Кроме того, регион может разработать собственную форму заявления. Эту информацию лучше уточнить у сотрудников администрации.В случае если ребёнок проживает у родственников, могут потребоваться следующие документы:При посещении администрации необходимо иметь с собой все оригиналы документов. С января 2019 года подать заявление могут не только дети-сироты или оставшиеся без родительской опеки, но и их законные представители. Если спустя три месяца после того, как ребёнку исполнилось 14 лет, заявление так и не предоставили, такое право возникает у органов опеки.Порядок передачи квартирыЗа последние годы процесс передачи жилья претерпел ряд изменений для совершенствования системы. Это было необходимо для того, чтобы не было возможности передать жилье в другие руки (в том числе мошенникам). Сейчас процедура выглядит следующим образом:После того как срок договора истек и нет обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости оказывать помощь в преодолении трудной ситуации в жизни, жилая площадь поступает в бессрочное пользование владельца.Что делать в случае отказаЕсли при обращении в органы опеки и попечительства воспитанник интерната или его законный представитель столкнулись с отказом и нежеланием отвечать на вопросы со стороны госслужащих, то можно на них пожаловаться:Информация об очереди для сиротУчетом детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются органы опеки и попечительства. Помимо этого, госслужащие контролируют соблюдение всех жилищных прав граждан этой категории: нуждающихся в квартире ставят в очередь. Такая очередь формируется на информации о дате рождения детей, зарегистрированных в органах опеки и попечительства.В январе 2019 года изменился порядок учета сирот. Теперь они могут встать в очередь после того, как им исполнилось 14 лет. В таком случае эта обязанность лежит на законных представителях ребёнка. Если в течение трех месяцев после исполнения 14 лет они не ставят его на учет, за дело берутся органы опеки. С момента совершеннолетия воспитанники интерната могут сделать это самостоятельно.Также в январе 2019 года отменили внеочередную выдачу жилплощади детям-сиротам. Теперь требования нуждающихся удовлетворяются исходя из возможностей муниципалитетов.Советы и комментарии экспертовВоспитанники интерната часто не знают своих прав или не понимают, куда обращаться за помощью.Никита Беляев, юрист, поясняет, что необходимо делать молодым людям после выпуска из спецучреждения:По словам Никиты Стасишина, заместителя министра строительства и ЖКХ России, сейчас разрабатывается единая система учета специализированного жилищного фонда, которая необходима для формирования базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию. С помощью сервиса значительно ускорится поиск жилья, отвечающего требованиям, передача его регионам, унифицируются алгоритмы учета и сохранности помещений.Изменения в 2024 годуВ декабре 2023 года было принято постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 2227, в котором утвержден механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет на покупку жилья в любом регионе. Согласно ему заявление на получение сертификата можно подать в МФЦ или в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, новый механизм вводит также дополнительную защиту детей-сирот от мошенников: деньги будут перечислены напрямую на счет продавца недвижимости или в кредитную организацию для погашения ипотеки.Правом на выплату могут воспользоваться те, кто уже успешно социализировался, но все еще состоит в списке нуждающихся в жилье. Пояснительная записка к документу говорит о том, что большинство регионов не способно одномоментно обеспечить всех детей-сирот, достигших возраста 18 лет, часто очередь на получение жилья подходит к тому времени, когда сирота уже нашел работу, обзавелся семьей и детьми. Часто такому гражданину требуется улучшение жилищных условий, в том числе с оформлением ипотеки. Поэтому лицам из этой категории решено выдавать жилищные сертификаты или обеспечивать субсидией для полного погашения ипотечного кредита.Правила начисления выплат на покупку жилья будут утверждены в ближайшее время, проект постановления находится на стадии рассмотрения.Ранее был принят закон, позволяющий детям-сиротам получить жилищный сертификат по достижении 21 года. Для этого в регионе должны быть принята соответствующая норма. Ожидается, что средний размер выплаты по сертификату составит около 2,8 млн. рублей.Для того, чтобы получить жилищный сертификат, необходимо соответствовать следующим условиям:Размер выплаты будет соответствовать стоимости 33 кв. метров жилья, согласно утвержденному Минстроем нормативу.

https://ria.ru/20240207/golikova-1925890818.html

https://ria.ru/20240205/siroty-1925505412.html

https://ria.ru/20231224/siroty-1917742519.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сироты, жилье, общество, дети, льготы