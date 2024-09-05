Рада отправила в отставку главу МИД Украины
Депутат Железняк: Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе.
"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)", - написал Железняк.
Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.
Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
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