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Рада отправила в отставку главу МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
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11:57 05.09.2024 (обновлено: 12:07 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kulebu-1970781305.html
Рада отправила в отставку главу МИД Украины
Рада отправила в отставку главу МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
Рада отправила в отставку главу МИД Украины
Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:57
2024-09-05T12:07
украина
в мире
дмитрий кулеба
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе."Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)", - написал Железняк.Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
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украина, в мире, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский
Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Рада отправила в отставку главу МИД Украины

Депутат Железняк: Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе.
"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)", - написал Железняк.
Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.
Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
4 сентября, 08:41
 
УкраинаВ миреДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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