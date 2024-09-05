https://ria.ru/20240905/kulebu-1970781305.html

Рада отправила в отставку главу МИД Украины

Рада отправила в отставку главу МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024

Рада отправила в отставку главу МИД Украины

Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:57

2024-09-05T11:57

2024-09-05T12:07

украина

в мире

дмитрий кулеба

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе."Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)", - написал Железняк.Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.Владимир Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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украина, в мире, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский