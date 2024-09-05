СМИ: слухи о готовящейся отставке Кулебы ходили более года
FT: слухи о готовящейся отставке Кулебы ходили более года, он не хотел уходить
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слухи о готовящейся отставке Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины ходили в течение более года, но он не хотел покидать должность, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Как сообщал ранее журнал Economist, замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало.
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По словам украинских чиновников, Кулеба не хотел покидать пост, но Владимир Зеленский на этой неделе сказал ему, что время уйти в отставку пришло.
"Западные дипломаты в Киеве заявили, что не были удивлены этим шагом, слухи о принудительной отставке ходили на протяжении более года", - пишет издание. Однако, отмечает газета, выбранное для отставки время удивило их.
Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.
Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
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