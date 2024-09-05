https://ria.ru/20240905/kuleba-1970837038.html

СМИ: слухи о готовящейся отставке Кулебы ходили более года

СМИ: слухи о готовящейся отставке Кулебы ходили более года - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: слухи о готовящейся отставке Кулебы ходили более года

Слухи о готовящейся отставке Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины ходили в течение более года, но он не хотел покидать должность,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слухи о готовящейся отставке Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины ходили в течение более года, но он не хотел покидать должность, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Как сообщал ранее журнал Economist, замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало. По словам украинских чиновников, Кулеба не хотел покидать пост, но Владимир Зеленский на этой неделе сказал ему, что время уйти в отставку пришло. "Западные дипломаты в Киеве заявили, что не были удивлены этим шагом, слухи о принудительной отставке ходили на протяжении более года", - пишет издание. Однако, отмечает газета, выбранное для отставки время удивило их. Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года. Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, сша, киев, дмитрий кулеба, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины