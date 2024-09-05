https://ria.ru/20240905/krokus-1970672825.html

Жительница дома в Москве считает, что брат Хамидова жил в соседней квартире

Жительница дома в Москве считает, что брат Хамидова жил в соседней квартире - РИА Новости, 05.09.2024

Жительница дома в Москве считает, что брат Хамидова жил в соседней квартире

Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве полагает, что брат обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова жил в соседней квартире, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:49

2024-09-05T03:49

2024-09-05T03:49

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

таджикистан

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве полагает, что брат обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова жил в соседней квартире, которую сдавали приезжим. Многоэтажный дом, внутри разделенный на два крыла, стоит недалеко от метро "Рязанский проспект" в Москве. Около дома - парковая зона и спортивная площадка, а придворовая территория чистая и ухоженная. По словам жительницы дома, которая раньше была председателем совета дома, квартиру постоянно сдавали, но хозяев квартиры она видела лишь единожды. В последнее время, как рассказала соседка, квартиру снимал предполагаемый брат Хусейна Хамидова. Она также уточнила, что часто видела жителей квартиры, они "постоянно мелькали", но поводов познакомиться лично не было, так как те вели себя приветливо и тихо. По словам москвички, в последний раз она видела квартиросъемщиков в начале июня. "Вот как ремонт закончился. Ну, я думаю, что она (хозяйка квартиры - ред.) просто не захотела больше сдавать, потому что здесь протечка была. Я так думаю, потому что я никого не вижу здесь (из) посторонних людей. То они постоянно ходили туда-сюда, то нет никого", - рассказала она РИА Новости. В конце августа Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву. Четверо – граждане Таджикистана, один – гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240903/krokus-1970118040.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

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происшествия, москва, таджикистан, россия, крокус сити холл