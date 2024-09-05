Рейтинг@Mail.ru
В России более 500 частных клиник отказались от абортов - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html
В России более 500 частных клиник отказались от абортов
В России более 500 частных клиник отказались от абортов - РИА Новости, 05.09.2024
В России более 500 частных клиник отказались от абортов
Более 500 частных клиник в РФ отказались делать аборты, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:16
2024-09-05T23:16
религия
россия
москва
михаил потокин (протоиерей)
владимир легойда
федор лукьянов
российская академия наук
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_c9916f12a8a0fd407b9bb0e955931764.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 500 частных клиник в РФ отказались делать аборты, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "В Москве 5 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Потокина, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, зампредседателя Комиссии по демографии Общественной палаты РФ, президента благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталью Москвитину. Как сообщили участники встречи, более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива Святейшего Патриарха по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию осуществление абортов", - сказано в сообщении. Отмечается, что закон, запрещающий склонение женщин к аборту, "принят в 10 регионах Российской Федерации, и до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое". Также участники обратили внимание на новое исследование РАН об абортах. Ранее лаборатория социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН опубликовала исследование "Отношение россиян к искусственному прерыванию беременности". Согласно его результатам, 77% респондентов считают, что плод ещё до рождения – человек. Также 63% респондентов выступают за какое-либо регулирование со стороны государства в вопросе искусственного прерывания беременности и большинство респондентов указывают на необходимость поддержки государства для сохранения беременности. 48% опрошенных поддерживают идею запрета абортов в частных клиниках, при этом большинство респондентов (60%) "знают о присутствии криминальных абортов в медицинских организациях". Позже иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости результаты этого исследования, обращал внимание на то, что почти половина россиян выступают за вывод абортов из частных клиник, где, по его словам, "и происходит львиная доля криминальных абортов". Эти результаты, по мнению представителя Церкви, говорят о серьёзном сдвиге в общественном сознании в сторону традиционных ценностей и являются признанием права человека на жизнь и достоинство до рождения.
https://ria.ru/20240327/aborty-1936219995.html
https://ria.ru/20240531/opros-1949696261.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_1a57424eca90f1f93b5835aefd36e52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил потокин (протоиерей), владимир легойда, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Михаил Потокин (протоиерей), Владимир Легойда, Федор Лукьянов, Российская академия наук, Русская православная церковь
В России более 500 частных клиник отказались от абортов

РПЦ: в России 502 частных клиник отказались от абортов

© Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 500 частных клиник в РФ отказались делать аборты, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
Москве 5 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Потокина, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, зампредседателя Комиссии по демографии Общественной палаты РФ, президента благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталью Москвитину. Как сообщили участники встречи, более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива Святейшего Патриарха по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию осуществление абортов", - сказано в сообщении.
Врач проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
ВРНС призвал приравнять аборт к убийству
27 марта, 17:43
Отмечается, что закон, запрещающий склонение женщин к аборту, "принят в 10 регионах Российской Федерации, и до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое".
Также участники обратили внимание на новое исследование РАН об абортах.
Ранее лаборатория социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН опубликовала исследование "Отношение россиян к искусственному прерыванию беременности". Согласно его результатам, 77% респондентов считают, что плод ещё до рождения – человек. Также 63% респондентов выступают за какое-либо регулирование со стороны государства в вопросе искусственного прерывания беременности и большинство респондентов указывают на необходимость поддержки государства для сохранения беременности. 48% опрошенных поддерживают идею запрета абортов в частных клиниках, при этом большинство респондентов (60%) "знают о присутствии криминальных абортов в медицинских организациях".
Позже иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости результаты этого исследования, обращал внимание на то, что почти половина россиян выступают за вывод абортов из частных клиник, где, по его словам, "и происходит львиная доля криминальных абортов". Эти результаты, по мнению представителя Церкви, говорят о серьёзном сдвиге в общественном сознании в сторону традиционных ценностей и являются признанием права человека на жизнь и достоинство до рождения.
Ледяная скульптура Эмбрион - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос
31 мая, 15:22
 
РелигияРоссияМоскваМихаил Потокин (протоиерей)Владимир ЛегойдаФедор ЛукьяновРоссийская академия наукРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала