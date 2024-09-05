https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

В России более 500 частных клиник отказались от абортов

В России более 500 частных клиник отказались от абортов - РИА Новости, 05.09.2024

В России более 500 частных клиник отказались от абортов

Более 500 частных клиник в РФ отказались делать аборты, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:16

2024-09-05T23:16

2024-09-05T23:16

религия

россия

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михаил потокин (протоиерей)

владимир легойда

федор лукьянов

российская академия наук

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 500 частных клиник в РФ отказались делать аборты, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "В Москве 5 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Потокина, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, зампредседателя Комиссии по демографии Общественной палаты РФ, президента благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталью Москвитину. Как сообщили участники встречи, более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива Святейшего Патриарха по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию осуществление абортов", - сказано в сообщении. Отмечается, что закон, запрещающий склонение женщин к аборту, "принят в 10 регионах Российской Федерации, и до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое". Также участники обратили внимание на новое исследование РАН об абортах. Ранее лаборатория социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН опубликовала исследование "Отношение россиян к искусственному прерыванию беременности". Согласно его результатам, 77% респондентов считают, что плод ещё до рождения – человек. Также 63% респондентов выступают за какое-либо регулирование со стороны государства в вопросе искусственного прерывания беременности и большинство респондентов указывают на необходимость поддержки государства для сохранения беременности. 48% опрошенных поддерживают идею запрета абортов в частных клиниках, при этом большинство респондентов (60%) "знают о присутствии криминальных абортов в медицинских организациях". Позже иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости результаты этого исследования, обращал внимание на то, что почти половина россиян выступают за вывод абортов из частных клиник, где, по его словам, "и происходит львиная доля криминальных абортов". Эти результаты, по мнению представителя Церкви, говорят о серьёзном сдвиге в общественном сознании в сторону традиционных ценностей и являются признанием права человека на жизнь и достоинство до рождения.

https://ria.ru/20240327/aborty-1936219995.html

https://ria.ru/20240531/opros-1949696261.html

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россия, москва, михаил потокин (протоиерей), владимир легойда, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь