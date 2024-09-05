https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate - РИА Новости, 05.09.2024

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:17

2024-09-05T02:17

2024-09-05T02:26

технологии

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

в мире

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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен — РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. "Интерес к легкому тактическому самолету Checkmate проявил ряд государств региона (Ближнего Востока и Африки — ред.). Заинтересованным партнерам в настоящее время переданы предложения по проекту", — сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Гендиректор "Рособоронэкспорта" отметил, что при создании этого самолета предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций. "Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области", — подчеркнул он. Ранее Михеев сообщал РИА Новости, что иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия.

https://ria.ru/20240812/lantset-e-1965663842.html

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технологии, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире