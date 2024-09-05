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В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate - РИА Новости, 05.09.2024
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02:17 05.09.2024 (обновлено: 02:26 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate - РИА Новости, 05.09.2024
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate
Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:17
2024-09-05T02:26
технологии
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
в мире
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ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен — РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. "Интерес к легкому тактическому самолету Checkmate проявил ряд государств региона (Ближнего Востока и Африки — ред.). Заинтересованным партнерам в настоящее время переданы предложения по проекту", — сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта. Гендиректор "Рособоронэкспорта" отметил, что при создании этого самолета предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций. "Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области", — подчеркнул он. Ранее Михеев сообщал РИА Новости, что иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия.
https://ria.ru/20240812/lantset-e-1965663842.html
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технологии, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире
Технологии, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

Предложения по Checkmate передали потенциальным партнерам на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (Египет), 5 сен — РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
"Интерес к легкому тактическому самолету Checkmate проявил ряд государств региона (Ближнего Востока и Африки — ред.). Заинтересованным партнерам в настоящее время переданы предложения по проекту", — сообщил Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow, проходящей в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта.
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Гендиректор "Рособоронэкспорта" отметил, что при создании этого самолета предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций.
"Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области", — подчеркнул он.
Ранее Михеев сообщал РИА Новости, что иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия.
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