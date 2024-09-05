https://ria.ru/20240905/gosizmena-1970826823.html

Жителя Петербурга задержали по делу о госизмене

Жителя Петербурга задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 05.09.2024

Жителя Петербурга задержали по делу о госизмене

Петербуржец задержан по делу о государственной измене за помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, сообщила... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:14

2024-09-05T14:14

2024-09-05T14:14

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Петербуржец задержан по делу о государственной измене за помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 "государственная измена" УК РФ", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина инициативно зарегистрировался на криптовалютной бирже и оказывал финансовую помощь представителю иностранного государства (иностранной организации) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Отмечается, что подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970361085.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)