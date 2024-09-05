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Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов - РИА Новости, 05.09.2024
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06:34 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970687054.html
Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов
Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов - РИА Новости, 05.09.2024
Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить порядок выделения федерального финансирования на крупные проекты в регионах Дальнего Востока,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:34
2024-09-05T06:34
экономика
дальний восток
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить порядок выделения федерального финансирования на крупные проекты в регионах Дальнего Востока, сообщает правительство региона. На сессии Восточного экономического форума "Хорошо жить, где мы есть" глава региона рассказал, что всего по мастер-планам в Приамурье завершено восемь мероприятий, 19 завершатся до конца года. Разработана проектная документация ещё на 22 мероприятия на сумму 64 миллиарда рублей, в ближайшее время власти ожидают получить ПСД после госэкспертизы на 40 миллиардов рублей. Все эти новые проекты направлены в федеральные органы исполнительной власти, но пока не получили одобрения на финансирование. "В итоге проекты, на разработку которых были потрачены деньги, "лежат на полке". Предлагаю подавать заявки без проектной документации и начинать её разрабатывать только после получения подтверждения федеральных органов о готовности финансировать эти проекты. Если мы говорим об ускоренном развитии Дальнего Востока, то нужно принимать такие отдельные решения", - сказал Орлов. Кроме того, губернатор предложил финансировать крупные и важные для регионов мероприятия, которые не попадают в нацпроекты, также за федеральный счёт, включая их в реестр объектов капитального строительства. Также он предложил упростить процесс передачи в областную собственность земельных участков, находящихся в федеральном ведении. Всего по поручению президента Владимира Путина разработаны 25 мастер-планов городов Дальнего Востока, утверждено - 22. Эти планы развития включают в себя 875 мероприятий на сумму более 4,4 триллиона рублей. В число городов, в которых будут проведены масштабные работы, вошли Благовещенск, Тында, Белогорск и Свободный. Орлов в своем выступлении напомнил, что регион по поручению президента разработал мастер-план агломерации Свободный и Циолковский. Он уже прошёл предзащиту и готов к рассмотрению на высшем уровне. Для того, чтобы реализовать мастер-планы этих четырех городов, необходимо более 300 миллиардов рублей, в основном модернизация касается социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, дальний восток, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Свободный, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов

Глава Приамурья Орлов предложил увеличить финансирование крупных проектов в ДФО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Василий Орлов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить порядок выделения федерального финансирования на крупные проекты в регионах Дальнего Востока, сообщает правительство региона.
На сессии Восточного экономического форума "Хорошо жить, где мы есть" глава региона рассказал, что всего по мастер-планам в Приамурье завершено восемь мероприятий, 19 завершатся до конца года. Разработана проектная документация ещё на 22 мероприятия на сумму 64 миллиарда рублей, в ближайшее время власти ожидают получить ПСД после госэкспертизы на 40 миллиардов рублей. Все эти новые проекты направлены в федеральные органы исполнительной власти, но пока не получили одобрения на финансирование.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона
Вчера, 05:11
"В итоге проекты, на разработку которых были потрачены деньги, "лежат на полке". Предлагаю подавать заявки без проектной документации и начинать её разрабатывать только после получения подтверждения федеральных органов о готовности финансировать эти проекты. Если мы говорим об ускоренном развитии Дальнего Востока, то нужно принимать такие отдельные решения", - сказал Орлов.
Кроме того, губернатор предложил финансировать крупные и важные для регионов мероприятия, которые не попадают в нацпроекты, также за федеральный счёт, включая их в реестр объектов капитального строительства. Также он предложил упростить процесс передачи в областную собственность земельных участков, находящихся в федеральном ведении.
Всего по поручению президента Владимира Путина разработаны 25 мастер-планов городов Дальнего Востока, утверждено - 22. Эти планы развития включают в себя 875 мероприятий на сумму более 4,4 триллиона рублей. В число городов, в которых будут проведены масштабные работы, вошли Благовещенск, Тында, Белогорск и Свободный. Орлов в своем выступлении напомнил, что регион по поручению президента разработал мастер-план агломерации Свободный и Циолковский. Он уже прошёл предзащиту и готов к рассмотрению на высшем уровне. Для того, чтобы реализовать мастер-планы этих четырех городов, необходимо более 300 миллиардов рублей, в основном модернизация касается социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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