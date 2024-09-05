https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970687054.html

Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов

Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов - РИА Новости, 05.09.2024

Глава Приамурья предложил изменить порядок финансирования крупных проектов

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить порядок выделения федерального финансирования на крупные проекты в регионах Дальнего Востока,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:34

2024-09-05T06:34

2024-09-05T06:34

экономика

дальний восток

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить порядок выделения федерального финансирования на крупные проекты в регионах Дальнего Востока, сообщает правительство региона. На сессии Восточного экономического форума "Хорошо жить, где мы есть" глава региона рассказал, что всего по мастер-планам в Приамурье завершено восемь мероприятий, 19 завершатся до конца года. Разработана проектная документация ещё на 22 мероприятия на сумму 64 миллиарда рублей, в ближайшее время власти ожидают получить ПСД после госэкспертизы на 40 миллиардов рублей. Все эти новые проекты направлены в федеральные органы исполнительной власти, но пока не получили одобрения на финансирование. "В итоге проекты, на разработку которых были потрачены деньги, "лежат на полке". Предлагаю подавать заявки без проектной документации и начинать её разрабатывать только после получения подтверждения федеральных органов о готовности финансировать эти проекты. Если мы говорим об ускоренном развитии Дальнего Востока, то нужно принимать такие отдельные решения", - сказал Орлов. Кроме того, губернатор предложил финансировать крупные и важные для регионов мероприятия, которые не попадают в нацпроекты, также за федеральный счёт, включая их в реестр объектов капитального строительства. Также он предложил упростить процесс передачи в областную собственность земельных участков, находящихся в федеральном ведении. Всего по поручению президента Владимира Путина разработаны 25 мастер-планов городов Дальнего Востока, утверждено - 22. Эти планы развития включают в себя 875 мероприятий на сумму более 4,4 триллиона рублей. В число городов, в которых будут проведены масштабные работы, вошли Благовещенск, Тында, Белогорск и Свободный. Орлов в своем выступлении напомнил, что регион по поручению президента разработал мастер-план агломерации Свободный и Циолковский. Он уже прошёл предзащиту и готов к рассмотрению на высшем уровне. Для того, чтобы реализовать мастер-планы этих четырех городов, необходимо более 300 миллиардов рублей, в основном модернизация касается социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vef-1970680553.html

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экономика, дальний восток, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)