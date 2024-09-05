https://ria.ru/20240905/fesco-1970675486.html

В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море

В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море - РИА Новости, 05.09.2024

В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море

Доля транспортной группы Fesco в морском контейнерном трафике в направлении портов России через Красное море составляет 15%, сообщил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:11

2024-09-05T04:11

2024-09-05T04:11

красное море

африка

суэцкий канал

fesco

ансар алла

международная морская организация

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Доля транспортной группы Fesco в морском контейнерном трафике в направлении портов России через Красное море составляет 15%, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов. "Суда Fesco продолжают ходить через Красное море. Те перевозчики, которые начали работать через мыс Доброй Надежды, потеряли долю рынка на Deep Sea маршрутах в направлении российских портов Санкт-Петербурга и Новороссийска. Во многом эту долю забрала Fesco. По нашим оценкам, сейчас мы занимаем порядка 15% всего морского контейнерного трафика в направлении российских портов через Красное море", — сказал Маслов. Он добавил, что многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море и переориентировались на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий (CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd) временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход - через мыс Доброй Надежды. А транзитное время в случае обхода судами Африки увеличивает срок доставки грузов примерно от 14 до 20 дней. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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красное море, африка, суэцкий канал, fesco, ансар алла, международная морская организация, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире