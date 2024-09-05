Рейтинг@Mail.ru
В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/fesco-1970675486.html
В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море
В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море - РИА Новости, 05.09.2024
В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море
Доля транспортной группы Fesco в морском контейнерном трафике в направлении портов России через Красное море составляет 15%, сообщил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:11
2024-09-05T04:11
красное море
африка
суэцкий канал
fesco
ансар алла
международная морская организация
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5192fd4e988808dfde3afd439c23311.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Доля транспортной группы Fesco в морском контейнерном трафике в направлении портов России через Красное море составляет 15%, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов. "Суда Fesco продолжают ходить через Красное море. Те перевозчики, которые начали работать через мыс Доброй Надежды, потеряли долю рынка на Deep Sea маршрутах в направлении российских портов Санкт-Петербурга и Новороссийска. Во многом эту долю забрала Fesco. По нашим оценкам, сейчас мы занимаем порядка 15% всего морского контейнерного трафика в направлении российских портов через Красное море", — сказал Маслов. Он добавил, что многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море и переориентировались на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий (CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd) временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход - через мыс Доброй Надежды. А транзитное время в случае обхода судами Африки увеличивает срок доставки грузов примерно от 14 до 20 дней. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/neft-1970674940.html
красное море
африка
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531477_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_543d115ff6db6ddbd2406a4cd917833a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красное море, африка, суэцкий канал, fesco, ансар алла, международная морская организация, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Красное море, Африка, Суэцкий канал, FESCO, Ансар Алла, Международная морская организация, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
В Fesco рассказали о своей доле в морском трафике через Красное море

Доля Fesco в морском контейнерном трафике через Красное море составляет 15%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКонтейнеровоз FESCO
Контейнеровоз FESCO - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Контейнеровоз FESCO. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Доля транспортной группы Fesco в морском контейнерном трафике в направлении портов России через Красное море составляет 15%, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов.
"Суда Fesco продолжают ходить через Красное море. Те перевозчики, которые начали работать через мыс Доброй Надежды, потеряли долю рынка на Deep Sea маршрутах в направлении российских портов Санкт-Петербурга и Новороссийска. Во многом эту долю забрала Fesco. По нашим оценкам, сейчас мы занимаем порядка 15% всего морского контейнерного трафика в направлении российских портов через Красное море", — сказал Маслов.
Стенд Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Газпром нефть" запустит газовую часть Чонского кластера в 2026 году
Вчера, 04:08
Он добавил, что многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море и переориентировались на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий (CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd) временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход - через мыс Доброй Надежды. А транзитное время в случае обхода судами Африки увеличивает срок доставки грузов примерно от 14 до 20 дней.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.
По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Красное мореАфрикаСуэцкий каналFESCOАнсар АллаМеждународная морская организацияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала