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Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба" - РИА Новости, 05.09.2024
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Наука
 
02:33 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/eksperiment-1970666700.html
Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба"
Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба" - РИА Новости, 05.09.2024
Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба"
Первые результаты в ходе эксперимента "Монитор всего неба" будут получены за 72 дня, а за три года учёные собираются измерить с необходимой точностью... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:33
2024-09-05T02:33
наука
космос - риа наука
алексей овчинин
иван вагнер
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первые результаты в ходе эксперимента "Монитор всего неба" будут получены за 72 дня, а за три года учёные собираются измерить с необходимой точностью космический радиационный фон, рассказал журналистам заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Лутовинов. Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установят оборудование "Монитор всего неба" на внешней поверхности Международной космической станции во время выхода в открытый космос в декабре 2024 года. "Обзор всего неба мы делаем за 72 дня. И покрываем примерно 84 процента неба. Есть области, которые мы не видим просто в силу особенностей ориентации. Значит, за годы мы должны таких пять оборотов сделать. И планируется, что мы за три года должны выйти на уровень точности 1-2 процента", - сказал Лутовинов. При этом он уточнил, что первый результат будет получен уже через 72 дня и учёные смогут понять, насколько хорошо работает прибор. По словам Лутовинова, работа аппаратуры "Монитор всего неба" начнётся сразу после его подключения во время выхода российских космонавтов в открытый космос. В противном случае, он просто замёрзнет. В ходе эксперимента "Монитор всего неба" учёные попытаются с помощью рентгеновского спектрометра измерить космический радиационный фон. Ранее это не удавалось из-за слишком сильной погрешности приборов. "Монитор всего неба" устроен так, что благодаря ему можно будет отсечь фон самого прибора и окружающей космической техники.
https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html
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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, российская академия наук, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Российская академия наук, Наука
Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба"

ИКИ РАН: первые результаты эксперимента "Монитор всего неба" получат за 72 дня

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первые результаты в ходе эксперимента "Монитор всего неба" будут получены за 72 дня, а за три года учёные собираются измерить с необходимой точностью космический радиационный фон, рассказал журналистам заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Лутовинов.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установят оборудование "Монитор всего неба" на внешней поверхности Международной космической станции во время выхода в открытый космос в декабре 2024 года.
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"Обзор всего неба мы делаем за 72 дня. И покрываем примерно 84 процента неба. Есть области, которые мы не видим просто в силу особенностей ориентации. Значит, за годы мы должны таких пять оборотов сделать. И планируется, что мы за три года должны выйти на уровень точности 1-2 процента", - сказал Лутовинов.
При этом он уточнил, что первый результат будет получен уже через 72 дня и учёные смогут понять, насколько хорошо работает прибор.
По словам Лутовинова, работа аппаратуры "Монитор всего неба" начнётся сразу после его подключения во время выхода российских космонавтов в открытый космос. В противном случае, он просто замёрзнет.
В ходе эксперимента "Монитор всего неба" учёные попытаются с помощью рентгеновского спектрометра измерить космический радиационный фон. Ранее это не удавалось из-за слишком сильной погрешности приборов. "Монитор всего неба" устроен так, что благодаря ему можно будет отсечь фон самого прибора и окружающей космической техники.
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