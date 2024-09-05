https://ria.ru/20240905/eksperiment-1970666700.html

Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба"

Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба" - РИА Новости, 05.09.2024

Ученый рассказал об эксперименте "Монитор всего неба"

Первые результаты в ходе эксперимента "Монитор всего неба" будут получены за 72 дня, а за три года учёные собираются измерить с необходимой точностью... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:33

2024-09-05T02:33

2024-09-05T02:33

наука

космос - риа наука

алексей овчинин

иван вагнер

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первые результаты в ходе эксперимента "Монитор всего неба" будут получены за 72 дня, а за три года учёные собираются измерить с необходимой точностью космический радиационный фон, рассказал журналистам заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Лутовинов. Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установят оборудование "Монитор всего неба" на внешней поверхности Международной космической станции во время выхода в открытый космос в декабре 2024 года. "Обзор всего неба мы делаем за 72 дня. И покрываем примерно 84 процента неба. Есть области, которые мы не видим просто в силу особенностей ориентации. Значит, за годы мы должны таких пять оборотов сделать. И планируется, что мы за три года должны выйти на уровень точности 1-2 процента", - сказал Лутовинов. При этом он уточнил, что первый результат будет получен уже через 72 дня и учёные смогут понять, насколько хорошо работает прибор. По словам Лутовинова, работа аппаратуры "Монитор всего неба" начнётся сразу после его подключения во время выхода российских космонавтов в открытый космос. В противном случае, он просто замёрзнет. В ходе эксперимента "Монитор всего неба" учёные попытаются с помощью рентгеновского спектрометра измерить космический радиационный фон. Ранее это не удавалось из-за слишком сильной погрешности приборов. "Монитор всего неба" устроен так, что благодаря ему можно будет отсечь фон самого прибора и окружающей космической техники.

https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html

https://ria.ru/20240902/starliner-1969948380.html

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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, российская академия наук, наука