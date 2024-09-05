https://ria.ru/20240905/durov-1970935495.html

Дуров сделал первое заявление после задержания

Дуров сделал первое заявление после задержания - РИА Новости, 06.09.2024

Дуров сделал первое заявление после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление о своем задержании во Франции. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-05T23:52

2024-09-05T23:52

2024-09-06T00:33

франция

в мире

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление о своем задержании во Франции."В прошлом месяце меня допрашивали в полиции на протяжении четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми. Это удивительно по нескольким причинам", — написал он.Дуров подчеркнул, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. По его словам, если какое-либо государство недовольно интернет-сервисом, существующая практика состоит в подаче иска против самого сервиса, а не против владельца платформы."Использовать законы, принятые во времена до существования смартфонов, для преследования гендиректора (онлайн-сервиса — Прим. ред.) за преступления, совершенные третьими лицами на платформе, которой он управляет, это неверный подход", — резюмировал бизнесмен.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.Президент России Владимир Путин, комментируя задержание Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970896450.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

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франция, в мире, задержание павла дурова во франции