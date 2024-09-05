Рейтинг@Mail.ru
Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/durov-1970924634.html
Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж
Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж - РИА Новости, 05.09.2024
Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о том, что в 2018 году он планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:26
2024-09-05T21:26
в мире
париж
болгар
женева (город)
павел дуров
ирина болгар
эммануэль макрон
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о том, что в 2018 году он планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал, сообщает издание Politico. "Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства", - пишет издание со ссылкой на Болгар. В интервью изданию Болгар рассказала о том, что в ноябре 2018 года она подписала договор об аренде дома в престижном районе Парижа Нёйи-сюр-Сен, и стоимость месячной арендной платы за дом составляла 105 тысяч евро (около 7,8 миллиона рублей по курсу на ноябрь 2018 года). По словам Болгар, Дуров подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он был обязан оплачивать все ее траты на аренду, при этом он "не рассматривал возможность жить в том доме", но собирался навещать Ирину и их детей. "Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц", - пишет издание. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц.
https://ria.ru/20240905/putin-1970763174.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html
париж
болгар
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, болгар, женева (город), павел дуров, ирина болгар, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции
В мире, Париж, Болгар, Женева (город), Павел Дуров, Ирина Болгар, Эммануэль Макрон, Задержание Павла Дурова во Франции
Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

Politico: Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о том, что в 2018 году он планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал, сообщает издание Politico.
"Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства", - пишет издание со ссылкой на Болгар.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве
Вчера, 11:08
В интервью изданию Болгар рассказала о том, что в ноябре 2018 года она подписала договор об аренде дома в престижном районе Парижа Нёйи-сюр-Сен, и стоимость месячной арендной платы за дом составляла 105 тысяч евро (около 7,8 миллиона рублей по курсу на ноябрь 2018 года). По словам Болгар, Дуров подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он был обязан оплачивать все ее траты на аренду, при этом он "не рассматривал возможность жить в том доме", но собирался навещать Ирину и их детей.
"Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц", - пишет издание.
До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
29 августа, 08:00
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию
28 августа, 08:00
 
В миреПарижБолгарЖенева (город)Павел ДуровИрина БолгарЭммануэль МакронЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала