https://ria.ru/20240905/durov-1970924634.html

Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж - РИА Новости, 05.09.2024

Мать троих детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о том, что в 2018 году он планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:26

2024-09-05T21:26

2024-09-05T21:26

в мире

париж

болгар

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ирина болгар

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о том, что в 2018 году он планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал, сообщает издание Politico. "Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства", - пишет издание со ссылкой на Болгар. В интервью изданию Болгар рассказала о том, что в ноябре 2018 года она подписала договор об аренде дома в престижном районе Парижа Нёйи-сюр-Сен, и стоимость месячной арендной платы за дом составляла 105 тысяч евро (около 7,8 миллиона рублей по курсу на ноябрь 2018 года). По словам Болгар, Дуров подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он был обязан оплачивать все ее траты на аренду, при этом он "не рассматривал возможность жить в том доме", но собирался навещать Ирину и их детей. "Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц", - пишет издание. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Болгар подала иск в Швейцарии к предпринимателю. Речь идет якобы о применении насилия в отношении их младшего сына и прекращении выплат алиментов в размере 150 тысяч евро в месяц.

https://ria.ru/20240905/putin-1970763174.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html

париж

болгар

женева (город)

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в мире, париж, болгар, женева (город), павел дуров, ирина болгар, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции