https://ria.ru/20240905/durov-1970759751.html

Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова

Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024

Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова

Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:55

2024-09-05T10:55

2024-09-05T11:31

задержание павла дурова во франции

telegram

павел дуров

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владимир путин

франция

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер."Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

франция

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Путин о действиях Парижа в отношении Павла Дурова "Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать" Действия Парижа в отношении Павла Дурова не очень понятны, они носят избирательный характер, заявил Путин. Президент рассказал, что вообще исходил из того, что основатель Telegram живет в Москве. Но у России никаких претензий к нему нет, в отличие от некоторых других стран. 2024-09-05T10:55 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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