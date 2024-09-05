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Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
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10:55 05.09.2024 (обновлено: 11:31 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/durov-1970759751.html
Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова
Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова
Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:55
2024-09-05T11:31
задержание павла дурова во франции
telegram
павел дуров
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
франция
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер."Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о действиях Парижа в отношении Павла Дурова
"Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать" Действия Парижа в отношении Павла Дурова не очень понятны, они носят избирательный характер, заявил Путин. Президент рассказал, что вообще исходил из того, что основатель Telegram живет в Москве. Но у России никаких претензий к нему нет, в отличие от некоторых других стран.
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задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, франция, россия, владивосток
Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Павел Дуров, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Франция, Россия, Владивосток
Путин охарактеризовал действия властей Франции в отношении Дурова

Путин: действия властей Франции носят избирательный характер

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.
"Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
Задержание Павла Дурова во ФранцииTelegramПавел ДуровДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинФранцияРоссияВладивосток
 
 
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