https://ria.ru/20240905/durov-1970758891.html

У России не было претензий к Дурову, заявил Путин

У России не было претензий к Дурову, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

У России не было претензий к Дурову, заявил Путин

У России не было никаких претензий к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:53

2024-09-05T10:53

2024-09-05T11:07

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париж

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

задержание павла дурова во франции

telegram

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России не было никаких претензий к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас к нему не было никаких претензий", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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