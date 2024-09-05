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Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье - РИА Новости, 05.09.2024
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07:48 05.09.2024 (обновлено: 11:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/dtp-1970695398.html
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье - РИА Новости, 05.09.2024
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье
Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:48
2024-09-05T11:57
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура региона. Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, автоавария произошла утром в Свободненском районе. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса Daihatsu Cargo, при развороте на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом ПАЗ. &quot;В результате столкновения автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся, несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение&quot;, — говорится в тексте.Свободненская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о перевозках пассажиров. СУ СК региона также проводит доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье

Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье

© Фото : Госавтоинспекция Амурской областиНа месте ДТП в участием автобуса ПАЗ и автомобиля Daihatsu Cargo в Амурской области
На месте ДТП в участием автобуса ПАЗ и автомобиля Daihatsu Cargo в Амурской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура региона.
Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, автоавария произошла утром в Свободненском районе. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса Daihatsu Cargo, при развороте на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом ПАЗ.
«

"В результате столкновения автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся, несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", — говорится в тексте.

Свободненская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о перевозках пассажиров. СУ СК региона также проводит доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.
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