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Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье - РИА Новости, 05.09.2024
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье
Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:48
2024-09-05T07:48
2024-09-05T11:57
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура региона. Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, автоавария произошла утром в Свободненском районе. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса Daihatsu Cargo, при развороте на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом ПАЗ. "В результате столкновения автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся, несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", — говорится в тексте.Свободненская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о перевозках пассажиров. СУ СК региона также проводит доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20240904/sluzhba-1970628234.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье
Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье