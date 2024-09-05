https://ria.ru/20240905/dtp-1970695398.html

Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье

Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье - РИА Новости, 05.09.2024

Автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном в Приамурье

Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:48

2024-09-05T07:48

2024-09-05T11:57

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Автобус ПАЗ, который перевозил рабочих, опрокинулся в кювет после столкновения с минивэном в Приамурье, несколько человек пострадали, сообщает прокуратура региона. Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, автоавария произошла утром в Свободненском районе. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса Daihatsu Cargo, при развороте на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом ПАЗ. "В результате столкновения автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся, несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", — говорится в тексте.Свободненская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о перевозках пассажиров. СУ СК региона также проводит доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20240904/sluzhba-1970628234.html

амурская область

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, амурская область