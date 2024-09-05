https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html

Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста

Как законно списать кредит и долги в 2024 какие можно и сколько стоит

Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста

Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:43

2024-09-05T14:43

2024-09-05T14:43

россия

кредиты

долги

имущество

законы

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости.Долги по кредитамДолги по кредитам у россиян выросли до 34,8 трлн рублей. За 10 месяцев 2023 года граждане оформили кредитов на 6 трлн рублей. Во втором полугодии 2023 года число россиян с 3 и более займами на руках продолжило расти.Если не выполнять требования банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, они вправе обратиться в суд, после чего приставам разрешено накладывать арест на активы должника. Взыскание может быть обращено на средства, хранящиеся на расчетных, депозитных, зарплатных, пенсионных счетах. Деньги будут списаны в счет погашения задолженности по кредитному обязательству перед банком. При этом с 1 января согласно закону № 234-ФЗ у должника появилось право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.Как списать кредиты и долгиСейчас в России нет единого закона, который бы регулировал списание долгов по кредитам во всех жизненных ситуациях, но гражданам доступна процедура банкротства. Причем для получения статуса банкрота и списания долгов необходимо доказать свою несостоятельность, а также неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Порядок и условия банкротства регулируются Федеральным законом №127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. С 1 сентября 2020 в России вступил в силу закон, который позволяет пройти упрощенную процедуру банкротства без привлечения арбитражного и иного суда.В августе 2023 года принят Федеральный закон N 474-ФЗ, который внес изменения в законы о банкротстве и об исполнительном производстве, что сделало процедуру внесудебного банкротства граждан более доступной.Также гражданам доступна услуга рефинансирования, когда банки предоставляют средства для погашения уже существующего долга. Чтобы ее получить, нужно соответствовать некоторым критериям:Какие долги можно списатьСогласно закону, суд может вынести решение о списании следующих долгов физического лица:Не подлежат списанию следующие долги:Также должник может не получить статус банкрота и не избавиться от долгов, если он сознательно нарушил требования закона:Способы списанияПроцедура банкротства — крайняя мера списания долгов, так как накладывает на должника множество ограничений, может привести к потере имущества и т.д. При этом в ряде случаев с банками можно договориться о реструктуризации долга или кредитных каникулах, что позволит подготовиться к дальнейшему выполнению обязательств. По закону старые долги могут быть списаны через 3 года, если кредитор не успел за это время подать заявление в суд, но такое бывает редко. Если банк обратился в суд по истечении срока давности, то должник вправе требовать от приставов отказа в возбуждении дела.Списание долгов через банкротствоВнесудебный порядокБанкротство — единственный законный способ списания долгов. В результате его задолженность перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина.“Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого, рассчитанных в установленном порядке (например, учитываются обязательства, срок исполнения которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника), составляет не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб., имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке”, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Этапы процедуры банкротства:Для проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:Кроме того, должны выполняться и следующие требования:Через судЧеловек обязан начать процесс судебного банкротства, если общая сумма задолженности составляет более 1 млн рублей, а просрочка по обязательствам — более трех месяцев.“Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой “Мой арбитр”, куда загружается заявление и приложения к нему в виде сканов”, — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших.При этом потребуются:Также для подачи обращения понадобятся:Суд может отказать в принятии заявления, если в нем допущены грубые ошибки, гражданин предоставил неполный пакет документов, не доказал свою неплатежеспособность и т.д.“Дело о банкротстве может быть прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему”, - уточняет Оксана Васильева.Признаки неплатежеспособности должникаНеплатежеспособность гражданина - это его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) уплатить обязательные платежи, если нет оснований полагать, что с учетом планируемых денежных поступлений он в течение непродолжительного времени сможет исполнить просроченные обязательства в полном объеме (п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ).Через МФЦОформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн. руб. При этом заявление во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ. По истечении шести месяцев гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, которые были указаны им в заявлении.Список документов, которые потребуются для подачи через МФЦ:Процедура внесудебного банкротства не коснется кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.СтоимостьБанкротство через суд — достаточно дорогая процедура, так как необходимо оплатить госпошлину, размещение сообщения в газете "Коммерсант” и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если обращаться в специализированные организации, то стоимость услуги банкротства физического лица может варьироваться в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. В сумму обычно входят все расходы на оплату услуг финансового управляющего и юриста, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве и т.д. При этом процедура банкротства через МФЦ бесплатна.ПоследствияВажно понимать, что если человека признают банкротом, для него существует ряд ограничений. Например:Если человек менее чем за год до банкротства перестал быть индивидуальным предпринимателем, то ему нельзя в течение 5 лет:Плюсы и минусыГлавный плюс банкротства — это возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. При этом нужно учитывать, что не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью и т.д.Также к плюсам можно отнести:По мнению специалистов к минусам процедуры можно отнести риск потерять имущество, которое находится в залоге (например, ипотечную квартиру), отсутствие нормы права и четкой практики по возвращению материнского капитала с реализации имущества.Можно ли потом взять кредитЗакон не устанавливает ограничения на выдачу кредитов лицам, которые прошли процедуру банкротства. При этом человек обязан в течение 5 лет уведомлять банк о своей финансовой несостоятельности. Если умышленно скрывать этот факт от кредитора, то получить деньги будет практически невозможно, так как данные о банкротстве отражаются в кредитной истории. Повысить шансы на получение можно:Как показывает практика, нередко банки отказывают в выдаче кредита при действующем банкротстве, так как опасаются рисков, связанных с потенциальной невыплатой долга. Также кредитные организации могут предложить кредитование с повышенной процентной ставкой.Сохранится ли имущество и доходПри банкротстве есть три варианта развития событий: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. Реструктуризация проводится в целях восстановления платежеспособности физического лица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Она предполагает поэтапный возврат долга. Если такой возможности у должника нет, то вводится другая процедура — реализация имущества через торги. При этом в случае банкротства можно потерять активы (денежные средства, предметы роскоши, мебель, машину, гараж, дачу, землю и т.д.). Если человек владеет имуществом совместно с другими лицами, изъятию подлежит только его доля.Взыскание нельзя наложить:Оценку и опись имущества проводит финансовый управляющий, который предоставляет в суд положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры, а также начальной цене продажи имущества. Далее его реализуют на торгах в течение 3 месяцев, если вырученной суммы не хватило, то физлицо освобождается от своих обязательств по покрытию задолженности.Мировое соглашение — это документ, который подтверждает, что кредиторы и должник достигли компромисса. При его заключении банкротство останавливается, но при этом человеку придется выплачивать долг в рамках соглашения.

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, кредиты, долги, имущество, законы