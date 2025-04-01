Как законно списать долги по кредитам и ЖКУ: руководство по банкротству

кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2026 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости. Сейчас в России списатьфизическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2026 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости.

По данным Центрального банка, к началу 2026 года просроченная задолженность граждан по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей. Российское законодательство предоставляет несколько легальных механизмов выхода из ситуации, среди которых: банкротство, применение срока исковой давности, реструктуризация и кредитные каникулы.

Если не выполнять требования банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, они вправе обратиться в суд, после чего приставам разрешено накладывать арест на активы должника.

закону № 234-ФЗ, у должника есть право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Взыскание может быть обращено на средства, хранящиеся на расчетных, депозитных, зарплатных, пенсионных счетах. Деньги будут списаны в счет погашения задолженности по кредитному обязательству перед банком. При этом согласно№ 234-ФЗ, у должника есть право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Какие долги можно списать и какие невозможно

Закрыть долговой вопрос законным путем — задача реальная, но не универсальная. Перечень долгов, от которых можно избавиться через банкротство, строго определен законом. Поэтому прежде чем начинать процедуру, важно понять, какие именно обязательства подлежат списанию, а какие — нет.

Долги, которые подлежат списанию

Согласно закону, суд может вынести решение о списании следующих долгов физического лица:

неисполненных обязательств перед банками, МФО, кредиторами-частными лицами;

долгов за услуги ЖКХ;

налогов, сборов, пошлин СФР и ФНС, если банкрот является индивидуальным предпринимателем;

обязательств по поставкам, подрядам и другим видам договорных отношений.

Таким образом, банковские кредиты (в том числе ипотечный и по кредитной карте), микрозаймы, долги по коммунальным платежам и часть налоговых обязательств при наличии статуса ИП — все это потенциально списываемая задолженность.

Долги, которые нельзя списать

Не подлежат списанию следующие долги:

накопленные с момента подачи заявления в суд;

компенсации причиненного вреда;

алименты;

возмещение убытка, если доказано, что он причинен намеренно или является результатом грубой неосторожности;

компенсации за сделки, признанные недействительными на основании ст. 61 Федерального закона № 127-ФЗ.

"Если вам выдвинуто требование возместить компенсацию морального вреда или возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни, то такие долги не списываются. Индивидуальным предпринимателям, у которых возникла задолженность по заработной плате перед сотрудниками, тоже не получится освободиться от уплаты", — дополняет Юлия Сикирицкая, эксперт по недвижимости и банкротству.

Также должник может не получить статус банкрота и не избавиться от долгов, если он сознательно нарушил требования закона:

предоставил ложные сведения о денежных операциях за 3 года;

уклонился от выполнения финансовых обязательств, имея достаточный размер дохода;

инициировал фиктивное банкротство — в надежде, что долги будут списаны, брал кредиты и не планировал их возвращать.

Срок исковой давности и списание долгов

Многие должники ошибочно полагают, что по истечении трех лет задолженность по кредиту или ЖКУ "сгорает" автоматически. Это распространенное заблуждение.

статье 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. По кредитным платежам он исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу — со дня, следующего за датой, когда должен был быть произведен платеж ( п. 2 ст. 200 ГК РФ ). СогласноГражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. По кредитным платежам он исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу — со дня, следующего за датой, когда должен был быть произведен платеж ().

"Спустя 3 года можно самостоятельно обратиться в суд о пропуске срока исковой давности и списать долг, но есть нюансы. Для платежей по кредиту срок исковой давности исчисляется для каждого платежа отдельно", — объясняет Юлия Сикирицкая.

Верховный Суд в пункте 41 Постановления Пленума от 27.06.2017 № 22 разъяснил: срок исковой давности по требованиям о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу. Это значит, что управляющая компания, обратившаяся в суд в 2024 году, не сможет взыскать долги, образовавшиеся до 2021 года, если должник заявит о пропуске срока", — говорит Галина Шидловская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов "Шидловская и Партнеры". "По задолженности за коммунальные услуги действует тот же трехлетний срок.разъяснил: срок исковой давности по требованиям о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу. Это значит, что управляющая компания, обратившаяся в суд в 2024 году, не сможет взыскать долги, образовавшиеся до 2021 года, если должник заявит о пропуске срока", — говорит Галина Шидловская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов "Шидловская и Партнеры".

Отдельного внимания заслуживает практическая проблема "старых" долгов. Задолженность с истекшим сроком исковой давности никуда не исчезает: она продолжает числиться в бюро кредитных историй и может серьезно осложнить жизнь — помешать трудоустройству, получению кредита, оформлению ипотеки или даже продаже недвижимости. При проверке продавца потенциальный покупатель увидит непогашенный долг, даже если с момента его возникновения прошло 10–15 лет. "Даже старые долги с истекшим сроком давности могут сильно усложнять жизнь", — предупреждает юрист Яна Мататова.

Пример расчета для кредита и ЖКУ

Чтобы понять, как это работает на практике, рассмотрим два конкретных сценария.

По кредиту. Если плановый платеж должен был быть внесен 10 мая 2023 года, срок исковой давности по нему истекает 11 мая 2026 года. Следующий плановый платеж — 10 июня 2023 года — имеет срок до 11 июня 2026 года. Если банк обратится в суд после истечения срока по каждому конкретному платежу, должник вправе подать заявление о пропуске срока — это самостоятельное основание для отказа в иске.

По ЖКУ. Если управляющая компания обратилась в суд в 2026 году, она не сможет взыскать долги, образовавшиеся до 2023 года, — при условии что должник своевременно заявит о пропуске срока. Без такого заявления суд обяжет выплатить всю задолженность.

Важно! Суд самостоятельно не применяет исковую давность — должник обязан письменно заявить о ее пропуске в ходе процесса. Без такого заявления долг будет взыскан, даже если три года давно истекли.

Списание долгов для участников СВО в 2026 году

федеральный закон , согласно которому у того, кто с 1 мая 2026 года заключил контракт для участия в СВО, прекращаются кредитные обязательства на сумму в совокупности не более 10 млн рублей. Срок контракта должен составлять не менее года. С 25 мая 2026 г. вступил в действие, согласно которому у того, кто с 1 мая 2026 года заключил контракт для участия в СВО, прекращаются кредитные обязательства на сумму в совокупности не более 10 млн рублей. Срок контракта должен составлять не менее года.

"Однако, речь идет не о новых кредитных обязательствах, а о тех долгах, по которым уже есть решение суда, вступившее в законную силу по этой задолженности, или имеется уже возбужденное исполнительное производство, или кредитной организации выдан исполнительный документ. Льготой могут воспользоваться и супруги военнослужащих", — отмечает Яна Мататова.

В перечень долгов, которые можно списать по этому основанию, входят:

потребительские кредиты;

ипотека;

автокредиты;

микрозаймы;

кредитные карты;

кредиты для ИП.

Если совокупный долг превышает 10 млн рублей, остаток погашается на общих основаниях.

Важно! Речь идет не о новых кредитных обязательствах, а о тех долгах, по которым уже вынесено вступившее в законную силу судебное решение, возбуждено исполнительное производство или кредитной организации выдан исполнительный документ.

Долги по коммунальным платежам, алиментам, штрафам, налогам, возмещению вреда жизни и здоровью, а также моральный вред под действие закона не подпадают. Однако на период службы участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты пеней и штрафов за просрочку по этим категориям платежей.

"Дополнительно у участников СВО есть возможность взять кредитные каникулы, за которыми они могут обратиться в банк и временно не платить, пока находишься на службе, и после окончания участия в спецоперации их увеличили до 180 дней вместо 30. По возвращению есть время на то, чтобы восстановиться и решить финансовый вопрос", — говорит Юлия Сикирицкая.

Списание долгов из-за ухода банка из России

"Уход иностранного банка с российского рынка не означает автоматического аннулирования задолженности. Права требования обычно передаются другой организации, и обязанность по возврату долга сохраняется", — поясняет юрист Яна Мататова.

нормативным актам Центробанка, долг списывается лишь в том случае, если он признан безнадежным: СогласноЦентробанка, долг списывается лишь в том случае, если он признан безнадежным:

истек срок исковой давности;

заемщик умер;

исполнительное производство закрыто;

завершена процедура банкротства.

В остальных случаях портфель заемщиков передается банку-партнеру или коллекторам — на тех же условиях, что были прописаны в договоре. Банк обязан официально уведомить заемщика о смене кредитора.

Важно! Если банк все же списал долг, это может быть расценено как доход физического лица и облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что делать, если невозможно платить: реструктуризация и кредитные каникулы

"Если нет возможности платить по счетам, рекомендую не прятаться от проблемы, а решать ее. Любой банк и коммунальные службы заинтересованы в том, чтобы вы платили, и готовы пойти на различные условия, помогающие вам в этом. Вам могут предложить кредитные каникулы или реструктуризацию долга", — рекомендует Юлия Сикирицкая.

Реструктуризация долга — это изменение условий кредитного договора по соглашению с банком: увеличение срока, уменьшение ежемесячного платежа, изменение процентной ставки, предоставление "платежных каникул".

"Банк не обязан соглашаться на реструктуризацию, но на практике кредитные организации заинтересованы в этом больше, чем в длительном судебном процессе", — отмечает Галина Шидловская.

Для подачи заявления потребуются документы, подтверждающие ухудшение финансового положения:

справка 2-НДФЛ;

документы о потере работы, болезни, рождении ребенка.

"Реструктуризация также применяется в рамках процедуры банкротства — если у должника есть стабильный доход, часть которого может направляться на погашение задолженности", — дополняет Юлия Сикирицкая.

Специальные механизмы реструктуризации предусмотрены для бизнеса. Банк России регулярно выпускает информационные письма с рекомендациями кредитным организациям о проведении реструктуризации задолженности субъектов МСП на льготных условиях, предусматривающей, например, изменение графика платежей с учетом сезонности бизнеса.

Кредитные каникулы — это установленное законом право заемщика приостановить выплаты на срок до 6 месяцев при соблюдении определенных условий (например, снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год). Регулирование кредитных каникул заемщиков, не занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляется статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". — это установленное законом право заемщика приостановить выплаты на срок до 6 месяцев при соблюдении определенных условий (например, снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год). Регулирование кредитных каникул заемщиков, не занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляется статьей 6.1-1от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

С 2025 года эта мера поддержки распространяется и на субъекты МСП:

лимит для самозанятых — 10 млн рублей;

для микропредприятий — 60 млн рублей.

Для участников СВО действуют расширенные условия: каникулы предоставляются на период службы, а после ее завершения — еще на 180 дней для финансового восстановления.

"Ключевое отличие каникул от реструктуризации: в период каникул платежи откладываются, но каждый отложенный платеж увеличивает основной долг, а проценты продолжают начисляться на увеличенную сумму. Кредитные каникулы не влияют на кредитную историю заемщика", — объясняет Юлия Сикирицкая.

"Реструктуризация долга и кредитные каникулы являются эффективными инструментами перед инициированием процедуры банкротства. Помимо вышеприведенных мер необходимо также сохранять все документы: кредитный договор, график платежей, квитанции, переписку с банком, выписки по счету — эти документы понадобятся при оспаривании задолженности и применении исковой давности. Также не игнорируйте требования кредитора — уклонение от общения с банком приводит к начислению неустоек, передаче долга коллекторам", — предупреждает Галина Шидловская.

Банкротство физических лиц: законные способы списания долгов

Банкротство — единственный законный способ полного списания долгов. После признания гражданина банкротом прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, останавливается работа судебных приставов и коллекторов.

Федеральным законом от 20.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В 2023 году Федеральным законом от 04.08.2023 № 474-ФЗ в него были внесены изменения, которые сделали процедуру внесудебного банкротства более доступной. Сейчас получить статус банкрота можно через МФЦ (внесудебный порядок) и через арбитражный суд. Порядок и условия процедуры регулируются"О несостоятельности (банкротстве)". В 2023 годув него были внесены изменения, которые сделали процедуру внесудебного банкротства более доступной. Сейчас получить статус банкрота можно через МФЦ (внесудебный порядок) и через арбитражный суд.

Внесудебное банкротство через МФЦ

С 1 сентября 2020 года в России действует упрощенная процедура банкротства без участия арбитражного суда. Подать заявление можно бесплатно через МФЦ по месту жительства или пребывания. Условия для внесудебного банкротства:

общая сумма долгов — от 25 000 до 1 000 000 рублей;

нет имущества, кроме единственного жилья;

нет постоянного дохода;

закрыто хотя бы одно исполнительное производство в связи с отсутствием имущества для взыскания.

Для подачи заявления потребуются: паспорт (копия), заявление и список кредиторов по установленной форме. Как действовать пошагово:

Составьте полный список кредиторов с указанием точных сумм долгов по установленной форме. Подготовьте заявление и копию паспорта. Обратитесь в МФЦ по месту жительства или пребывания. Дождитесь уведомления кредиторов и размещения информации в ЕФРСБ. Через 6 месяцев процедура завершается — долги, указанные в заявлении, списываются.

После принятия заявления МФЦ направляет уведомление во все кредитные организации, суд общей юрисдикции, территориальное подразделение ФССП и другие уполномоченные органы. Информация вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Через шесть месяцев гражданин освобождается от исполнения требований кредиторов, которые были указаны в заявлении.

"Кредиторы или обязательства, не включенные в список, под действие процедуры не подпадают — "забытый" долг не спишется. Необходимо также правильно указывать точные суммы по налогам и сборам", — предупреждает Юлия Сикирицкая.

Судебное банкротство

Если общая сумма задолженности превышает 1 млн рублей, а просрочка по обязательствам составляет более трех месяцев, гражданин обязан начать процесс судебного банкротства. При сумме долга от 500 000 рублей инициировать процедуру через суд можно добровольно.

Для подачи заявления потребуются:

личные документы: паспорт, ИНН, СНИЛС;

документы о наличии задолженности;

документы о совершенных сделках за последние три года;

документы, подтверждающие наличие имущества и доходов;

документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие исполнению финансовых обязательств;

квитанции о направлении копий заявлений всем участвующим в деле лицам;

квитанция об оплате госпошлины;

квитанция о внесении 25 000 рублей на депозит суда для вознаграждения финансовому управляющему.

систему "Мой арбитр" в электронном виде. Подать заявление можно тремя способами: лично через канцелярию арбитражного суда по месту жительства, почтой или через"Мой арбитр" в электронном виде.

Пошаговый план действия:

Убедитесь, что соответствуете признакам неплатежеспособности. Соберите полный пакет документов. Внесите 25 000 рублей на депозит суда. Подайте заявление о признании гражданина банкротом в арбитражный суд. Ожидайте назначения финансового управляющего и введения одной из процедур: реструктуризации долгов или реализации имущества. Публикуйте обязательные сведения в ЕФРСБ и газете "Коммерсантъ". После завершения процедуры (в среднем 4–12 месяцев) получите решение суда об освобождении от долговых обязательств.

Суд вправе отказать в принятии заявления при грубых ошибках, неполном пакете документов или недоказанной неплатежеспособности.

Признаки неплатежеспособности должника

п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ ). Суд назначает данный статус в случае, если: Неплатежеспособность — это неспособность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и уплатить обязательные платежи (). Суд назначает данный статус в случае, если:

гражданин прекратил расчеты с кредиторами — перестал исполнять денежные обязательства, срок которых наступил;

более 10% совокупного размера обязательств не исполнено в течение более одного месяца после наступления срока;

размер задолженности превышает стоимость имущества должника, включая права требования;

имеется постановление об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества для взыскания.

Помимо этого, должник должен отвечать требованиям добросовестности. То есть он предпринимал попытки самостоятельно урегулировать вопрос с кредиторами (переписка с банком), не скрывает доходы или имущество, трудоустроен или состоит на учете в службе занятости.

Последствия банкротства и сохранность имущества

При банкротстве возможны три сценария развития событий:

Реструктуризация — изменения условий выплаты задолженности с целью восстановления платежеспособности должника. Предполагает поэтапный возврат долга при наличии стабильного дохода. Реализация имущества — следующий шаг, если реструктуризация невозможна. Финансовый управляющий проводит опись и оценку имущества, готовя для суда положение о порядке и условиях ее последующей продажи на торгах в течение трех месяцев. Если вырученной суммы не хватает для покрытия долга, физлицо освобождается от оставшихся обязательств. Мировое соглашение — документ, фиксирующий компромисс между должником и кредиторами. При его заключении процедура банкротства останавливается, однако должник обязан выплачивать долг на условиях соглашения.

Какое имущество сохраняется за должником, а что подлежит продаже:

Имущество Статус при банкротстве Единственное жилье (не в залоге) Сохраняется Единственное жилье в ипотеке Сохраняется, но долг не списывается — предлагается реструктуризация Земельный участок под единственным жильем Сохраняется Предметы быта Сохраняются (кроме предметов роскоши) Алименты на детей Не изымаются Пенсия и социальные пособия Не изымаются Доход в размере прожиточного минимума Не изымается Автомобиль (не в залоге) Продается на торгах Автомобиль в залоге (автокредит) Продается на торгах Гараж, дача, земельные участки Продаются на торгах Денежные средства сверх прожиточного минимума Включаются в конкурсную массу Предметы роскоши, ювелирные украшения Продаются на торгах

"Многие переживают, что заберут квартиру, которая в ипотеке. Спешу вас успокоить, если ипотечная квартира является единственным жильем, ее не заберут, но и долг по ней не спишут, а предложат реструктуризировать его, т.е. у вас будет частичное списание долгов", — говорит Юлия Сикирицкая.

Важно! Если имущество находится в совместной собственности супругов, изъятию подлежит только доля должника. Если автомобиль записан на супруга, но куплен в браке — он войдет в конкурсную массу, и половина вырученной суммы пойдет на погашение долга.

Кроме того, статус банкрота накладывает свои ограничения на трудовую и финансовую деятельность гражданина. Так, банкроты не могут:

в течение 5 лет брать кредиты и займы без уведомления банка о факте банкротства;

в течение 3 лет занимать должности в органах управления юридических лиц;

в течение 10 лет занимать должности в органах управления кредитных организаций;

в течение 5 лет занимать управленческие должности в страховых организациях, НПФ, управляющих компаниях инвестиционных и паевых фондов, МФО;

при банкротстве ИП — в течение 5 лет нельзя регистрироваться как ИП и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Во время процедуры должник не сможет использовать свои финансы — это делает финансовый управляющий. Также нельзя открывать новые счета и вклады, участвовать в крупных сделках. В некоторых случаях суд может запретить выезд за границу.

Плюсы и минусы списания долгов

Банкротство — не универсальное решение. У процедуры есть как очевидные преимущества, так и серьезные ограничения, которые необходимо взвесить до ее начала. В чем плюсы:

долги списываются законным путем при подтвержденной финансовой несостоятельности;

прекращается начисление процентов, штрафов и пеней с момента введения процедуры;

останавливается работа коллекторов и судебных приставов;

единственное жилье, не обремененное залогом, остается у должника;

процедуру можно повторить через пять лет при повторном наступлении финансовой несостоятельности;

средняя продолжительность: 4–6 месяцев при отсутствии имущества, 6–12 месяцев при его наличии.

Из минусов:

ограничения, которые действуют как во время, так и после процедуры;

не все долги будут списаны — долги, возникшие во время процедуры банкротства, алименты, компенсация ущерба или морального вреда остаются в силе;

расходы — судебное банкротство требует своих финансовых затрат;

некоторые работодатели отрицательно относятся к гражданам, получившим статус банкрота.

Существенный риск — потеря залогового имущества: автомобиля в кредите, имущества, оформленного в залог. Также в законе отсутствует четкая норма и практика по возврату материнского капитала с реализации имущества — это дополнительный правовой риск для семей с детьми.

Можно ли взять кредит после банкротства?

Закон не запрещает выдавать кредиты лицам, прошедшим процедуру банкротства. Однако в течение пяти лет гражданин обязан уведомлять банк о своей финансовой несостоятельности при подаче заявки. В любом случае, скрыть этот факт невозможно — сведения о банкротстве отражаются в кредитной истории.

На практике банки нередко отказывают в выдаче кредита в первые годы после банкротства или предлагают повышенную процентную ставку. Особенно труднодоступной остается ипотека — вероятно, она будет недоступна еще долгое время после завершения процедуры.

Повысить шансы на получение кредита после банкротства помогут:

официальное трудоустройство и стабильная зарплата (частая смена работы снижает вероятность одобрения);

наличие в собственности имущества — земельного участка, автомобиля и т.д.;

своевременная оплата текущих счетов и услуг ЖКХ для постепенного восстановления платежной репутации.

Как показывает практика, нередко банки отказывают в выдаче кредита при действующем банкротстве, так как опасаются рисков, связанных с потенциальной невыплатой долга. Также кредитные организации могут предложить кредитование с повышенной процентной ставкой.

Стоимость процедуры банкротства

Внесудебное банкротство через МФЦ — бесплатная процедура. Что касается судебного банкротства, она потребует ряда финансовых трат.

Обязательные расходы при судебном банкротстве:

Статья расходов Сумма Депозит суда (вознаграждение финансовому управляющему) 25 000 рублей Публикация в ЕФРСБ 3 000–5 000 рублей Публикация в газете "Коммерсантъ" 10 000–15 000 рублей Почтовые расходы 3 000–4 000 рублей Государственная пошлина (при самостоятельной подаче) 0 рублей Государственная пошлина (при подаче через представителя) 300 рублей

"Если обращаться за юридическим сопровождением, стоимость услуг юриста варьируется от 50 000 рублей и выше в зависимости от региона и сложности дела. Специалисты часто предлагают поэтапную оплату", — отмечает Юлия Сикирицкая.

С учетом всех расходов на услуги финансового управляющего, юриста и публикаций полная стоимость судебного банкротства под ключ, как правило, составляет от 80 000 до 170 000 рублей.

Советы юриста

"Не стоит надеяться, что процедура банкротства — это панацея и гарантированное списание долгов. Зачастую много заблуждений, связанных с банкротством, возникает вследствие рекламы, которая говорит о безболезненном списании любых задолженностей. Но это далеко не так", — предупреждает юрист Яна Мататова.

"Процедура банкротства имеет свои последствия, и прежде чем начинать ее, стоит обратиться к специалисту, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашей ситуации", — добавляет эксперт по недвижимости и банкротству Юлия Сикирицкая.

Несколько практических советов от экспертов, которые помогут избежать типичных ошибок:

Отслеживайте свои обязательства. Регулярно проверяйте сайты ФССП, картотеку арбитражных дел, сайты мировых участков и судов общей юрисдикции. Судебные извещения направляются по адресу регистрации и хранятся всего 7 дней — многие узнают о возбужденном производстве только после блокировки счетов. Не игнорируйте кредиторов. Уклонение от общения с банком приводит к начислению неустоек и передаче долга коллекторам. Фиксируйте каждый шаг. Храните кредитный договор, график платежей, квитанции об оплате, переписку с банком и выписки по счету — при оспаривании задолженности или подаче заявления об истечении срока исковой давности эти бумаги станут главным аргументом. Сначала — переговоры, потом — суд. Прежде чем подавать на банкротство, попробуйте реструктуризацию или кредитные каникулы. Заявляйте об исковой давности своевременно. Если срок пропущен кредитором, это необходимо зафиксировать письменным заявлением в ходе судебного процесса. Не переписывайте имущество. Все сделки за три года до банкротства проверяются на добросовестность. Попытка переоформить имущество на родственников может стать основанием для отказа в списании долгов.