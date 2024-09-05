https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html

Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике

Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024

Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике

Роль доллара США в глобальной экономической системе снижается: с начала века его доля в мировых резервах сократилась с 71,1% до 58%, альтернативой может стать... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:50

2024-09-05T12:50

2024-09-05T13:59

экономика

сша

бразилия

индия

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

брикс

российская академия наук

g7

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Роль доллара США в глобальной экономической системе снижается: с начала века его доля в мировых резервах сократилась с 71,1% до 58%, альтернативой может стать новая валюта БРИКС, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) Российской академии наук Альберт Бахтизин."С учетом продолжающейся фрагментации глобального экономического пространства все острее проявляется необходимость постепенного отказа от взаиморасчетов с использованием доллара. Доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов заметно снизилась – с 71,1% в 2000 году до 58,4% к настоящему моменту, причем, по оценкам агентства Блумберг, в последние два года она сокращалась с наибольшей скоростью", - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума. По словам Бахтизина, все это вызывает озабоченность в США. "Неслучайно, что американский аналитический центр Atlantic Council (Атлантический совет) запустил онлайн-проект "Монитор доминирования доллара", на котором выкладывается информация о динамике процесса дедолларизации и в том числе видение лидеров стран-интересантов этого глобального перехода. В частности, Бразилия и Индия заинтересованы в ограничении от неблагоприятной денежно-кредитной политики США, снижении волатильности своих валют и сокращении транзакционных издержек, а Китай предполагает уменьшение влияния доллара и перевод мировой экономики в многополярную валютную систему", - заметил собеседник агентства. На вопрос, что идет на смену доллару, Бахтизин отметил, что "конкретно пока ответить сложно, но предполагаемая к созданию новая валюта стран БРИКС, согласно последнему аналитическому материалу компании Nasdaq, может способствовать укреплению экономической интеграции стран этой организации, уменьшению влияния США на мировой арене, ослаблению позиции доллара как мировой резервной валюты, и, как следствие, снижению ценовой волатильности". "Помимо отказа от доллара необходимо развитие суверенной платежной системы на базе растущего межстранового объединения БРИКС, которая станет альтернативой SWIFT и уменьшит значение последней. Доля ВВП по ППС стран БРИКС в мировой экономике составляет почти 36%, в то время как у блока G7 29% и разрыв этот с каждым годом увеличивается. Доля торговли между странами БРИКС чуть больше 20% от мировой, но она также постоянно растет и при переходе на другую платежную систему ослабит западную финансовую систему", - заметил директор ЦЭМИ РАН. "Количество рано или поздно обязательно перейдет в качество. Возможно, о заметном движении в создании альтернативной валюты БРИКС мы узнаем скорее, чем нам кажется. Например, на предстоящем в конце октября саммите альянса в Казани", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

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экономика, сша, бразилия, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук, g7, nasdaq, вэф — 2024 (восточный экономический форум)