Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 05.09.2024 (обновлено: 13:59 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html
Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике
Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике
Роль доллара США в глобальной экономической системе снижается: с начала века его доля в мировых резервах сократилась с 71,1% до 58%, альтернативой может стать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:50
2024-09-05T13:59
экономика
сша
бразилия
индия
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
российская академия наук
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Роль доллара США в глобальной экономической системе снижается: с начала века его доля в мировых резервах сократилась с 71,1% до 58%, альтернативой может стать новая валюта БРИКС, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) Российской академии наук Альберт Бахтизин."С учетом продолжающейся фрагментации глобального экономического пространства все острее проявляется необходимость постепенного отказа от взаиморасчетов с использованием доллара. Доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов заметно снизилась – с 71,1% в 2000 году до 58,4% к настоящему моменту, причем, по оценкам агентства Блумберг, в последние два года она сокращалась с наибольшей скоростью", - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума. По словам Бахтизина, все это вызывает озабоченность в США. "Неслучайно, что американский аналитический центр Atlantic Council (Атлантический совет) запустил онлайн-проект "Монитор доминирования доллара", на котором выкладывается информация о динамике процесса дедолларизации и в том числе видение лидеров стран-интересантов этого глобального перехода. В частности, Бразилия и Индия заинтересованы в ограничении от неблагоприятной денежно-кредитной политики США, снижении волатильности своих валют и сокращении транзакционных издержек, а Китай предполагает уменьшение влияния доллара и перевод мировой экономики в многополярную валютную систему", - заметил собеседник агентства. На вопрос, что идет на смену доллару, Бахтизин отметил, что "конкретно пока ответить сложно, но предполагаемая к созданию новая валюта стран БРИКС, согласно последнему аналитическому материалу компании Nasdaq, может способствовать укреплению экономической интеграции стран этой организации, уменьшению влияния США на мировой арене, ослаблению позиции доллара как мировой резервной валюты, и, как следствие, снижению ценовой волатильности". "Помимо отказа от доллара необходимо развитие суверенной платежной системы на базе растущего межстранового объединения БРИКС, которая станет альтернативой SWIFT и уменьшит значение последней. Доля ВВП по ППС стран БРИКС в мировой экономике составляет почти 36%, в то время как у блока G7 29% и разрыв этот с каждым годом увеличивается. Доля торговли между странами БРИКС чуть больше 20% от мировой, но она также постоянно растет и при переходе на другую платежную систему ослабит западную финансовую систему", - заметил директор ЦЭМИ РАН. "Количество рано или поздно обязательно перейдет в качество. Возможно, о заметном движении в создании альтернативной валюты БРИКС мы узнаем скорее, чем нам кажется. Например, на предстоящем в конце октября саммите альянса в Казани", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
сша
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881250018_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_27f5048de917ffeb26a34fe4b90d0567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, бразилия, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук, g7, nasdaq, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, США, Бразилия, Индия, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС, Российская академия наук, G7, Nasdaq, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Эксперт оценил роль доллара в мировой экономике

Глава ЦЭМИ Бахтизин: роль доллара в мировой экономике снижается

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Роль доллара США в глобальной экономической системе снижается: с начала века его доля в мировых резервах сократилась с 71,1% до 58%, альтернативой может стать новая валюта БРИКС, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"С учетом продолжающейся фрагментации глобального экономического пространства все острее проявляется необходимость постепенного отказа от взаиморасчетов с использованием доллара. Доля этой валюты в структуре мировых валютных резервов заметно снизилась – с 71,1% в 2000 году до 58,4% к настоящему моменту, причем, по оценкам агентства Блумберг, в последние два года она сокращалась с наибольшей скоростью", - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару
25 марта, 08:00
По словам Бахтизина, все это вызывает озабоченность в США. "Неслучайно, что американский аналитический центр Atlantic Council (Атлантический совет) запустил онлайн-проект "Монитор доминирования доллара", на котором выкладывается информация о динамике процесса дедолларизации и в том числе видение лидеров стран-интересантов этого глобального перехода. В частности, Бразилия и Индия заинтересованы в ограничении от неблагоприятной денежно-кредитной политики США, снижении волатильности своих валют и сокращении транзакционных издержек, а Китай предполагает уменьшение влияния доллара и перевод мировой экономики в многополярную валютную систему", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, что идет на смену доллару, Бахтизин отметил, что "конкретно пока ответить сложно, но предполагаемая к созданию новая валюта стран БРИКС, согласно последнему аналитическому материалу компании Nasdaq, может способствовать укреплению экономической интеграции стран этой организации, уменьшению влияния США на мировой арене, ослаблению позиции доллара как мировой резервной валюты, и, как следствие, снижению ценовой волатильности".
"Помимо отказа от доллара необходимо развитие суверенной платежной системы на базе растущего межстранового объединения БРИКС, которая станет альтернативой SWIFT и уменьшит значение последней. Доля ВВП по ППС стран БРИКС в мировой экономике составляет почти 36%, в то время как у блока G7 29% и разрыв этот с каждым годом увеличивается. Доля торговли между странами БРИКС чуть больше 20% от мировой, но она также постоянно растет и при переходе на другую платежную систему ослабит западную финансовую систему", - заметил директор ЦЭМИ РАН.
"Количество рано или поздно обязательно перейдет в качество. Возможно, о заметном движении в создании альтернативной валюты БРИКС мы узнаем скорее, чем нам кажется. Например, на предстоящем в конце октября саммите альянса в Казани", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России
7 июля, 10:41
 
ЭкономикаСШАБразилияИндияАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )БРИКСРоссийская академия наукG7NasdaqВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала