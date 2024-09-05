Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины
Блинкен заявил, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Кулебой
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины", - написал Блинкен.
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Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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