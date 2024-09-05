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Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
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04:25 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/blinken-1970676796.html
Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины
Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024
Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:25
2024-09-05T04:25
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
энтони блинкен
ольга стефанишина
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины", - написал Блинкен. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, энтони блинкен, ольга стефанишина, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Ольга Стефанишина, Верховная Рада Украины
Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины

Блинкен заявил, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Кулебой

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины", - написал Блинкен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
4 сентября, 08:41
 
В миреУкраинаСШАДмитрий КулебаЭнтони БлинкенОльга СтефанишинаВерховная Рада Украины
 
 
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