https://ria.ru/20240905/blinken-1970676796.html

Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины

Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины - РИА Новости, 05.09.2024

Госсекретарь США поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:25

2024-09-05T04:25

2024-09-05T04:25

в мире

украина

сша

дмитрий кулеба

энтони блинкен

ольга стефанишина

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в соцсети X, что поговорил с подавшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины", - написал Блинкен. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, энтони блинкен, ольга стефанишина, верховная рада украины