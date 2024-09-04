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Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД - РИА Новости, 04.09.2024
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11:25 04.09.2024 (обновлено: 11:54 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zaharova-1970460640.html
Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД
Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, выступая в среду на сессии ВЭФ, что в настоящее время отмечается огромный конкурс среди вузов на РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:25
2024-09-04T11:54
россия
сингапур
вьетнам
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, выступая в среду на сессии ВЭФ, что в настоящее время отмечается огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД РФ. "У нас сейчас огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД", - сообщила она, добавив, что речь идет не только о подведомственных учебных заведениях. Захарова отметила выпускников Дальневосточного федерального университета. По ее словам, они трудятся и в центральном аппарате МИД, и в департаменте Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, в департаменте информации и печати, а также в посольствах РФ в Сингапуре и Вьетнаме. По ее словам, всего в системе МИД зарегистрировано 57 человек из этого университета, больше 10 находятся на стадии оформления. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240614/putin-1952836507.html
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россия, сингапур, вьетнам, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Россия, Сингапур, Вьетнам, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД

Захарова: среди вузов отмечается огромный конкурс на поступление на работу в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, выступая в среду на сессии ВЭФ, что в настоящее время отмечается огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД РФ.
«
"У нас сейчас огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД", - сообщила она, добавив, что речь идет не только о подведомственных учебных заведениях.
Захарова отметила выпускников Дальневосточного федерального университета. По ее словам, они трудятся и в центральном аппарате МИД, и в департаменте Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, в департаменте информации и печати, а также в посольствах РФ в Сингапуре и Вьетнаме.
По ее словам, всего в системе МИД зарегистрировано 57 человек из этого университета, больше 10 находятся на стадии оформления.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин о текущей обстановке и задачах для министерства - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 12:18
 
РоссияСингапурВьетнамМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
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