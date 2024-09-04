https://ria.ru/20240904/zaharova-1970460640.html

Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД

Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова рассказала о конкурсе среди вузов на поступление на работу в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, выступая в среду на сессии ВЭФ, что в настоящее время отмечается огромный конкурс среди вузов на РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:25

2024-09-04T11:25

2024-09-04T11:54

россия

сингапур

вьетнам

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

социальный навигатор

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, выступая в среду на сессии ВЭФ, что в настоящее время отмечается огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД РФ. "У нас сейчас огромный конкурс среди вузов на поступление на работу в МИД", - сообщила она, добавив, что речь идет не только о подведомственных учебных заведениях. Захарова отметила выпускников Дальневосточного федерального университета. По ее словам, они трудятся и в центральном аппарате МИД, и в департаменте Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, в департаменте информации и печати, а также в посольствах РФ в Сингапуре и Вьетнаме. По ее словам, всего в системе МИД зарегистрировано 57 человек из этого университета, больше 10 находятся на стадии оформления. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240614/putin-1952836507.html

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