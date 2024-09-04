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Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на полях БРИКС в Казани

Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на полях БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024

Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на полях БРИКС в Казани

Президент РФ Владимир Путин предложил провести отдельную двухстороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:01

2024-09-04T11:01

2024-09-04T11:21

казань

си цзиньпин

брикс

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил провести отдельную двухстороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани"Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести двухстороннюю рабочую встречу", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях ВЭФ.Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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казань, си цзиньпин, брикс, китай, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире