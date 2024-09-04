https://ria.ru/20240904/udar-1970412604.html

Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области

Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области - РИА Новости, 04.09.2024

Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области

Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:13

2024-09-04T08:13

2024-09-04T10:02

специальная военная операция на украине

волынская область

украина

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_225ee90532e9b29aa8bc3772154b809a.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетало в Волынь. Предварительно в сторону автозавода", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на коллег. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.

https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html

волынская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волынская область, украина, сергей лебедев, безопасность