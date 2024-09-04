https://ria.ru/20240904/udar-1970412604.html
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области - РИА Новости, 04.09.2024
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области
Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:13
2024-09-04T08:13
2024-09-04T10:02
специальная военная операция на украине
волынская область
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сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетало в Волынь. Предварительно в сторону автозавода", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на коллег. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
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волынская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волынская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области
Подполье: ВС России ударили по окрестностям автозавода в Волынской области