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Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 04.09.2024 (обновлено: 10:02 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/udar-1970412604.html
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области - РИА Новости, 04.09.2024
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области
Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:13
2024-09-04T10:02
специальная военная операция на украине
волынская область
украина
сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетало в Волынь. Предварительно в сторону автозавода", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на коллег. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
волынская область
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волынская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волынская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по автозаводу в Волынской области

Подполье: ВС России ударили по окрестностям автозавода в Волынской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Удар нанесен в окрестностях автозавода в Волынской области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетало в Волынь. Предварительно в сторону автозавода", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на коллег.
Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ
06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВолынская областьУкраинаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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