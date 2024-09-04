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Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.09.2024
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Ленинградская область
 
20:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/tsentr--1970635909.html
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.09.2024
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти
Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, который является одним из объектов первого в России "Кластера комплексного сопровождения и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:32
2024-09-04T20:32
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, который является одним из объектов первого в России "Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО", открыли на базе Мультцентра социальной и трудовой интеграции в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "Комплексный подход к нашим героям — участникам СВО лежит в основе этого проекта. Не просто помочь поправить здоровье, а провести протезирование, медицинскую реабилитацию, физическую, духовную реабилитацию и дать возможность быть активным участником нашей жизни, нашего общества, нашей семьи ленинградской, возможность получить специальность, трудоустроиться, решить бытовые жилищные проблемы и, конечно же, организовать последующее сопровождение, оказание помощи и поддержки", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В центре расположены кабинеты механотерапии и нейрореабилитации с БОС (биологическая обратная связь), зал реабилитационного оборудования, кабинет протезирования, ординаторская. Помещения предназначены для осуществления первичного приема профильными врачами и протезистами, а также проведения реабилитационных занятий для грамотной эксплуатации установленных ТСР. Планируется, что в региональный "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО" войдут восемь объектов инфраструктуры. Помимо Центра адаптивной физической культуры, планируется открытие Центра высокотехнологичного протезирования, Центра по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации, учебно-тренировочного центра, ЖК "Инклюзивный", Центра восстановительного лечения участников СВО, также в него войдут Всеволожский агропромышленный техникум и Всеволожская клиническая межрайонная больница. В правительстве Ленобласти отметили, что Центр восстановительного лечения участников СВО в Ириновке уже создан и готов к приему пациентов. Он рассчитан на 50 коек, здесь участники и инвалиды СВО будут получать медицинскую реабилитацию после Военно-медицинской академии, параллельно с переподготовкой и соцреабилитацией. Следующим на очереди к открытию, по срокам начало октября, станет Учебно-тренировочный центр — гостиница для ветеранов СВО, где люди с тяжелыми травмами и увечьями смогут адаптироваться к нарушенному функционалу организма, применяя адаптивные технологии. В ноябре, по информации правительства Ленинградской области, также будет введен в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования, проходимостью до 600 человек в год.
https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти

Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти

© Фото : Правительство Ленинградской областиЦентр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Центр адаптивной физической культуры для ветеранов СВО открыли в Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, который является одним из объектов первого в России "Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО", открыли на базе Мультцентра социальной и трудовой интеграции в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Комплексный подход к нашим героям — участникам СВО лежит в основе этого проекта. Не просто помочь поправить здоровье, а провести протезирование, медицинскую реабилитацию, физическую, духовную реабилитацию и дать возможность быть активным участником нашей жизни, нашего общества, нашей семьи ленинградской, возможность получить специальность, трудоустроиться, решить бытовые жилищные проблемы и, конечно же, организовать последующее сопровождение, оказание помощи и поддержки", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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В центре расположены кабинеты механотерапии и нейрореабилитации с БОС (биологическая обратная связь), зал реабилитационного оборудования, кабинет протезирования, ординаторская. Помещения предназначены для осуществления первичного приема профильными врачами и протезистами, а также проведения реабилитационных занятий для грамотной эксплуатации установленных ТСР.
Планируется, что в региональный "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО" войдут восемь объектов инфраструктуры. Помимо Центра адаптивной физической культуры, планируется открытие Центра высокотехнологичного протезирования, Центра по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации, учебно-тренировочного центра, ЖК "Инклюзивный", Центра восстановительного лечения участников СВО, также в него войдут Всеволожский агропромышленный техникум и Всеволожская клиническая межрайонная больница.
В правительстве Ленобласти отметили, что Центр восстановительного лечения участников СВО в Ириновке уже создан и готов к приему пациентов. Он рассчитан на 50 коек, здесь участники и инвалиды СВО будут получать медицинскую реабилитацию после Военно-медицинской академии, параллельно с переподготовкой и соцреабилитацией. Следующим на очереди к открытию, по срокам начало октября, станет Учебно-тренировочный центр — гостиница для ветеранов СВО, где люди с тяжелыми травмами и увечьями смогут адаптироваться к нарушенному функционалу организма, применяя адаптивные технологии.
В ноябре, по информации правительства Ленинградской области, также будет введен в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования, проходимостью до 600 человек в год.
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