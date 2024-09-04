https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html

Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока

Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024

Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства Владимиру Путину, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:15

2024-09-04T15:15

2024-09-04T15:15

экономика

дальний восток

владивосток

юрий трутнев

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства Владимиру Путину, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские. "Третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организации, объем добычи полезных ископаемых", - сказал Трутнев на Восточном экономическом форуме. Он добавил, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 триллиона рублей частных инвестиций, с прошедшего 8-го Восточного экономического форума за год пришло 800 миллиардов, введено 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html

дальний восток

владивосток

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Трутнев о темпах развития Дальнего Востока Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока, отметил, что уже третий год базовые показатели превышают общероссийские. 2024-09-04T15:15 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия