https://ria.ru/20240904/telegram-1970463608.html

В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram

В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram

Telegram технически не пострадает от ареста Павла Дурова, работать мессенджер точно продолжит, но отсутствие публичного лица может сказаться на экономике... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:34

2024-09-04T11:34

2024-09-04T11:47

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Telegram технически не пострадает от ареста Павла Дурова, работать мессенджер точно продолжит, но отсутствие публичного лица может сказаться на экономике Telegram, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. "Telegram технически точно не пострадает от ареста Дурова. Экосистема в целом не ограничивается только его личностью и явно имеет сценарий, по которому компания будет действовать в зависимости от того или иного исхода дела Дурова. Работать мессенджер продолжит точно, так как это хорошо отлаженный механизм", - сказал он. При этом он отметил, что отсутствие публичного лица мессенджера, которым всегда был Дуров, может сказаться на экономике Telegram. Депутат указал, что многие уверены, что переписки в Telegram полностью защищены и недоступны для посторонних. "Но никакого аудита безопасности со стороны независимых компаний Telegram никогда не проходил, а это значит, оснований верить в его защищенность нет. Вывод о том, что хранить свои конфиденциальные данные в чатах в Telegram не стоит во избежание несанкционированного доступа, нужно было сделать еще в марте 2023 года, когда в силу вступили поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - добавил парламентарий. Он напомнил, что тогда закон запретил передачу платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры. К иностранным Роскомнадзор тогда отнес девять мессенджеров, в их числе и Telegram. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html

https://ria.ru/20240903/durov-1970278288.html

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