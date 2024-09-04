Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 04.09.2024 (обновлено: 11:47 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/telegram-1970463608.html
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram
Telegram технически не пострадает от ареста Павла Дурова, работать мессенджер точно продолжит, но отсутствие публичного лица может сказаться на экономике... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:34
2024-09-04T11:47
общество
технологии
франция
париж
владивосток
павел дуров
telegram
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:548:2275:1828_1920x0_80_0_0_6dacfe66319c02d4bf630ebf9e1604b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Telegram технически не пострадает от ареста Павла Дурова, работать мессенджер точно продолжит, но отсутствие публичного лица может сказаться на экономике Telegram, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. "Telegram технически точно не пострадает от ареста Дурова. Экосистема в целом не ограничивается только его личностью и явно имеет сценарий, по которому компания будет действовать в зависимости от того или иного исхода дела Дурова. Работать мессенджер продолжит точно, так как это хорошо отлаженный механизм", - сказал он. При этом он отметил, что отсутствие публичного лица мессенджера, которым всегда был Дуров, может сказаться на экономике Telegram. Депутат указал, что многие уверены, что переписки в Telegram полностью защищены и недоступны для посторонних. "Но никакого аудита безопасности со стороны независимых компаний Telegram никогда не проходил, а это значит, оснований верить в его защищенность нет. Вывод о том, что хранить свои конфиденциальные данные в чатах в Telegram не стоит во избежание несанкционированного доступа, нужно было сделать еще в марте 2023 года, когда в силу вступили поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - добавил парламентарий. Он напомнил, что тогда закон запретил передачу платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры. К иностранным Роскомнадзор тогда отнес девять мессенджеров, в их числе и Telegram. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html
https://ria.ru/20240903/durov-1970278288.html
франция
париж
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:171:2275:1877_1920x0_80_0_0_3aa33bb88360d61d899dc8bdbd4c35dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, франция, париж, владивосток, павел дуров, telegram, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), задержание павла дурова во франции, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Технологии, Франция, Париж, Владивосток, Павел Дуров, Telegram, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Задержание Павла Дурова во Франции, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram

Депутат Немкин: Telegram технически не пострадает от ареста Дурова

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Telegram технически не пострадает от ареста Павла Дурова, работать мессенджер точно продолжит, но отсутствие публичного лица может сказаться на экономике Telegram, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
"Telegram технически точно не пострадает от ареста Дурова. Экосистема в целом не ограничивается только его личностью и явно имеет сценарий, по которому компания будет действовать в зависимости от того или иного исхода дела Дурова. Работать мессенджер продолжит точно, так как это хорошо отлаженный механизм", - сказал он.
При этом он отметил, что отсутствие публичного лица мессенджера, которым всегда был Дуров, может сказаться на экономике Telegram.
Депутат указал, что многие уверены, что переписки в Telegram полностью защищены и недоступны для посторонних.
"Но никакого аудита безопасности со стороны независимых компаний Telegram никогда не проходил, а это значит, оснований верить в его защищенность нет. Вывод о том, что хранить свои конфиденциальные данные в чатах в Telegram не стоит во избежание несанкционированного доступа, нужно было сделать еще в марте 2023 года, когда в силу вступили поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - добавил парламентарий.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Отжать не получится". В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram
26 августа, 15:00
Он напомнил, что тогда закон запретил передачу платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры. К иностранным Роскомнадзор тогда отнес девять мессенджеров, в их числе и Telegram.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова
Вчера, 15:07
 
ОбществоТехнологииФранцияПарижВладивостокПавел ДуровTelegramГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Задержание Павла Дурова во ФранцииВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала