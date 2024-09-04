Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС
На сегодняшний день на Запорожской АЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ, говорится в докладе МАГАТЭ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:26
2024-09-04T23:26
в мире
днепр (город)
украина
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg
ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. На сегодняшний день на Запорожской АЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ, говорится в докладе МАГАТЭ. Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. "На сегодняшний день на ЗАЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду сверх нормативных пределов и нарушений целостности ядерного топлива", - отмечается в докладе, опубликованном на официальном портале Агентства. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240904/zaes-1970601003.html
днепр (город)
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар
В мире, Днепр (город), Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС

МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС сверх нормы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. На сегодняшний день на Запорожской АЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ, говорится в докладе МАГАТЭ.
Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.
"На сегодняшний день на ЗАЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду сверх нормативных пределов и нарушений целостности ядерного топлива", - отмечается в докладе, опубликованном на официальном портале Агентства.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 17:57
 
В миреДнепр (город)УкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала