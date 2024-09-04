https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html

МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС

МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024

МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС

На сегодняшний день на Запорожской АЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ, говорится в докладе МАГАТЭ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:26

2024-09-04T23:26

2024-09-04T23:26

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ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. На сегодняшний день на Запорожской АЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ, говорится в докладе МАГАТЭ. Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. "На сегодняшний день на ЗАЭС не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду сверх нормативных пределов и нарушений целостности ядерного топлива", - отмечается в докладе, опубликованном на официальном портале Агентства. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240904/zaes-1970601003.html

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в мире, днепр (город), украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар